 "Учитывая риск массового распространения инфекций", - Минздрав и МОН просят не пускать в школы и детсады непривитых детей. ДОКУМЕНТ

Документ от 6 сентября 2018 года с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич разослан главам областных и Киевской городской государственной администрации, пишет Цензор.НЕТ.

"Заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер, о чем свидетельствует чередование периодов подъема и спада заболеваемости", - уточняется в письме.

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В частности, в Украине наблюдается вспышка кори и с начала года зафиксировано почти 30 тысяч случаев заболевания, из которых 13 закончились летально.

"Учитывая, что риск массового распространения указанных инфекций особенно увеличивается с началом учебного года, просим принять меры по обеспечению рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения объема охвата профилактическими прививками или недопущение непривитых (при отсутствии противопоказаний) детей в учреждения образования", - говорится в документе.

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В ведомствах напоминают, что это требование предусмотрено статьей 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

"Согласно этой статье, детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается", - указывают в Минздраве и Минобразования.



