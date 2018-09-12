 Литва поможет Украине развивать внешкольное образование на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Цель проекта привлечь к внешкольному (неформальному) образованию максимальное количество детей, в частности на востоке Украины, из отдаленных сел, малообеспеченных семей..
Литовско-украинский проект предусматривает тренинги для учителей, обмен опытом для украинских педагогов в Литве, консультации для руководителей школ, также будут созданы интернет-страницы для каждого из муниципалитетов-участников, где можно будет найти информацию обо всех программы по внешкольному образованию.
Проект по обеспечению качества и совершенствования системы финансирования внешкольного образования будет реализовывать Литовский центр детей и молодежи в 2018 - 2020 годах. Финансирование этой работы будет осуществлять Литовский фонд развития сотрудничества и содействия демократии при Министерстве иностранных дел Литвы.
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