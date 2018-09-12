 Учительница биологии с сообщниками организовала схему присваивания пенсий ВПЛ на Донетчине, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, мошенники получали доступ к счетам пенсионеров через подставных лиц, выполнявших роль переселенцев, и без ведома жертв снимали все средства. Аферисты открывали счета даже на умерших и недееспособных лиц, а также пособников боевиков. По предварительным оценкам, подозреваемые завладели бюджетными средствами на несколько миллионов гривен. Сейчас все лица, причастные к мошеннической сети, установлены, инициатор преступного бизнеса задержана.
"Миллионную мошенническую схему раскрыли сотрудники управления уголовного розыска совместно со следственным управлением полиции Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры и при содействии руководства банка. Финалом летней работы стала серия обысков и задержания главной подозреваемой. Ею оказалась 31-летняя учительница биологии, а в прошлом работница органов внутренних дел, которая была уволена по негативным причинам", - говорится в сообщении.
Установлено, что преступная группировка действовала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска на протяжении нескольких лет. Злоумышленница с помощью своих сообщников подыскивала жертв из числа пенсионеров-переселенцев, которым было необходимо переоформить социальные выплаты без личного присутствия.
Жители оккупированной территории передавали женщине оригиналы своих паспортов. На их имя, по предварительному сговору с должностными лицами банка, она оформляла платежные карточки. Для прохождения идентификации использовали "дублеров" - местных пенсионеров, похожих по внешности на переселенцев. "Актерам" платили по 100 гривен.
"Подозреваемая, пользуясь уязвимым состоянием своих жертв, оставляла банковские карточки себе, привязывала счета к телефону и снимала все деньги, которые на них начислялись, а также оформляла кредиты на чужие имена. Пенсионерам сообщала, что надо подождать или что им отказано в оформлении выплат без личного присутствия. Некоторые старики ждали свою пенсию больше года, но так и не увидели ее. Как выяснили сыщики, аферисты получали деньги даже за "мертвые души", - пишут в полиции.
На сегодня, несмотря на отсутствие доступа на оккупированную территорию, установлены семь пострадавших, со счетов которых было похищено около полумиллиона гривен. Однако есть информация, что пострадавших гораздо больше. Сейчас оперативники устанавливают их личности.
У координатора преступной группы и его помощников изъяты оригиналы паспортов граждан, в том числе лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, чужие банковские карточки, записи с номерами счетов потерпевших.
Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.