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Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
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Все про:Гримчак (276) Крым (20596) Министерство по вопросам оккупированных территорий (313)

 Катастрофа в Армянске стала результатом действий оккупационной власти по подъему артезианской воды, - Гримчак

По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, на восстановление Крыма уйдут долгие годы.

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил в интервью УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

"Отсутствие воды и неправильные действия оккупационной власти по подъему артезианской воды приведет к засолению почв и техногенным катастрофам, что и произошло. Степной Крым практически стал безводным. Относительно пострадавших крымских территорий, то мы не имеем доступа к ним, не можем оценить ущерб по факту", - говорит Гримчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина никогда не будет поставлять воду в оккупированный Крым: РФ пытается использовать ситуацию с "Крымским титаном" с целью раскрутки этого вопроса, - Климкин

По словам замминистра, на восстановление Крыма уйдут долгие годы.

"В 1954 году, когда полуостров был присоединен к Украине, он был полупустыней, там был сплошной солончак, на котором ничего не росло. После строительства Северо-Крымского канала вода пошла на полуостров, что и дало возможность заниматься там сельскохозяйственной деятельностью. Но для этого понадобилось 10 лет. Столько времени солончаки вымывали пресной водой. Соль ушла вниз, и земля стала пригодной для использования. Из-за нехватки воды после ее отключения Украиной, на полуострове стали бурить дополнительные артезианские скважины, чего нельзя было делать. Как результат - соль поднялась на поверхность. Когда Крым вернется под управление Украины, придется снова мыть соль годами и восстанавливать все то, что стало умирать, как после катастрофы в Армянске. Одно только - выставим счет России", - заявил Грымчак.

Также читайте: Выбросы химикатов с завода "Титан": показатели вредных веществ в Херсонской области в пределах нормы, - Минздрав

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3085948
 
 
 Топ комментарии
 
Слышь, "Кравченко внутриМКАДовский", ты нас за дураков держишь?! Тебе напомнить, как вы с Сущенко обошлись? Человек приехал семью проведать, а твои ФСБ-шники его на "десятку" закрыли... Пацана-инвалида напомнить, Гриба?... Панова?, Балуха? Сенцова?...Да только кто-нибудь из украинских должностных лиц туда сунется, хотя-бы, с целью - "просто посмотреть", а не с проверкой, как ваши "волки" его "шпиёном" окрестят и новое судилище назначат! Правильно люди умные говорят, что вы - не люди, а "антропоморфные существа", не имеющие никаких моральных принципов...
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Курт не с пустыми руками приехал в Украину. Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом невірних дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 7821
Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом невірних дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 8955
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вся история красноперой мордвы, начиная с 1917го - сплошная деградация
и скатывание до уровня отращивания хвоста.
мои им поздравления - им таки удалось.

потеряная на века территория...
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Кажись, барыга к выборам решил поставить тризуб над кремлём методом построения кремля под тризубом.
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Тобто Гримчак пропонує знов дати воду в Крим і повторити весь попередній шлях України? А буде знов ще одна майбутня анексія Криму після нової подачи води у Крим? Мабуть не зрозумів Гримчак, що тепер взагалі не треба давати воду в Крим.
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На Крим. Це півострів. Це як подати воду в Камчатку.
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Добре, буде на Крим, але води не буде.
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"Из-за нехватки воды после ее отключения Украиной, на полуострове..."
А повинно було так - "після оккупації Криму росією, на полуострові..."
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воду не давать и тебя там поселить в степи, чтобьі ума набрался
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Коли Крим повернеться під управління України, доведеться знову мити сіль роками і відновлювати все те, що стало вмирати, як після катастрофи в Армянську. Одне тільки - виставимо рахунок Росії", - заявив Гримчак Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3085948
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Летел гиперлуп і попал в болото, какая зарплата (у Гримчака), то такая работа😜
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Ату його! Заїхали в болото
Конi встали, не йдуть, хоч їх цiлуй
Молитися не можна, бо ж комсомольцi,
А чорт з-пiд землi: "А най вас партiя рятує" Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом невірних дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 9057
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Нам сонця не треба, нам партія світить.
Нам хліба не треба, роботу давай! 🙄
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"...Относительно пострадавших крымских территорий, то мы не имеем доступа к ним, не можем оценить ущерб по факту", - говорит Гримчак.
Что мешает съездить и посмотреть?
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Це правильно, що ви назвали окупантів не "хто", а "что" 🤣
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кацапские антропоморфы - существа неодушевленные.
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Оккупанты мешают сотрудникам министерства съездить на территорию которой они и занимаются? Сотням тысяч украинцев не мешают, а тем кто за это зарплату получает - мешают? Конечно, в кабинетах удобнее штаны протирать, читать кацапскую прессу про события в Крыму, и давать на её основе глубокомысленные интервью.
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Как ты себе представляешь поездку Грымчака на Крым ? Молотов и Каганович во время ВМВ тоже совершали поездки в оккупированную нацистами Украину ?
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Грымчака может и не пустят, но он не один ведь работает в своём министерстве.
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Кацап-провокатор, ПТН-ПНХ!!!!! Не надо прикидываться наивным! Не надо прикидываться украинцем!! Не надо прикрываться украинским флагом, гибридятина!!! Не делай вид ушами, что ихуйлатамнет!!!

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Слышь, "Кравченко внутриМКАДовский", ты нас за дураков держишь?! Тебе напомнить, как вы с Сущенко обошлись? Человек приехал семью проведать, а твои ФСБ-шники его на "десятку" закрыли... Пацана-инвалида напомнить, Гриба?... Панова?, Балуха? Сенцова?...Да только кто-нибудь из украинских должностных лиц туда сунется, хотя-бы, с целью - "просто посмотреть", а не с проверкой, как ваши "волки" его "шпиёном" окрестят и новое судилище назначат! Правильно люди умные говорят, что вы - не люди, а "антропоморфные существа", не имеющие никаких моральных принципов...
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Саме окупанти заважають, бо ви багатьох тримаєте по тюрма, а потім знищуєте.
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У Михаила своя виртуальная реальность в голове . Ватовизором созданная .
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Да какая там "виртуальная реальность"?! На "Лахте" он сидит... Или настоящей, или "виртуальной"... Они уже "филиалы" "Лахты" в ОРДЛО разместили, чтобы легче было нам "по ушам ездить", потому что если человек находится в полностью отличной от украинских условий среде, получаются "ляпсусы" типа "сине-жёлтого паспорта", "страницы паспорта, в которой вписана национальность - "украинец", и тому подобной "лабуды"...
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А зачем? В Женевской конвенции от 12 августа 1949 года написано, что за все на оккупационной территории отвечает оккупирующая держава.
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Вернуть бы крым в любом состоянии. А там можно хоть американцам сдавать в оренду для съемок фильмов про аппокалипсис или марсианскую фантастику
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Повернути Крим у якому завгодно стані не вийде, бо повернуть його у поганому стані.
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В любом состоянии ето само собой подразумевает исключение возвращения крыма в хорошем состоянии. А насколько плохое состояние его будет ето смысла загадывать нет. Уверен что чем хуже и плачевнее его состояние будет тем быстрее он вернется. Хотя чуствую что даже за развалины придется все таки воевать
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"В 1954 году, когда полуостров был присоединен к Украине, он был полупустыней, там был сплошной солончак."
крысчане в родной говени - зачем им какие то каналы, если говень от она?
welcome back in 1954....
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Они не смогут продавать воду в Крым. Если-бы смогли -продавали бы давно.
Как не смогли остановить блокаду Крыма и Донбасса. А когда власть не может остановить процесс-она его старается возглавить.
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вся история красноперой мордвы, начиная с 1917го - сплошная деградация
и скатывание до уровня отращивания хвоста.
мои им поздравления - им таки удалось.

потеряная на века территория...
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Крим, Крим - куций хвіст!..
Він водичку гарно пив.
Він на задні лапки стане -
Дуже високо дістане.
Вип'ю я водичку сам,
А от в Крим х... дам.
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дуже влучно, Алі,
не знаю де ви цей вірш знайшли - алеж дуже влучно
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Курт не с пустыми руками приехал в Украину. Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом невірних дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 7821
Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом невірних дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 8955
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и это правильно. но для североазиатской изгойки 404 это только напользу.
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Даёшь для изГнойки404 пользы разной и побольше! (В стиле совковых плакатов-агиток Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 6031 Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 843 )
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Да, Крым напоминает марсианский пейзаж с изуродованной экосистемой, и никто туда не едет отдыхать. Сейчас даже кацапы отключили все вебкамеры, чтобы никто не видел мерзость запустения и обещанное количество туристов. Даже птицы перелётные обходят это место с заражённой почвой, а отдыхающих просто нет и не будет.
Потому что это место проклято Создателем и миром также.
Остров Проклятия - это Крым сейчас.
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Чушь
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Это Штирлиц "порол" чушь, а Чушь повизгивала и сладострастно охала.
Летом 1968 ехали с матушкой автобусами из Севастополя куда-то (уже точно не припомню) в степной Крым, в один из совхозов. Ехали долго и нудно, много часов... Сначала ПАЗиком, потом ГАЗоном-"катафалком". Всё это время за окном практически монотонный пейзаж, куда ни глянь - поля табака и виноградники, изредка сады, для разнообразия... Всё было зелено, аж скучно... Такие детские впечатления от украинского Крыма. Косолапые касабы решили унифицировать это зелёное разнообразие в козломордоро-пустынное безобразие выжженной земли! Или ты не видел кадры репортажей, как вся растительность сдохла, в первую очередь от выбросов, да и от обезвоживания не меньше выгорело!!! Так что не чеши чушку - не пори сам Чушь!!!
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Це " ще не вечір" , вечір настане тоді коли десятки тисяч тон бойових отруйних речовин, затоплених навколо Криму за вказівкою маскви , почнуть свій шлях в світ з проіржавілої тари . Ото вже буде " каміння з моря " .
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Всё познается в сравнении,потухший вулкан орошать-даже в хорошие времена затратно было,но украинцы делали доброе дело,а сейчас крымчаки думают и надеются, что может всё станет на свои места-как было раньше???
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Так воно вже й стало на свої місця , особливо з водою , та й татарів прибавилось.
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Из Москвы на Крым шло до десятка поездов в сутки. На вокзальной площади Симферополя яблоку негде было упасть из-за туристов и отдыхающих, а из аэропорта можно было улететь в Европу, Турцию, Израиль и Египет. А теперь осталась одна чушь.
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Jimmy Hill Остров Проклятия - это Крым сейчас.
ПуОстров Невезения
Теперь у педеРашки есть...
Был покрытый зеленью

Он когда-то весь...

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Аха-хха.Годится.
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Известный российский певец и
композитор Алексей
Лебединский резко осудил
президента РФ Владимира
Путина за жесткие разгоны
недавних
антиправительственных
протестных акций, во время
которых полицейские
задерживали даже детей.
Пост-негодование Лебединский
обнародовал на своей странице в
Facebook, отметив, что Путина
"ненавидят все думающие люди
планеты, и лишь тупые и сволочи
вторят".
"Путин! Ты должен получить
ровно столько же ударов
дубинками и ногами по голове,
спине, животу, сколько твои
го*доны-силовики нанесли детям.
И это будет не возмездием, а
чистой справедливостью. Потому
что возмездие будет хуже - тебя
вздернут на фонаре родители,
друзья и одноклассники тех, кого
били", - написал композитор.
Он вспомнил об ответственности
Путина за агрессивную политику и
вторжение на территорию других
государств. "Ты - главный монстр
планеты", - написал артист.
"Ты получишь столько пуль,
сколько получили люди разных
народов от засланных тобой на
чужие территории военных убийц-
террористов", - подчеркнул
Лебединский.
"На твою могилу, если тебя
вообще будут предавать земле, и
если не будут выкапывать твой
проклятый труп каждый день,
будут приходить русские,
украинцы, грузины, сирийцы,
англичане и американцы,
чеченцы, осетины, армяне и
евреи, представители множества
других народов и государств,
чтобы плюнуть на нее и облить
помоями", - добавил он.
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Так это он про Путю писал пророческие строки:"Я убью тебя,лодочник!"???!!! Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 5035 Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 5886
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нє то професор Лєбєдінскій, хоча може це одні й ті самі, та якось пофіг.
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Зачем цитировать этого жлоба, засырающего своим даунбасским хамством телеэфиры?
Кстати, еще вчера говорили, что рюсише армия не туда попала.
Сегодня - артезианская вода.
Вы хоть определитесь...
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EUkozak Вы хоть определитесь...
Одно другому не мешает... Вполне возможен "комплексный обед"! А могли ещё захерачить в ходе учений не только в отстойники, но и в технологическое оборудование! Косолапые козломордоры умудряются перфорировать космические аппараты, а тут - сам Бог велел! Главное - не признаваться ни в чём, и никогда!!! А всю вину спихивать на окружающих! Хуло-с, батенька, Хуйло-с... Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 563 Техногенна катастрофа в Армянську стала результатом дій окупаційної влади з підйому артезіанської води, - Гримчак - Цензор.НЕТ 2482
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Он вообще в Крыму был?
Поля там никто не поливал, что бог пошлет с неба, то и поливало. Заливались только рисовые плантации, некоторые виноградники (например Солнечной долины) и огородные культуры, занимавшие небольшие площади. Кто там что вымывал - х/з, наверное он нам мозг решил вымыть.
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полив в сев. крыму был очень сильно развит при Украине. Орошение не только рисовых чеков но и капельные системы и фрегаты и парусы были. И не из артезианских скважин а по скк.
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Ты уверен? Я каждый год до 2014 там отдыхал, проезжал через пшеничные и подсолнуховые поля. Никто их не поливал и никаких Фрегатов там не было. Может это при СССР было?
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Для Фрегатов грунтовые каналы копают, а их тоже не видел.
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клоун..після пуску води у построєний канал,-дніпровська вода проникаючи у грунтові води витіснила солону,десяток років поливом вимивались солончаки і т.д..
-наразі пішов зворотний процес,і якщо негайно не вернути воду у канал то тоді уже не десять років а побільше прийшлося б заливати поля прісною водою....
але ж води вже стільки не буде тому як таки Херсонська область буде розвиватись і буде таки відбудована система меліорації яку знищили хапуги(чи не спеціально)-і води для криму н е буде!=а ось камні с нєба будуть..
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Я тебя оскорблял? Ты гидрогеологию учил? Нет? А я учил, на отлично. На какую площадь по твоему должна просочится из канала вода (на весь Крым?)?
Тебе известно, что канал бетонный?
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Олух, ты вдоль канала ходил? Там бетон только частично, вблизи дорог... А как только в поля уходит, там грунт...Лично, своими руками, в дно канала втыкал металлические прутья, между ними клал куски труб керамических, поперек течения. Там рыба пряталась, отдыхая от борьбы с течением, а я её оттуда руками доставал... Уж мне-то, "по ушам ездить" не нужно... "гидрогеолог хренов"... Одно дело - ездить отдыхать, другое дело - там жить... Ты у Феодосийского водохранилища был хоть раз? А я на нём рыбачил и охотился два года... И КУДА и КАК вода подавалась - знаю... И рисовых чеков там не было - они на севере Крыма сосредоточены. А что такое "сбросы", и для чего их сеть создана, знаешь? Ты на "косынку" кефаль ловил на мостиках, где эти "сбросы" в Сиваш выходят? А я ловил... Там специально, у населённых пунктов Степного Крыма, бурились скважины, под напором закачивалась пресная вода, создавались "линзы" пресной воды, а потом "тампонировались" бетоном. А теперь все тампоны убраны, а "линзы" - выкачаны...
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Пропускная способность этого канала біла просто огромная она составляла около 300 кубометров днепровской воды в секунду и к каналу примыкали вспомогательные каналы, длина которых - 10,7 тысячи километров. На них располагаются более 138 тысяч различных гидротехнических сооружений. Кроме того, к сети «привязаны» 23 больших водохранилища и 1922 пруда, в которых вода сначала накапливается, а потом очень бережно используется. В 2014 году в наливные водохранилища ещё не оккупированного Украинского Крыма был закачан просто колоссальный объём днепровской воды: в Межгорное - 2,9 млн. куб, в Феодосийское - 3,6 млн. куб, в Станционное - 13 млн. куб, в Фронтовое - 8,4 млн. куб, в Ленинское - 3 млн. куб, в Самарлинское - 2 млн.куб....А теперь большой ...уй им в сраку зачем давать проклятым оккупантам в Крыму днепровскую воду если он временно оккупированный проклятыми российскими фашистами захватчиками. А вода она также на вес золота и в засушливых степях южных областей Украины. Почти 90 % в Крыму это была Украинская вода. А раз кремлёвские фашисты эти кацапы - захватчики оккупировали суверенную украинскую землю Крыма, тогда значить пускай эти проклятые российские оккупанты - воду для себя возят танкерами по морю, и строят десятки - мощных водоводов, с фашистской лапотной паРаши, или взамен все дружно хлебают морскую водицу, этим проклятым кремлёвским фашистам завоевателям )(уйла даже будет полезно, в ней есть йод, гляди поумнеют твари!
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Извините кхм. Просто вы там отдыхали уж незнаю где, но наверное не на полях. А я до некоторого времени жил в степном Крыму и унас была очень развитая сеть каналов и все то что описал выше много уважаемый Wevelsburg. Не везде конечно, но были. А сейчас основным источником воды стали скважины и камни, тоесть дождь с неба.
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Капельные системы? Разве в огородах
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Версия со снарядом который попал куда-то там уже не актуальна?
Или сверху дали приказ поменять методичку?
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то соевые шныри провтыкали, это факт. хотя версию с снарядом пробросили сами крысы. А соевая ляшковня просто ее подхватила. Я еще тогда писал что невозможно разрушь яму обложенную плитами.
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невозможно?..
-зато запросто америкоским астронавтам дірку просверлити..
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Стань у лужи с дерьмом, я брошу туда камень. Посмотрим, насколько ты чистым останешься... А снаряд фугасный - не камень... Хотя, если реально посмотреть, то версия со снарядом в кислотонакопителе критики не выдерживает... Если-бы снаряд попал именно туда, то это был-бы "залповый" выброс, и после этого загрязнение-бы пошло на спад. А тут выброс длится третью неделю и перепадов резких не наблюдается... Значит, где-то "сифонит" на самом комбинате... Вот попадание снаряда в какую-нибудь ёмкость с химическими реагентами на территории самого завода - другое дело. Производственный процесс остановить нельзя, а при действующем производстве, да ещё если ёмкости повреждены, устранять утечки намного сложнее...
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До фашиста фюрера ....)(уйла -путлина уже был точно такой же фашист гитлер. Который 16 июля 1941 г. заявил, что немецкий крымский полуостров «необходимо очистить от всех и заселить немцами». Так как в III веке на территории современной Украины -Руси германские племена готов создали свою мощную «державу», столицей которогой был Данпарштадт. И Крым также входил в это государственное образование готов. Вот через это фашист гитлер выразил желание, чтобы после разгрома сталинских коммунофашистов оккупировавших Крым он получит новое название «Готенланд», а названием Симферополя будет Готенбург, Севастополь- Теодорихсхафен и новые название Алушты, Гурзуфа, Инкермана...и др. Впоследствии эти изменения появились в книге «Готы в Крыму», которую написал полковник Вернер Баумельбург.
И уже в начале июля 1942 года Гитлер подписал директиву, согласно которой началось выселение москалей ( замаскированных в 18 веке под якобы русских), украинцев и татар из Крыма. А затем Гитлер и руководство СС планировало переселить в Крым более 140 тысяч этнических немцев. Но эти планы гитлера сорвала очередная оккупация в 1944 году Крыма кремлёвскими войсками коммунофашистов кровавого палача сталина.
Вот теперь и современный фашист )(уйло - путлин как и его наставник гитлер оккупировал Украинский Крым подтасовывая разные исторические факты. И при этом кремлёвские путлинские фашисты оккупанты начали свои кровавые репрессии и геноцид против коренных крымско - татарского и украинского народов, заселяя этот временно оккупированный украинский полуостров этническими лапотными москалями ( придуманными в 18 веке якобы россиянами ) Российские оккупанты свезли в незаконно аннексированный полуостров Крым уже 100 000 своих граждан россиян - ГПУ, точно так как это ранее делали царские сатрапы лапотной Орды монголоидных москалей и как это хотел сделать фашист гитлер.
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Ещё несколько лет и оккупанты не только превратят Крым в полную пустыню, но так засрут эту пустыню, что у Украины не останется другого выхода, как отдать эту пустыню в среднесрочную аренду евреям, которые в силу своей зловредности превращают пустыни в сады, а оставшихся оккупантов заставят - страшно сказать - арбайтэн. В общем, Путин снова всех переиграл
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Прогресс не остановить.Карпаты вырубить а Крым превратить в пустыню.Крым чей?
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Крым чей? Ну раз он пока оккупированный кремлёвскими фашистами )(уйла. То до освобождения этого нашего родного украинского полуострова от лютых врагов захватчиков украинским народов. А значит получается то что пока оккупированный Украинский Крым временно находится в подчинении проклятых российских фашистов оккупантов.
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Да и отдыха москвичам там не получится ,для семьи муж жена и двое детей снять жильё с полным фаршем, плюс питание,плюс экскурс,плюс бензин туда и обратно - 120 тысяч руснявых рублей необходимо....
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Одні євреї вирубують Карпати , а інші відновлять Крим ?
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Отдать не тем евреям что в раде, а тем что в Израиле.
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Так недавно писали,що там снаряду влучили...То то бреше?!
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вальцманові маріонетки вирізняються не лише абсолютною відданістю своєму соєвому блжку, а ще й нездатністю домовитись між собою, щоб брехати лохторату одне і те ж
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Деякі кримчане і не розуміли що у 2014 вони голосували за те щоб зробити з Крима пустелю - військову базу)
Досвід Арала нічому не вчить кацапів.
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Вообще то им нужно было съездить хотя бы 150км от Москвы. А так стали российскими Ебенями. А ведь были курортом с оборотом 6,5млн. туристов только за сезон, со своими законами, бюджетом и автономией.
А лугандонии в Абхазию и Ю.Осетию.
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Ну давайте скажем ..спасибо!!! украинскому Кибер альянсу за наиболее достоверную информацию. Это как и предполагалось действительно двуокись титана!!!(сильный окислитель) Далее документы и просто без слов.
http://ipic.su/img/img7/fs/41420283_241376583387272_6988922722814263296_n.1536820351.jpg

http://ipic.su/img/img7/fs/41535048_241376650053932_2937122413390856192_n.1536820387.jpg

http://ipic.su/img/img7/fs/41535048_241376650053932_2937122413390856192_n.1536820387.jpg

http://ipic.su/img/img7/fs/41622707_241376590053938_503355559907426304_n.1536820431.jpg
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двуокись титана - белый порошок, абразив, нетоксичен.
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не хочу злорадствовать... но....получили, что заслужили ( и это еще не камни!)
но сердцем понимаю, что ухандохали на 4 года, все во что годами и десятилетиями
вкладывался чей-то труд, сердце... деньги... (и вода)
так тяжело смотреть на больного, грязного и голодного пса (каким стал Крым),
который сам ушел из родного дома на запах.... сучки (раши)!!!
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Нужно быть людьми! Так останемся людьми и поможем жителям Крыма - дадим воду Днепра!
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По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, на восстановление Крыма уйдут долгие годы.
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На-хє-ра??????
Канал у Крим був тупим савєцкім прожектом, а не обгрунтованим економічно рішенням.
для обводнення Криму було збудовано дурне Каховське море, яке затопило скільки найцінніших чорноземів і пойменних земель, скільки потім було зрошено у Криму сраних солончаків. А виробіток електрики Каховською ГЕС - мізерний, рівно скільки, щоб вистачило воду на Крим качати, толку з неї для енергетики ніякого.
Треба спускати дурне Каховське море, відновлювати під ним землі і пойми, а води Дніпра розбирати на зрошення земель поряд з самим Дніпром а не качати їх чорті куди і чорті навіщо несучи скажені затрати "долгіє годьі".
Источник: https://censor.net.ua/n3085948
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Господи, спасибо за то, что караешь крысчан!
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выставим счет России"

та они лидера сменят, как захара, и никто ничего не должен...
это ж совдепия, сэр
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКатастрофа в Армянске стала результатом действий оккупационной власти по подъему артезианской воды, - Гримчак
 
 
 
 
 
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