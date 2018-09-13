 Документальный фильм об обороне Луганского аэропорта выйдет на экраны в конце 2019 года, - Госкино

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино, информирует Цензор.НЕТ.

Проект фильма стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в 2 998 050 грн. Это общая стоимость производства фильма. Режиссер и автор сценария картины - Тарас Ткаченко, продюсер фильма - Александр Дриз.

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"Героическая оборона Луганского аэропорта стала одним из первых полномасштабных сражений на востоке Украины. Именно здесь был похоронен миф о том, что Украину будет легко покорить, уничтожены мечты боевиков о "авиации ЛНР", а главное - российские наемники начали бояться украинских солдат", - говорится в сообщении Госкино.

"Это нужно было для того, чтобы исследовать анатомию оккупации и предательства изначально и показать миру: есть необъявленное вероломное вторжение, имеем живых свидетелей, доказательства и хронологию событий. Человеческая память имеет свойство выветриваться. К сожалению, почти нет документов той поры, но есть устная история и это важное доказательство. Его нужно схватить, зафиксировать и сохранить", - сказал автор Тарас Ткаченко.

Релиз фильма запланирован на ноябрь-декабрь 2019 года.

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