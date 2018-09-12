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 Кассиршу, продававшую авиабилеты из Симферополя в Москву, судят в Одессе

Киевский районный суд Одессы 12 сентября избрал меру пресечения подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Женщина находилась в должности кассира по продаже авиабилетов в одном из туристических агентств в Одессе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

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"По версии следствия, подозреваемая, вместе с неустановленными лицами, решила способствовать незаконной переправке лиц через государственную границу на территорию Российской Федерации. Так, 18 апреля она продала за 2000 гривен электронный авиабилет на рейс Ural Airlines, следовавшего из Симферополя в Москву. Кроме того, 22 мая женщина снова продала за 1700 гривен электронный авиабилет на рейс Симферополь - Москва. Указанные билеты позволили их покупателям незаконно пересечь государственную границу Украины, минуя все виды существующих контролей", - говорится в сообщении.

Рассмотрев ходатайство правоохранителей, суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде личного обязательства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085939
 
   
 Топ комментарии
 
ашо в дурдомі валянки ї@уть, а в нас судять кого попало, АЛЕ НЕ ТИХ КОГО ТРЕБА.
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это одесский юмор такой???))))
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Сцуко, что за куйню я только что прочитал? Маразм крепчает. Кто в ккурсе, скока ей светит?
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Ну чего Я когда то через Херсон проезжала так там внутри на автовокзале окошко с фирмой было которые билеты продавали на нужные автобусы и самолеты (( и никого не интересовало что противозаконно.... Правда это пару лет назад было...
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ашо в дурдомі валянки ї@уть, а в нас судять кого попало, АЛЕ НЕ ТИХ КОГО ТРЕБА.
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Сцуко, что за куйню я только что прочитал? Маразм крепчает. Кто в ккурсе, скока ей светит?
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В Білорусі є смертна кара,а їй пощастило що Батька не її начальник..
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Кому лука бацька, тому пуйло - дзядзька!
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Нічого їй не світить, якщо відпустили під власне зобов,язання. Двічі продала квиток... а як тоді бути, наприклад, з Фірташем, який забезпечує на своєму Титані в Армянську роботою окупантів та колаборантів у Криму, тобто сприяє окупації української землі та підтримує кацапам штани податками? А як тоді бути з усім обслуговуючим окупанта в Криму населенням, наприклад продавці, надавачі різноманітних послуг у всіх сферах?
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Вообще бред. Эта барышня не в оккупации живет, а тут.
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яка різниця, якщо вона сприяє продовженню окупації та є посібником агресора
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Наверное наказание за это преступление будет более мягким, чем суровый приговор *доверенному лицу Путена*, перешедшей в открытую в холуи оккупантов в Крыму? Касирку, що продавала квитки з Сімферополя до Москви, судять в Одесі - Цензор.НЕТ 3108
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А как покупатель этих билетов из Одессы в Симферополь попадёт "минуя все виды существующих контролей"? С помощью батута?
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В Крым въезд и выезд разрешен только через административную границу с Херсонской областью. Покидать или посещать Крым на самолете, пароме или по мосту запрещено. Касирку, що продавала квитки з Сімферополя до Москви, судять в Одесі - Цензор.НЕТ 4562
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Та чего далеко ходить - вводим запрос "купить билет на самолет симферополь санкт-петербург" и получаем от гугла кучу украинских ресурсов которые напряму предлагают тот же рейс Симферополь-Санкт-Петербург (((


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и т.д.
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Страна медленно но уверено сходит с ума.
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Почему это?? Просто не всем хвосты раиские прикрутили....
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читай закон об оккупированных территориях
что бы не выглядеть,как тумба юмба мордовская
нарушила,должна отсидеть,больше не будет работать
на россиян,а будет шить варежки,приносить пользу
Украина даже из тебя сделает человека,когда придет время
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И на какую дату можно заказать билет?

"На вибрані дати немає рейсів"

"Спробуйте змінити дати і/або міста вильоту/прильоту."
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что ты тут феки постишь,полетов нет
из херсона тебя довезут только до админ границы
а дальше попистуешь пешком в родную гавань
до ближайшей маршрутки
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Почему билеты такие дешевые? Касирку, що продавала квитки з Сімферополя до Москви, судять в Одесі - Цензор.НЕТ 3393 На поезд из Украины дороже. Касирку, що продавала квитки з Сімферополя до Москви, судять в Одесі - Цензор.НЕТ 2817
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Потому что их из бюджета Раиссы датируют Касирку, що продавала квитки з Сімферополя до Москви, судять в Одесі - Цензор.НЕТ 5993 Зато пенсионеры их будут скоро в 100 лет на пенсию выходить
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Женіть її нахуй на підаРаССію з повною конфіскацією разом з виблядками.
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пожуй сої і не псіхуй
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Вместе с соучастниками:
руководством ВСУ и главнокомандующим которые абсолютно не исполняют своих обязанностей-эта билеты продает, а у тех десятки самолетов в день вылетают с укр.Крыма в РФ без всякого контроля и т.п.
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О, ну тепер заживемо! Мо на кого зміняти вийде? А цікаво, більше їй впаяють, чим штепі?
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А люмпен тільки й робить що мріє що покарння сепарів і колаборантів має неодмінно конвертуватися в наповнене корито і поліпшення їхнього тупого нікчемного і нікому не потрібного життя..
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Кассирша продала электронный авиабилет? А что, клиент не мог купить его сам, со своего домашнего компьютера или даже телефона? И даже если она помогла клиенту-полному валенку осуществить эту покупку, то это преступление? Такие билеты продают через интернет все авиафирмы, особенно если заранее, а потом реальные бумажки присылают почтой.... Этим правоохранителям делать нефиг и их нужно загрузить нормальной работой или они очень тупые...
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Складна буде справа для суду! Ой складна!
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Ну саме тут поволати шо ахмєтав не сидить , то це свята справа..
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Лия Ахеджакова, сейчас в Феодосии, снимается. в кино. Прилетела на самолете, где санкции? Софа сейчас на гастролях в Сибири. Улетела на самолете. из Крыма. Где санкции?.
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Пусть зарабатывает, она и так делает все, что может.
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А где дела на укр. пограничников которые это допускают ? Летит самолет с Крыма в РФ без таможенного осмотра укр.погранцов сбивайте, а то на кассирше отыграться решили, идиоты.
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так надо рошен эйрлайнзом летать и ничего не будет икому
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКассиршу, продававшую авиабилеты из Симферополя в Москву, судят в Одессе
 
 
 
 
 
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