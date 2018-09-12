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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсия (1758) минимальная зарплата (140) Рева Андрей (390)

 4,5 млн граждан получают минимальную зарплату, - Рева

Примерно 4,5 млн граждан Украины, которые сегодня работают по найму, получают заработную плату на уровне минимальной

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ.

"Примерно 4,5 млн граждан Украины, которые сегодня работают по найму, получают заработную плату на уровне минимальной. То есть, это 3 723 гривни. Если мы говорим о 4 200 гривнях, то это означает, что их зарплата возрастет на соответствующую сумму. Соответственно возрастут и начисления единого социального взноса в Пенсионный фонд. И таким образом возрастут доходы Пенсионного фонда", - сказал Рева.

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По его словам, такой рост доходов фонда позволит провести индексацию пенсий, что предусмотрено действующим законодательством. То есть, во всем этом процессе можно отметить положительные моменты.

По мнению Ревы, Верховная Рада поддержит увеличение уровня минимальной зарплаты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085946
 
 
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А остальные работают за границей...)))
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начисления возрастут ,и эти начисления индексация газового грабежа украинского народа сожрет в два раза больше
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Этот российский офицер в отставке знает, что минималку получают номинально, а остальное налом - "в конверте". Работодатель платит налог с минималки. Таким образом это потуга выдоить работодателя прикрываясь заботой о работающем. О его минимальной зарплате. Падлы! Собирайте налоги с рабочих, а не с работодателей. Тогда вам воровать будет не с чего, мрази!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины4,5 млн граждан получают минимальную зарплату, - Рева
 
 
 
 
 
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