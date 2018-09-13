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 Польша осуждает "внеочередные выборы", назначенные пророссийскими террористами в оккупированном Донбассе

Намерение пророссийских террористов провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября заслуживает осуждения.

Такое мнение разделяет Министерство иностранных дел Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Намерение проведения российскими сепаратистами местных выборов в оккупированной части Донбасса 11 ноября противоречит Минским договоренностям и заслуживает решительного осуждения", - говорится в заявлении МИД.

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Во внешнеполитическом ведомстве уверены, что указанное намерение - очередной пример отсутствия воли реализовать договоренности у террористов РФ.

"В этом контексте особенно важно еще громче засвидетельствовать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечают в министерстве.

Польша осуждает внеочередные выборы, назначенные пророссийскими террористами в оккупированном Донбассе 01

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Напомним, 7 сентября "парламенты" оккупированных Донецкой и Луганской областей назначили "внеочередные выборы" на 11 ноября. На них будут "выбирать" главарей и "депутатов".

В МИД Украины заявили, что намерения оккупационной администрации РФ провести так называемые внеочередные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны Минских договоренностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3085951
 
 
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