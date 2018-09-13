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 "Учитывая риск массового распространения инфекций", - Минздрав и МОН просят не пускать в школы и детсады непривитых детей. ДОКУМЕНТ

Министерства образования и здравоохранения совместно напомнили, что в Украине наблюдается неустойчивая эпидемическая ситуация относительно инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить проведением иммунопрофилактики.

Документ от 6 сентября 2018 года с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич разослан главам областных и Киевской городской государственной администрации, пишет Цензор.НЕТ.

"Заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер, о чем свидетельствует чередование периодов подъема и спада заболеваемости", - уточняется в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун: "Мы планируем открыть центры по трансплантации в четырех городах"

В частности, в Украине наблюдается вспышка кори и с начала года зафиксировано почти 30 тысяч случаев заболевания, из которых 13 закончились летально.

"Учитывая, что риск массового распространения указанных инфекций особенно увеличивается с началом учебного года, просим принять меры по обеспечению рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения объема охвата профилактическими прививками или недопущение непривитых (при отсутствии противопоказаний) детей в учреждения образования", - говорится в документе.

Также читайте: За неделю корью в Украине заболели 439 человек, с начала года - 30,7 тысяч, - Минздрав

В ведомствах напоминают, что это требование предусмотрено статьей 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

"Согласно этой статье, детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается", - указывают в Минздраве и Минобразования.

Учитывая риск массового распространения инфекций, - Минздрав и МОН просят не пускать в школы и детсады непривитых детей 01
Учитывая риск массового распространения инфекций, - Минздрав и МОН просят не пускать в школы и детсады непривитых детей 02

Источник: https://censor.net.ua/n3085950
 
 
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Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.
Стаття 9. ЗУ Про дошкільну освіту
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Я бы родителей наказывал, вплоть до лишения родительских прав, как можно так издеваться на детьми? Каким конченым дегенератом нужно быть, что бы не привить ребенка.
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Аха-ха. А зірочки давида не треба таким дітям на одяг пришивати?
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вы не понимаете, опасность ожидает детей без прививок и никто не хочет брать на себя ответственность за это. Риски очень велики, попробуйте заниматься экстремальными видами спорта будучи сердечником, все покрутят у виска.
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небезпека підстерігає і щеплених дітей. А відповідальність (з медиків) ніхто і не бере. При щепленні батьки підписують відповідний папірець про те, що відповідальність за щеплення беруть на себе.

зі. Про законодавчу заборону займатись певними видами спорту не чув. Порівняння не коректне.
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О боже, відмовтесь ще від антибіотиків і що там ще такого неправославного наука напридумала за останні триста років
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антибіотики не використовую роками (років з 10 точно). Політ, як то кажуть, нормальний. Інший приклад: районний сімейний лікар при будь-чому виписує антибіотик (а деякі люди кажуть, що при вірусних інфекціях антибіотик в кращому випадку не має сенсу).

Але можете й надалі "лікуватись" фервексами і іншою дурнею. Ваша справа.
Мова лиш про те, що 1 закон суперечить іншому, та ще й Конституції. Нехай впорядкують законодавство, а тоді вже висловлюють "прохання". В крайньому разі, довідку можна купити. "Прохання" буде виконане, от тільки що це змінить, хз.
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Мали б ви зарплату дільничого лікаря, теж би виписували антибіотики, щоб отримати бонуси))
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Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.Стаття 9. ЗУ Про дошкільну освіту
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Нема проблем - навчайтесь дома за індивідуальним графіком - програмою - як хочете - закон дозволяє - є всі можливості
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З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про захист населення від
інфекційних хвороб
Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих
закладах

Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших
дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки
закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним
наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду
дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у
цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення
згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з
хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.
Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з
календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.
У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням
установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при
благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму
відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного
дитячого закладу та відвідувати його.
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Во первых в учебном заведении должен быть объявлен карантин - на каком основании вы не будете пускать детей на занятия? Тогда нужно всех заставлять сдавать анализы на гепатит С, который приобрел масштабы эпидемии - нет справки - не допускать к занятиям. А рекомендации свои засуньте в соотвествующее место.
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Просят - а есть какой-то нормативно-правой акт, закрепляющий эту просьбу?)))
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это требование предусмотрено статьей 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезнеИсточник: https://censor.net.ua/n3085950
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Еще есть Конституция, которая выше любого закона, в которой говорится о праве на образование.
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"Велика подяка" данєцкай акушерці що люди тепер бояться робити щеплення дітям.
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Если упоминается фамилиё супрун - жди беды
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В Сумах есть детский медицинский центр "Сонечко". Так там директриса массово делала прививки - физраствором. Естесственно, брала бабки с родителей, как за дорогостоящие препараты. Когда на неё подали в суд - она выиграла этот суд, купив судей, прокуроров и т.д. на корню, т.к. бабок - немерянно. А истцов - затолкали под лавку.
А вот теперь те, кто тут требует лишать родителей родительских прав, и те, кто лайкает, пусть ответят:
1. Привиты эти дети (это сотни детей) или не привиты?
2. Будем "конченых родителей" наказывать или как?
3. Как вы думаете, это одиночный случай, или такое кидалово не массово, но достаточно распространено в Украине? (Моё мнение - это не единичный случай, не исключение)
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Они до сих пор людей кидают - видео март 2018...

https://www.youtube.com/watch?v=a0hTFyyjSdQ
Юрий Бутусов, давайте тему подымем...
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Совсем бабка ипанулась.
В авариях гибнет 4000 человек в год, а от этих болезней сколько? 40 человек, то есть 1%
И автофиксаторы нарушений на дорогах уже 4 года установить не могут.
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Праведникам сУПРУН!!!!

Все привитые, ФАКТИЧЕСКИ, ИМЕЮТ иммунитет!!! И не должны ПЕРЕЖИВАТЬ!!!
Все отказники, ФАКТИЧИСКИ, под ОТВЕТСТВЕННОСТЬ родителей!!! В случае чего горевать то родителям!!!

Что же так этой п....е неймется?

В чем проблема то?
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Они же придумали понятие коллективного иммунитета))
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А давайте зловимо Супрун і зробимо їх щеплення усіма прививками одночасно і нехай собі як знає, божеволіє, конає😒
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Своего дитя или внука/чки не пустила бы.
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сложный вопрос на самом деле - родители решают не столько за себя,
сколько за детей - делать прививки или нет.
чисто мое мнение - надо прививать,
я за нормальные прививки сейчас, а не за то шо могут обмануть и не то ребенку вколоть.
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Вот, поэтому, сначала надо ревизию проблемных врачей сделать. А то, возможно, что на самом деле не 10% не привитых детей по воле родитей, а все 30%, а люди думают, чего это ребёнок болеет, ведь привитый...
Причём, сделать это несложно. Где были негативные отзывы или подозрения, у нескольких детей анализ крови взять. Это даже легче, чем преступников по чердакам и подвалам ловить.
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Скоро цю ревізію треба буде робити за кордоном, куди лікарі масово їдуть.
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Нах вы меня от меня защищаете? Привитые защищены? - защищены, так что валите лесом со своими прививками, кто захотел - тот защитился.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровье"Учитывая риск массового распространения инфекций", - Минздрав и МОН просят не пускать в школы и детсады непривитых детей. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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