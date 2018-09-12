 Катастрофа в Армянске стала результатом действий оккупационной власти по подъему артезианской воды, - Гримчак

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил в интервью УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.
"Отсутствие воды и неправильные действия оккупационной власти по подъему артезианской воды приведет к засолению почв и техногенным катастрофам, что и произошло. Степной Крым практически стал безводным. Относительно пострадавших крымских территорий, то мы не имеем доступа к ним, не можем оценить ущерб по факту", - говорит Гримчак.
По словам замминистра, на восстановление Крыма уйдут долгие годы.
"В 1954 году, когда полуостров был присоединен к Украине, он был полупустыней, там был сплошной солончак, на котором ничего не росло. После строительства Северо-Крымского канала вода пошла на полуостров, что и дало возможность заниматься там сельскохозяйственной деятельностью. Но для этого понадобилось 10 лет. Столько времени солончаки вымывали пресной водой. Соль ушла вниз, и земля стала пригодной для использования. Из-за нехватки воды после ее отключения Украиной, на полуострове стали бурить дополнительные артезианские скважины, чего нельзя было делать. Как результат - соль поднялась на поверхность. Когда Крым вернется под управление Украины, придется снова мыть соль годами и восстанавливать все то, что стало умирать, как после катастрофы в Армянске. Одно только - выставим счет России", - заявил Грымчак.
Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.
А повинно було так - "після оккупації Криму росією, на полуострові..."
Конi встали, не йдуть, хоч їх цiлуй
Молитися не можна, бо ж комсомольцi,
А чорт з-пiд землi: "А най вас партiя рятує"
Нам хліба не треба, роботу давай! 🙄
Что мешает съездить и посмотреть?
крысчане в родной говени - зачем им какие то каналы, если говень от она?
welcome back in 1954....
Как не смогли остановить блокаду Крыма и Донбасса. А когда власть не может остановить процесс-она его старается возглавить.
и скатывание до уровня отращивания хвоста.
мои им поздравления - им таки удалось.
потеряная на века территория...
Він водичку гарно пив.
Він на задні лапки стане -
Дуже високо дістане.
Вип'ю я водичку сам,
А от в Крим х... дам.
не знаю де ви цей вірш знайшли - алеж дуже влучно
Потому что это место проклято Создателем и миром также.
Остров Проклятия - это Крым сейчас.
Летом 1968 ехали с матушкой автобусами из Севастополя куда-то (уже точно не припомню) в степной Крым, в один из совхозов. Ехали долго и нудно, много часов... Сначала ПАЗиком, потом ГАЗоном-"катафалком". Всё это время за окном практически монотонный пейзаж, куда ни глянь - поля табака и виноградники, изредка сады, для разнообразия... Всё было зелено, аж скучно... Такие детские впечатления от украинского Крыма. Косолапые касабы решили унифицировать это зелёное разнообразие в козломордоро-пустынное безобразие выжженной земли! Или ты не видел кадры репортажей, как вся растительность сдохла, в первую очередь от выбросов, да и от обезвоживания не меньше выгорело!!! Так что не чеши чушку - не пори сам Чушь!!!
ПуОстров Невезения
Теперь у педеРашки есть...
Был покрытый зеленью
Он когда-то весь...
композитор Алексей
Лебединский резко осудил
президента РФ Владимира
Путина за жесткие разгоны
недавних
антиправительственных
протестных акций, во время
которых полицейские
задерживали даже детей.
Пост-негодование Лебединский
обнародовал на своей странице в
Facebook, отметив, что Путина
"ненавидят все думающие люди
планеты, и лишь тупые и сволочи
вторят".
"Путин! Ты должен получить
ровно столько же ударов
дубинками и ногами по голове,
спине, животу, сколько твои
го*доны-силовики нанесли детям.
И это будет не возмездием, а
чистой справедливостью. Потому
что возмездие будет хуже - тебя
вздернут на фонаре родители,
друзья и одноклассники тех, кого
били", - написал композитор.
Он вспомнил об ответственности
Путина за агрессивную политику и
вторжение на территорию других
государств. "Ты - главный монстр
планеты", - написал артист.
"Ты получишь столько пуль,
сколько получили люди разных
народов от засланных тобой на
чужие территории военных убийц-
террористов", - подчеркнул
Лебединский.
"На твою могилу, если тебя
вообще будут предавать земле, и
если не будут выкапывать твой
проклятый труп каждый день,
будут приходить русские,
украинцы, грузины, сирийцы,
англичане и американцы,
чеченцы, осетины, армяне и
евреи, представители множества
других народов и государств,
чтобы плюнуть на нее и облить
помоями", - добавил он.
Кстати, еще вчера говорили, что рюсише армия не туда попала.
Сегодня - артезианская вода.
Вы хоть определитесь...
Одно другому не мешает... Вполне возможен "комплексный обед"! А могли ещё захерачить в ходе учений не только в отстойники, но и в технологическое оборудование! Косолапые козломордоры умудряются перфорировать космические аппараты, а тут - сам Бог велел! Главное - не признаваться ни в чём, и никогда!!! А всю вину спихивать на окружающих! Хуло-с, батенька, Хуйло-с...
Поля там никто не поливал, что бог пошлет с неба, то и поливало. Заливались только рисовые плантации, некоторые виноградники (например Солнечной долины) и огородные культуры, занимавшие небольшие площади. Кто там что вымывал - х/з, наверное он нам мозг решил вымыть.
-наразі пішов зворотний процес,і якщо негайно не вернути воду у канал то тоді уже не десять років а побільше прийшлося б заливати поля прісною водою....
але ж води вже стільки не буде тому як таки Херсонська область буде розвиватись і буде таки відбудована система меліорації яку знищили хапуги(чи не спеціально)-і води для криму н е буде!=а ось камні с нєба будуть..
Тебе известно, что канал бетонный?
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Или сверху дали приказ поменять методичку?
-зато запросто америкоским астронавтам дірку просверлити..
И уже в начале июля 1942 года Гитлер подписал директиву, согласно которой началось выселение москалей ( замаскированных в 18 веке под якобы русских), украинцев и татар из Крыма. А затем Гитлер и руководство СС планировало переселить в Крым более 140 тысяч этнических немцев. Но эти планы гитлера сорвала очередная оккупация в 1944 году Крыма кремлёвскими войсками коммунофашистов кровавого палача сталина.
Вот теперь и современный фашист )(уйло - путлин как и его наставник гитлер оккупировал Украинский Крым подтасовывая разные исторические факты. И при этом кремлёвские путлинские фашисты оккупанты начали свои кровавые репрессии и геноцид против коренных крымско - татарского и украинского народов, заселяя этот временно оккупированный украинский полуостров этническими лапотными москалями ( придуманными в 18 веке якобы россиянами ) Российские оккупанты свезли в незаконно аннексированный полуостров Крым уже 100 000 своих граждан россиян - ГПУ, точно так как это ранее делали царские сатрапы лапотной Орды монголоидных москалей и как это хотел сделать фашист гитлер.
Досвід Арала нічому не вчить кацапів.
А лугандонии в Абхазию и Ю.Осетию.
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но сердцем понимаю, что ухандохали на 4 года, все во что годами и десятилетиями
вкладывался чей-то труд, сердце... деньги... (и вода)
так тяжело смотреть на больного, грязного и голодного пса (каким стал Крым),
который сам ушел из родного дома на запах.... сучки (раши)!!!
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На-хє-ра??????
Канал у Крим був тупим савєцкім прожектом, а не обгрунтованим економічно рішенням.
для обводнення Криму було збудовано дурне Каховське море, яке затопило скільки найцінніших чорноземів і пойменних земель, скільки потім було зрошено у Криму сраних солончаків. А виробіток електрики Каховською ГЕС - мізерний, рівно скільки, щоб вистачило воду на Крим качати, толку з неї для енергетики ніякого.
Треба спускати дурне Каховське море, відновлювати під ним землі і пойми, а води Дніпра розбирати на зрошення земель поряд з самим Дніпром а не качати їх чорті куди і чорті навіщо несучи скажені затрати "долгіє годьі".
Источник: https://censor.net.ua/n3085948
та они лидера сменят, как захара, и никто ничего не должен...
это ж совдепия, сэр