 "Наступают сложные времена", - в УПЦ МП собирают церковный собор в связи с предоставлением томоса

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

На вопрос, нужна сейчас самоорганизация "для защиты от возможных провокаций и нападений", Данилевич сказал:

"Такое время, я думаю, наступает. Я не хочу порождать эсхатологических, апокалиптических, алармистских настроений, тревожных настроений. Но если так дальше пойдет, то есть такая опасность. Поэтому мы сейчас должны объединяться вокруг наших священников", - заявил он.

Данилевич отметил, что "важно сохранить общину храма".

"Я думаю, что сейчас, на глобальном уровне, такое время, чтобы Предстоятели Церквей собирались на Собор, на Синаксисе, принимали решения по этим вопросам, так как очень сложные времена наступают. Причем, эти времена создаем мы сами себе, точнее, не мы, а некоторые наши братья", - сказал представитель УПЦ МП.

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Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.