 Совместно с украинским консулом Черниюком готовим ноту относительно места заключения Сущенко, - Фейгин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня на заседании Верховного суда присутствовал украинский консул в Москве Альберт Черниюк. Мы с ним готовим дипломатическую ноту по поводу Сущенко. Если не удается достичь обмена немедленно, то хотя бы нужно, чтобы он отбывал наказание не в далеких местах, а в пределах доступности. Чтобы география позволяла ему видеться с близкими родственниками", - сказал Фейгин.
Он подчеркнул, что для принятия подобного решения российская Федеральная служба исполнения наказаний должна "действовать по закону: при определении места отбывания учитывать возраст, состояние здоровья Сущенко".
Кроме того, по мнению общественного защитника, при определении места работы в заключении правильно было бы учесть журналистскую специальность Сущенко - чтобы он работал в библиотеке.
Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.
4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговорзаконным.
По этому поводу есть древняя кельтская мудрость, гласящая следующее: «Если Штирлиц, идущий по Александр Плац не замечает, что за ним тянется парашют, это не значит, что у него его нет». Когда стали доступными данные, записанные западными хакерами, которые взломали сервера российских боевых хакеров прямо в момент взлома серверов демократической партии, стало понятно, что «Контора» деградировала также, как и руководство страны, да и вся страна - тоже. Эпопея с МИДовским коксом только подтвердила это положение вещей.
А вот с Новичком получилось и вовсе нехорошо. Похоже на то, что британские спецслужбы действительно получили прямые улики не просто против этих двух «козлов офирных», которых Путин назвал простыми гражданами, но и против их конторы, и против высшего руководства РФ. Будь это иначе, Тереза Мей ограничилась бы только фамилиями подозреваемых. Похоже на то, что коллеги агента 007 уже имеют копию картотеки личного состава ГРУ и просто сверяют с нею подозреваемых лиц. В общем, точно определить масштабы провала пока невозможно, но то, что он гораздо больше, чем это известно публично - без сомнений. Но это еще не все. Интернет сообщество «Проект» провело собственное расследование истории создания пресловутого боевого отравляющего вещества «Новичок» и обнаружило не просто участника разработки этой рецептуры, а человека, принимавшего участие в испытаниях его воздействия на живой организм. До этого были интервью от специалистов, входящих в группу разработчиков препарата, службы безопасности объекта, где он производился, но российские официальные лица бросались коровьими лепешками, утверждая, что эти интервью - бред наемных провокаторов. Но вот нашелся тот самый человек, который принимал участие в испытаниях Новичка. Больше того, на нем его и испытывали. И вот он рассказал много интересного, в частности - назвал имя автора рецептуры - Сергея Углева.
Итак, дело было в населенном пункте Шиханы, Саратовской области, в 1982 году. Шиханы - центр разработки и испытаний химического оружия совка. Тогда двадцати трехлетнему лейтенанту секретного отдела Шихан, Владимиру Петренко было предложено принять участие в испытаниях нового препарата. Ему толком не объяснили, что это такое и для чего, но на нем испытали микродозу отравляющего вещества. По словам Петренко, за участие в испытаниях он получил денежное вознаграждение по особой ведомости, где значилось еще около 40 человек. Возможно, и на них испытывали то же вещество.
Вот как описывал испытания сам Петренко:
«Специальной защитной тканью мне обвязали голову - маска закрывала все, кроме носа и рта. Я должен был просунуть лицо в окно прозрачной камеры и дышать по команде. Затем произвели пуск отравляющих веществ. Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких. Инстинктивно я старался делать небольшие вдохи, но мне сказали: «Все нормально, Володя, дыши глубже». Это длилось секунд 30».
В этой истории важны два момента. В то время, когда проводились указанные выше испытания, как раз и велась разработка рецептуры фосфорорганических веществ: А-234, которое впоследствии получило название Новичок и сохраняет свои токсичные свойства на протяжении 50 лет, и А-242 - в виде кристаллического порошка, который может сохранять свои боевые качества вечно. Рецептуры были созданы в рамках сверхсекретной программы «Фолиант». Судя по способу применения ОВ при испытаниях на Петренко, речь скорее всего шла о Новичке или А-234.
Этот случай оказался торпедой, которая легла ровно по центру корыта, с названием «Путинская Московия» и прямо под ватерлинию. Дело в том, что у Петренко, после испытаний, начались расстройства здоровья по всему организму, и в конце концов, он обратился в суд с иском о возмещении ущерба, нанесенного испытаниями. Иск Петренко рассматривался Саратовским областным и Верховным судом РФ в 90-х годах прошлого века. Поскольку исследование обстоятельств дела требовало изучение секретных документов, то суд происходил в закрытом режиме, и в конце концов, Петренко проиграл дело. Но эти же суды вынесли очень интересные решения, которые и стали той самой торпедой.
Суды установили достоверность двух фактов: наличие испытаний ОВ и расстройство здоровья Петренко, но не установили причинно-следственной связи между этими фактами. Еще раз, суды подтвердили факт испытаний, изучили условия их проведения и решили, что они проводились с соблюдением необходимых мер безопасности. «Проекту» удалось добыть текст решения и вот, что там написано в мотивационной части:
«Суд исходил из того, что заболевание имелось у истца до его прибытия к прохождению службы в войсковую часть, его доводы о причинении вреда здоровью в ходе эксперимента в 1982 году подтверждения не нашли… В связи с изложенным следует признать правильными выводы Саратовского областного суда о том, что вред здоровью истца причинен не в ходе проведения эксперимента в 1982 году, и после проведения эксперимента он не нуждался в медицинской помощи и реабилитации».
«- А вот это - провал, - подумал Штирлиц». Если это судебное решение добыли частники-энтузиасты, то что говорить о спецслужбах, которые знают, где и что искать. Факты производства препарата, которым были атакованы граждане РФ, подтверждены российским же судом. После этого можно стреляться всем тем ответственным товарищам, которые божились, что Новичка нет, и что это все происки «закулисы». Их уличил их же суд.
Химический террорист пойман с поличным. А теперь пускай Путин расскажет, что два парня вчера уволились с фабрики по надуванию соплей и никого не отравляли. Путинскую бригаду переиграли профессионалы и сделали это чисто, как и надлежит профи. Теперь тем, кто не хочет ехать в Гаагу, надо думать, что завернуть Путину в блины с черной икрой: жидкость или кристаллический порошок. У них уже нет иного выхода, или как говорил Лёлик: «Сядут усе!»
ЛО