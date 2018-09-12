 Совместно с украинским консулом Черниюком готовим ноту относительно места заключения Сущенко, - Фейгин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня на заседании Верховного суда присутствовал украинский консул в Москве Альберт Черниюк. Мы с ним готовим дипломатическую ноту по поводу Сущенко. Если не удается достичь обмена немедленно, то хотя бы нужно, чтобы он отбывал наказание не в далеких местах, а в пределах доступности. Чтобы география позволяла ему видеться с близкими родственниками", - сказал Фейгин.

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Он подчеркнул, что для принятия подобного решения российская Федеральная служба исполнения наказаний должна "действовать по закону: при определении места отбывания учитывать возраст, состояние здоровья Сущенко".

Кроме того, по мнению общественного защитника, при определении места работы в заключении правильно было бы учесть журналистскую специальность Сущенко - чтобы он работал в библиотеке.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговорзаконным.

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