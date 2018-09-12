 Техногенная катастрофа в Армянске стала результатом неверных действий оккупационной власти по подъему артезианской воды, - Гримчак

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил в интервью УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.
"Отсутствие воды и неправильные действия оккупационной власти по подъему артезианской воды приведет к засолению почв и техногенным катастрофам, что и произошло. Степной Крым практически стал безводным. Относительно пострадавших крымских территорий, то мы не имеем доступа к ним, не можем оценить ущерб по факту", - говорит Гримчак.
По словам замминистра, на восстановление Крыма уйдут долгие годы.
"В 1954 году, когда полуостров был присоединен к Украине, он был полупустыней, там был сплошной солончак, на котором ничего не росло. После строительства Северо-Крымского канала вода пошла на полуостров, что и дало возможность заниматься там сельскохозяйственной деятельностью. Но для этого понадобилось 10 лет. Столько времени солончаки вымывали пресной водой. Соль ушла вниз, и земля стала пригодной для использования. Из-за нехватки воды после ее отключения Украиной, на полуострове стали бурить дополнительные артезианские скважины, чего нельзя было делать. Как результат - соль поднялась на поверхность. Когда Крым вернется под управление Украины, придется снова мыть соль годами и восстанавливать все то, что стало умирать, как после катастрофы в Армянске. Одно только - выставим счет России", - заявил Грымчак.
Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.
Конi встали, не йдуть, хоч їх цiлуй
Молитися не можна, бо ж комсомольцi,
А чорт з-пiд землi: "А най вас партiя рятує"
Нам хліба не треба, роботу давай! 🙄
Что мешает съездить и посмотреть?
крысчане в родной говени - зачем им какие то каналы, если говень от она?
welcome back in 1954....
Как не смогли остановить блокаду Крыма и Донбасса. А когда власть не может остановить процесс-она его старается возглавить.
и скатывание до уровня отращивания хвоста.
мои им поздравления - им таки удалось.
потеряная на века территория...
Він водичку гарно пив.
Він на задні лапки стане -
Дуже високо дістане.
Вип'ю я водичку сам,
А от в Крим х... дам.
не знаю де ви цей вірш знайшли - алеж дуже влучно
Потому что это место проклято Создателем и миром также.
Остров Проклятия - это Крым сейчас.
композитор Алексей
Лебединский резко осудил
президента РФ Владимира
Путина за жесткие разгоны
недавних
антиправительственных
протестных акций, во время
которых полицейские
задерживали даже детей.
Пост-негодование Лебединский
обнародовал на своей странице в
Facebook, отметив, что Путина
"ненавидят все думающие люди
планеты, и лишь тупые и сволочи
вторят".
"Путин! Ты должен получить
ровно столько же ударов
дубинками и ногами по голове,
спине, животу, сколько твои
го*доны-силовики нанесли детям.
И это будет не возмездием, а
чистой справедливостью. Потому
что возмездие будет хуже - тебя
вздернут на фонаре родители,
друзья и одноклассники тех, кого
били", - написал композитор.
Он вспомнил об ответственности
Путина за агрессивную политику и
вторжение на территорию других
государств. "Ты - главный монстр
планеты", - написал артист.
"Ты получишь столько пуль,
сколько получили люди разных
народов от засланных тобой на
чужие территории военных убийц-
террористов", - подчеркнул
Лебединский.
"На твою могилу, если тебя
вообще будут предавать земле, и
если не будут выкапывать твой
проклятый труп каждый день,
будут приходить русские,
украинцы, грузины, сирийцы,
англичане и американцы,
чеченцы, осетины, армяне и
евреи, представители множества
других народов и государств,
чтобы плюнуть на нее и облить
помоями", - добавил он.
Кстати, еще вчера говорили, что рюсише армия не туда попала.
Сегодня - артезианская вода.
Вы хоть определитесь...