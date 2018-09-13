 Польша осуждает "внеочередные выборы", назначенные пророссийскими террористами в оккупированном Донбассе

Такое мнение разделяет Министерство иностранных дел Польши, передает Цензор.НЕТ.
"Намерение проведения российскими сепаратистами местных выборов в оккупированной части Донбасса 11 ноября противоречит Минским договоренностям и заслуживает решительного осуждения", - говорится в заявлении МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве уверены, что указанное намерение - очередной пример отсутствия воли реализовать договоренности у террористов РФ.
"В этом контексте особенно важно еще громче засвидетельствовать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечают в министерстве.
Напомним, 7 сентября "парламенты" оккупированных Донецкой и Луганской областей назначили "внеочередные выборы" на 11 ноября. На них будут "выбирать" главарей и "депутатов".
В МИД Украины заявили, что намерения оккупационной администрации РФ провести так называемые внеочередные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны Минских договоренностей.