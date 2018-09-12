 4,5 млн граждан получают минимальную зарплату, - Рева

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ.

"Примерно 4,5 млн граждан Украины, которые сегодня работают по найму, получают заработную плату на уровне минимальной. То есть, это 3 723 гривни. Если мы говорим о 4 200 гривнях, то это означает, что их зарплата возрастет на соответствующую сумму. Соответственно возрастут и начисления единого социального взноса в Пенсионный фонд. И таким образом возрастут доходы Пенсионного фонда", - сказал Рева.

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По его словам, такой рост доходов фонда позволит провести индексацию пенсий, что предусмотрено действующим законодательством. То есть, во всем этом процессе можно отметить положительные моменты.

По мнению Ревы, Верховная Рада поддержит увеличение уровня минимальной зарплаты.

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