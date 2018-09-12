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 Техногенная катастрофа в Армянске стала результатом действий оккупационной власти по подъему артезианской воды, - Гримчак

По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, на восстановление Крыма уйдут долгие годы.

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил в интервью УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

"Отсутствие воды и неправильные действия оккупационной власти по подъему артезианской воды приведет к засолению почв и техногенным катастрофам, что и произошло. Степной Крым практически стал безводным. Относительно пострадавших крымских территорий, то мы не имеем доступа к ним, не можем оценить ущерб по факту", - говорит Гримчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина никогда не будет поставлять воду в оккупированный Крым: РФ пытается использовать ситуацию с "Крымским титаном" с целью раскрутки этого вопроса, - Климкин

По словам замминистра, на восстановление Крыма уйдут долгие годы.

"В 1954 году, когда полуостров был присоединен к Украине, он был полупустыней, там был сплошной солончак, на котором ничего не росло. После строительства Северо-Крымского канала вода пошла на полуостров, что и дало возможность заниматься там сельскохозяйственной деятельностью. Но для этого понадобилось 10 лет. Столько времени солончаки вымывали пресной водой. Соль ушла вниз, и земля стала пригодной для использования. Из-за нехватки воды после ее отключения Украиной, на полуострове стали бурить дополнительные артезианские скважины, чего нельзя было делать. Как результат - соль поднялась на поверхность. Когда Крым вернется под управление Украины, придется снова мыть соль годами и восстанавливать все то, что стало умирать, как после катастрофы в Армянске. Одно только - выставим счет России", - заявил Грымчак.

Также читайте: Выбросы химикатов с завода "Титан": показатели вредных веществ в Херсонской области в пределах нормы, - Минздрав

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3085948
 
 
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Кажись, барыга к выборам решил поставить тризуб над кремлём методом построения кремля под тризубом.
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Тобто Гримчак пропонує знов дати воду в Крим і повторити весь попередній шлях України? А буде знов ще одна майбутня анексія Криму після нової подачи води у Крим? Мабуть не зрозумів Гримчак, що тепер взагалі не треба давати воду в Крим.
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На Крим. Це півострів. Це як подати воду в Камчатку.
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Добре, буде на Крим, але води не буде.
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Летел гиперлуп і попал в болото, какая зарплата (у Гримчака), то такая работа😜
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Ату його! Заїхали в болото
Конi встали, не йдуть, хоч їх цiлуй
Молитися не можна, бо ж комсомольцi,
А чорт з-пiд землi: "А най вас партiя рятує" Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом невірних дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 9057
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Нам сонця не треба, нам партія світить.
Нам хліба не треба, роботу давай! 🙄
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"...Относительно пострадавших крымских территорий, то мы не имеем доступа к ним, не можем оценить ущерб по факту", - говорит Гримчак.
Что мешает съездить и посмотреть?
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Це правильно, що ви назвали окупантів не "хто", а "что" 🤣
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кацапские антропоморфы - существа неодушевленные.
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Оккупанты мешают сотрудникам министерства съездить на территорию которой они и занимаются? Сотням тысяч украинцев не мешают, а тем кто за это зарплату получает - мешают? Конечно, в кабинетах удобнее штаны протирать, читать кацапскую прессу про события в Крыму, и давать на её основе глубокомысленные интервью.
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Как ты себе представляешь поездку Грымчака на Крым ? Молотов и Каганович во время ВМВ тоже совершали поездки в оккупированную нацистами Украину ?
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Грымчака может и не пустят, но он не один ведь работает в своём министерстве.
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Саме окупанти заважають, бо ви багатьох тримаєте по тюрма, а потім знищуєте.
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У Михаила своя виртуальная реальность в голове . Ватовизором созданная .
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Вернуть бы крым в любом состоянии. А там можно хоть американцам сдавать в оренду для съемок фильмов про аппокалипсис или марсианскую фантастику
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Повернути Крим у якому завгодно стані не вийде, бо повернуть його у поганому стані.
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В любом состоянии ето само собой подразумевает исключение возвращения крыма в хорошем состоянии. А насколько плохое состояние его будет ето смысла загадывать нет. Уверен что чем хуже и плачевнее его состояние будет тем быстрее он вернется. Хотя чуствую что даже за развалины придется все таки воевать
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"В 1954 году, когда полуостров был присоединен к Украине, он был полупустыней, там был сплошной солончак."
крысчане в родной говени - зачем им какие то каналы, если говень от она?
welcome back in 1954....
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Они не смогут продавать воду в Крым. Если-бы смогли -продавали бы давно.
Как не смогли остановить блокаду Крыма и Донбасса. А когда власть не может остановить процесс-она его старается возглавить.
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вся история красноперой мордвы, начиная с 1917го - сплошная деградация
и скатывание до уровня отращивания хвоста.
мои им поздравления - им таки удалось.

потеряная на века территория...
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Крим, Крим - куций хвіст!..
Він водичку гарно пив.
Він на задні лапки стане -
Дуже високо дістане.
Вип'ю я водичку сам,
А от в Крим х... дам.
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дуже влучно, Алі,
не знаю де ви цей вірш знайшли - алеж дуже влучно
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Курт не с пустыми руками приехал в Украину. Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом невірних дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 7821
Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом невірних дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 8955
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и это правильно. но для североазиатской изгойки 404 это только напользу.
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Да, Крым напоминает марсианский пейзаж с изуродованной экосистемой, и никто туда не едет отдыхать. Сейчас даже кацапы отключили все вебкамеры, чтобы никто не видел мерзость запустения и обещанное количество туристов. Даже птицы перелётные обходят это место с заражённой почвой, а отдыхающих просто нет и не будет.
Потому что это место проклято Создателем и миром также.
Остров Проклятия - это Крым сейчас.
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Известный российский певец и
композитор Алексей
Лебединский резко осудил
президента РФ Владимира
Путина за жесткие разгоны
недавних
антиправительственных
протестных акций, во время
которых полицейские
задерживали даже детей.
Пост-негодование Лебединский
обнародовал на своей странице в
Facebook, отметив, что Путина
"ненавидят все думающие люди
планеты, и лишь тупые и сволочи
вторят".
"Путин! Ты должен получить
ровно столько же ударов
дубинками и ногами по голове,
спине, животу, сколько твои
го*доны-силовики нанесли детям.
И это будет не возмездием, а
чистой справедливостью. Потому
что возмездие будет хуже - тебя
вздернут на фонаре родители,
друзья и одноклассники тех, кого
били", - написал композитор.
Он вспомнил об ответственности
Путина за агрессивную политику и
вторжение на территорию других
государств. "Ты - главный монстр
планеты", - написал артист.
"Ты получишь столько пуль,
сколько получили люди разных
народов от засланных тобой на
чужие территории военных убийц-
террористов", - подчеркнул
Лебединский.
"На твою могилу, если тебя
вообще будут предавать земле, и
если не будут выкапывать твой
проклятый труп каждый день,
будут приходить русские,
украинцы, грузины, сирийцы,
англичане и американцы,
чеченцы, осетины, армяне и
евреи, представители множества
других народов и государств,
чтобы плюнуть на нее и облить
помоями", - добавил он.
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Зачем цитировать этого жлоба, засырающего своим даунбасским хамством телеэфиры?
Кстати, еще вчера говорили, что рюсише армия не туда попала.
Сегодня - артезианская вода.
Вы хоть определитесь...
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Он вообще в Крыму был?
Поля там никто не поливал, что бог пошлет с неба, то и поливало. Заливались только рисовые плантации, некоторые виноградники (например Солнечной долины) и огородные культуры, занимавшие небольшие площади. Кто там что вымывал - х/з, наверное он нам мозг решил вымыть.
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полив в сев. крыму был очень сильно развит при Украине. Орошение не только рисовых чеков но и капельные системы и фрегаты и парусы были. И не из артезианских скважин а по скк.
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Ты уверен? Я каждый год до 2014 там отдыхал, проезжал через пшеничные и подсолнуховые поля. Никто их не поливал и никаких Фрегатов там не было. Может это при СССР было?
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Для Фрегатов грунтовые каналы копают, а их тоже не видел.
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Капельные системы? Разве в огородах
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Версия со снарядом который попал куда-то там уже не актуальна?
Или сверху дали приказ поменять методичку?
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то соевые шныри провтыкали, это факт. хотя версию с снарядом пробросили сами крысы. А соевая ляшковня просто ее подхватила. Я еще тогда писал что невозможно разрушь яму обложенную плитами.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТехногенная катастрофа в Армянске стала результатом действий оккупационной власти по подъему артезианской воды, - Гримчак
 
 
 
 
 
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