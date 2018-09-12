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 Литва поможет Украине развивать внешкольное образование на Донбассе

В нескольких городах на Донбассе вскоре стартует пилотный двусторонний литовско-украинский проект "Поддержка образования на постконфликтных территориях Восточной Украины. Обеспечение качества неформального образования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Цель проекта привлечь к внешкольному (неформальному) образованию максимальное количество детей, в частности на востоке Украины, из отдаленных сел, малообеспеченных семей..

Литовско-украинский проект предусматривает тренинги для учителей, обмен опытом для украинских педагогов в Литве, консультации для руководителей школ, также будут созданы интернет-страницы для каждого из муниципалитетов-участников, где можно будет найти информацию обо всех программы по внешкольному образованию.

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Проект по обеспечению качества и совершенствования системы финансирования внешкольного образования будет реализовывать Литовский центр детей и молодежи в 2018 - 2020 годах. Финансирование этой работы будет осуществлять Литовский фонд развития сотрудничества и содействия демократии при Министерстве иностранных дел Литвы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085942
 
   
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чим хвастаємось, лохи.......стільки тої Литви, одна наша область, а й вона вже нам голодранцям помагає вижити під час півтори сотні потужних рехформ.....
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правильно - таким как ты это уже не поможет...)))
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Это что - зрада? Позор? Литва Украине передала пулеметы, минометы, патроны для калашей, приняла около 200 солдат для реабилитации, обучает солдат Украины медициной, снайперском делом, спец опсом (практика у Литовцев есть). Если какаю то страна, хоть и маленькая, помогает Украине - это плюс. И не надо Украинцам из-за этого стидыться.
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У 1990 руховці кричали, що Україна має потужну економіку, якщо не помиляюсь на 2-му місці в Європі......тепер дожились, що маленька країна помагає державі, яка за ресурсами та територією вдекілька раз більша - і не має чого соромитись? Звичайно, хай допомогає, коли українці споглядають на те, що їх бариги в стойла поставили. Польща разом з нами вийшла з соцтабору, поляки до нас їздили праски купляти - тепер і ми їздимо до них горба свого гнути, а чого ж тут стидатися..... Навіть румини, циганва, і то далеко нас попереду.....
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Тому що ви довбо.би.
Ви самі стали гальмом на шляху реформ. Це наслідки усіх ваших голосувань, це ціна за 20 років при владі комуняк та соціалістів.
Усвідомлення причин, перший крок до змін!
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Хорошая идея. Будем преподавать там украинский и литовский!
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