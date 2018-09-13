 "Учитывая риск массового распространения инфекций", - Минздрав и МОН просят не пускать в школы и детсады непривитых детей. ДОКУМЕНТ

Документ от 6 сентября 2018 года с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич разослан главам областных и Киевской городской государственной администрации, пишет Цензор.НЕТ.
"Заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер, о чем свидетельствует чередование периодов подъема и спада заболеваемости", - уточняется в письме.
В частности, в Украине наблюдается вспышка кори и с начала года зафиксировано почти 30 тысяч случаев заболевания, из которых 13 закончились летально.
"Учитывая, что риск массового распространения указанных инфекций особенно увеличивается с началом учебного года, просим принять меры по обеспечению рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения объема охвата профилактическими прививками или недопущение непривитых (при отсутствии противопоказаний) детей в учреждения образования", - говорится в документе.
В ведомствах напоминают, что это требование предусмотрено статьей 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".
"Согласно этой статье, детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается", - указывают в Минздраве и Минобразования.
Стаття 9. ЗУ Про дошкільну освіту
зі. Про законодавчу заборону займатись певними видами спорту не чув. Порівняння не коректне.
Але можете й надалі "лікуватись" фервексами і іншою дурнею. Ваша справа.
Мова лиш про те, що 1 закон суперечить іншому, та ще й Конституції. Нехай впорядкують законодавство, а тоді вже висловлюють "прохання". В крайньому разі, довідку можна купити. "Прохання" буде виконане, от тільки що це змінить, хз.
Про захист населення від
інфекційних хвороб
Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих
закладах
Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших
дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки
закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним
наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду
дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у
цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення
згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з
хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.
Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з
календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.
У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням
установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при
благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму
відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного
дитячого закладу та відвідувати його.
А вот теперь те, кто тут требует лишать родителей родительских прав, и те, кто лайкает, пусть ответят:
1. Привиты эти дети (это сотни детей) или не привиты?
2. Будем "конченых родителей" наказывать или как?
3. Как вы думаете, это одиночный случай, или такое кидалово не массово, но достаточно распространено в Украине? (Моё мнение - это не единичный случай, не исключение)
https://www.youtube.com/watch?v=a0hTFyyjSdQ
Юрий Бутусов, давайте тему подымем...
В авариях гибнет 4000 человек в год, а от этих болезней сколько? 40 человек, то есть 1%
И автофиксаторы нарушений на дорогах уже 4 года установить не могут.
Все привитые, ФАКТИЧЕСКИ, ИМЕЮТ иммунитет!!! И не должны ПЕРЕЖИВАТЬ!!!
Все отказники, ФАКТИЧИСКИ, под ОТВЕТСТВЕННОСТЬ родителей!!! В случае чего горевать то родителям!!!
Что же так этой п....е неймется?
В чем проблема то?
сколько за детей - делать прививки или нет.
чисто мое мнение - надо прививать,
я за нормальные прививки сейчас, а не за то шо могут обмануть и не то ребенку вколоть.
Причём, сделать это несложно. Где были негативные отзывы или подозрения, у нескольких детей анализ крови взять. Это даже легче, чем преступников по чердакам и подвалам ловить.