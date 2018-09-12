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 "Наступают сложные времена", - в УПЦ МП собирают церковный собор в связи с предоставлением томоса

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают, что Предстоятель Православной поместной церкви в Украине Онуфрий должен созвать свой Собор для обсуждения решения Константинопольского патриархата о назначении своих экзархов в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

На вопрос, нужна сейчас самоорганизация "для защиты от возможных провокаций и нападений", Данилевич сказал:

"Такое время, я думаю, наступает. Я не хочу порождать эсхатологических, апокалиптических, алармистских настроений, тревожных настроений. Но если так дальше пойдет, то есть такая опасность. Поэтому мы сейчас должны объединяться вокруг наших священников", - заявил он.

Данилевич отметил, что "важно сохранить общину храма".

"Я думаю, что сейчас, на глобальном уровне, такое время, чтобы Предстоятели Церквей собирались на Собор, на Синаксисе, принимали решения по этим вопросам, так как очень сложные времена наступают. Причем, эти времена создаем мы сами себе, точнее, не мы, а некоторые наши братья", - сказал представитель УПЦ МП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы разорвем общение с Константинополем, и половина православных не будет признавать константинопольского патриарха", - митрополит РПЦ Илларион о возможной автокефалии украинской церкви. ВИДЕО

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Источник: https://censor.net.ua/n3085943
 
 
 Топ комментарии
 
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что сложные времена для российской как бы церкви

а для украинской хорошие времена наступают
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"в УПЦ МП собирают церковный собор". Пусть лучше собирают хор, чтобы поскорее спеть заупокойную хуйлу-кровопийце.
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... и отправится на слушание хора Александровского. ... и иуды Йоси
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Правда восторжествует, а не времена сложные наступают.. Или для вас правда и историческая справедливость это так сложно??
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У чертей всегда "сложные времена" начинаются, когда божья рука их за хвосты шелудивые хватать начинает!
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нужно добавить,

что сложные времена для российской как бы церкви

а для украинской хорошие времена наступают
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Не Церковный Собор, а Шабаш! Так точнее будет...
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Получается что упц мп раскольника, потому что не подчиняются Константинополю ?
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рпц не только раскольники,но и гомосексуалисты,многие по слухам даже пассивные
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Зачем Московии церкви когда их духовный отец в Мавзолее париться? Московская Орда уже вообще по дурела
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ти до того "духовного отця" ще розумом дорости. Він царат на смітник історії відправи, що до нього ніхто не міг зробити. А ти що за своє життя зробив для суспільства? Ти хоч один том напиши, а той півсотні томів створив. У того на похоронах мільйони були, а до тебе чоловік 10 прийде - і то добре....
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Ты ещё брата его пожалей,которого повесили в тюремном дворе,за покушение на Царя.При Ульянове уничтожались ещё и церкви,и главное что у нас в Украине и многих попов расстреляли и отослали в Сибирь
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Ну, його брат явно в немилість до царя попав за те, що про свою кишеню дбав "Настають важкі часи", - в УПЦ МП збирають церковний собор у зв'язку з наданням томосу - Цензор.НЕТ 5487 як нині великі патріоти дбають...... А твій царь скільки людей на плаху відправив, скільки по етапу в Сибір послав?. Чи може сказати, на скільки років Шевченка в солдатщину відправив? А ну скажи скільки попів і за що з 1917 по 1922 ростріляли в Україні, де ростріляли, бо з 1922 року Ленін відійшов від справ із-за хвороби?
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Вот так один разговор Порошенко с Варфоломеем заставил жидко гадить всю Москву, аж до сих пор остановиться не могут. "Наступают сложные времена", - в УПЦ МП собирают церковный собор в связи с предоставлением томоса - Цензор.НЕТ 4032
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А Порошенко тут яким боком, поряд постояв?
От Варфоломєй красава.
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9 апреля Порошенко провел семичасовые переговоры с Варфоломеем в Стамбуле, после чего и заварилась вся каша. "Настають важкі часи", - в УПЦ МП збирають церковний собор у зв'язку з наданням томосу - Цензор.НЕТ 2813
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Соглашусь с вами...
После разговора и было принято такое решение, но...
Увидев, КТО управляет народом, Варфоломей решил, что для этого народа должно же быть и что-то хорошее - и дал Томос!
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Мдааа, ото ти закрутив, щось типу "якби я не підписала цей контракт, то не було б цієї перемоги в суді"
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Лучшее что они могут сделать это перейти в настоящую Украинскую Православную церковь. Кто не хочет, в Украине никто не держит. Ряса, чемодан, поезд, Колыма😄
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О, FlixBus может зайти сюда? Катался, норм компания, в Германии цены по предоплате 5-6 евро за 100 км. Самое ерундовое из перечисленного это - HM.
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тут только два варианта, вешмешёк и по шпалам в рассею или в агенство занятности и встать работоискателями, пудрили своим руске миром людям мозги, всё, кончилась лофа.
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То вйобуйте на родіну в підорашку
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всех кацапских упырей на срасею выдавим.
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Ахаха) Всё упирается в бабки. Какая нах духовность! Только для лохов - подставь другую щеку, возлюби врага своего... и прочий опиум для народа. Так и называется - пастырь и паства. То есть стадо и тот кто его стрижёт.
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пришли другие времена, другие нравы и встали руцкие попки во славу свинства
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треба готуватися до різноманітних провокацій з боку мп, будуть робити картинку про звірства хунти над православними мирянами та закликати знову "хуйло введи, православних розпинають". Чомусь на 100% у цьому впевнений. Тому часи і справді, будуть непрості. Тому що українській владі треба обережно провести демонтаж цієї агентури в Україні з огляду на досить суттєву частку вірян, які все ще продовжують молитися в мп....витримки, обережності та далекоглядності. Справа дуже тонка і потребує системного і всеосяжного підходу, інформаційно-роз,яснувальної роботи в першу чергу.
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у монголоидов последний хапок перед рывком на мордовию.
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"так болэло, доктор, што думаль пайду ы зарэжус"... зараз можна так описати ситуацію в КГБ-патріархаті "Наступают сложные времена", - в УПЦ МП собирают церковный собор в связи с предоставлением томоса - Цензор.НЕТ 2481
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Томос это хорошо, но реально как свинособак с Печерской Лавры выгнать?
Они там неприступную крепость создадут и защитников уйму нагонят.
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а как Томос будут в Украину везти? Диппочтой, нарочным или почтой UPS? Кацапы точно нападут на гонца.
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томас это не бумажка, это решение, которое даже может и не закрепляться формально.
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не бачу стадів зрадойобових з їхніми мантрами про агента Лоліту
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агент лолита это в смысле вальцман - потрошеску?
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Интересно, а есть ли взаимосвязь между Порошенко и вот этим самым томосом?
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то фигня, а вот есть ли связь между Богом и московской церковью? Вот это вопрос!
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Примиляєшся, тут ніякого питання нема. Зв'язок відсутній - доведено Сталіним на початку совка.
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Кто нибудь, подскажет московским попам, что все что не делается, делается по воле Божьей?!
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Причем, эти времена создаем мы сами себе, точнее, не мы, а некоторые наши братья", - сказал представитель УПЦ МП.Источник:https://censor.net.ua/n3085943 - ЭТО ГЛАВНОЕ в этой статье. В МП есть священники, которые ждут предоставления томоса, чтобы со своим приходом (и храмом) перейти в Украинскую церковь, и их - немало. Вот это больше всего и напрягает гундяя.
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выж любите ссср-сталина-большевиков, а те были атеистами - значит и вам звиздец!!!))))
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тяжелые времена действительно наступают. Гадить начнут. А бесы, когда их изгоняют, ох как беснуются! так и мп....
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не тратьте сили, iдiть ко дну. за парєбрiк с вещамi на виход. еще и носаками помочь их витолкать
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Значит так, командиры церквей, по тревоге вскрывают тревожные пакеты...
"Настають важкі часи", - в УПЦ МП збирають церковний собор у зв'язку з наданням томосу - Цензор.НЕТ 1611
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...издец подкрался незаметно, хоть виден был издалека./это из классики/. Цепляться за соборы будут мертвой хваткой. Надо перекрыть финансовые потоки от одурманенных московской заразой, обьявить РПЦ-ФСБ агентом агрессора, имущество национализировать, обложить налогами по полной. За проповеди с руским миром и гундяем, но без вселенского Патриарха депортировать и сажать.
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якщо б влада до цього часу рішуче боролася з проявами сепаратизму, давала реальні строки покарання сєпарам та зрадниками, то московський піп сто раз подумав би, перш чим їхати до гюндяя за інструкціями та протиставляти себе українській помістній церкві. СБУ треба брати на облік та близький контакт всіх без виключення попів мп в Україні. Викликати на співбесіди, попереджати про недопустимість підбурювання вірян проти помістної церкви, попереджати про реальне сурове покарання. Може тоді замисляться чи вступати в протистояння та розкіл.
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"Наступают сложные времена", - УПЦ МП
Суровые годы уходят,
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят,
Они будут то же трудны.

Читать дальше: Хор Швондера. - Суровые годы уходят - Текст Песни :https://www.youtube.com/watch?v=4oHjKPmxJFw
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Студент философ Хома Брут чертит украинский томос от московской церкви...
"Настають важкі часи", - в УПЦ МП збирають церковний собор у зв'язку з наданням томосу - Цензор.НЕТ 294
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Нагадати, чим все скінчилося для Хоми?
А прізвище "Брут" не викликає асоціацій з римським Брутом, що Цезаря зарізав?
Отже, нах такі заяви.
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Реально, здесь верующих нет, зачем вам это? не надо судить о том, чего не понимаете.
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Иван Подивный ватник.Реально ликвидация московской базы агрессии и оккупации, избавление от сатанинского нацизма, прекращение отьема денег и возвращение всего имущества собственнику - Украине + возвращение к истокам и материнской церкви. Верование не имеет никакого значения. рашизм должен быть истреблен и осужден как уголовно так и теологически /притча о канонах/ Понятно ???
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Ничего попы не печальтесь. Диакон УПЦ МП. П.Порошенко вам обязательно поможет. Не зря же Вова до сих пор фабрику в Липецке не забрал.
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Есть практичный вопрос.Что будет со всей той самой лучшей церковной собственностью,которой владеет на данный момент москва.От киевской/святогорской лавры,до всего того элитного,что красуется во всех наших городах.Как это будет решаться?Если есть спецы в этом вопросе на ветке...
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Ай-я-яй, такий ласий шмат відвалиться. Хтось мені казав що їхніх приходів в Україні більше ніж на всій педерації.
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мацкалей пинками гнать из Святой Руси-Украины!!!
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Що цей "Пшик" може проварнякати 1500 річному Константинопольському патріархату? Батькку всієї віри православної. Закрив би свій писок, і непозоривсь черговий раз.
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На фото - так, це саме та мразота, яка не забажала підняти дупу коли вся Рада Українська вставанням поминала загиблих війскових…"Настають важкі часи", - в УПЦ МП збирають церковний собор у зв'язку з наданням томосу - Цензор.НЕТ 86
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Наступают сложные времена", - в УПЦ МП собирают церковный собор в связи с предоставлением томоса
 
 
 
 
 
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