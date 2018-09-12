 Кассиршу, продававшую авиабилеты из Симферополя в Москву, судят в Одессе

Женщина находилась в должности кассира по продаже авиабилетов в одном из туристических агентств в Одессе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".
"По версии следствия, подозреваемая, вместе с неустановленными лицами, решила способствовать незаконной переправке лиц через государственную границу на территорию Российской Федерации. Так, 18 апреля она продала за 2000 гривен электронный авиабилет на рейс Ural Airlines, следовавшего из Симферополя в Москву. Кроме того, 22 мая женщина снова продала за 1700 гривен электронный авиабилет на рейс Симферополь - Москва. Указанные билеты позволили их покупателям незаконно пересечь государственную границу Украины, минуя все виды существующих контролей", - говорится в сообщении.
Рассмотрев ходатайство правоохранителей, суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде личного обязательства.
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и т.д.
что бы не выглядеть,как тумба юмба мордовская
нарушила,должна отсидеть,больше не будет работать
на россиян,а будет шить варежки,приносить пользу
Украина даже из тебя сделает человека,когда придет время
"На вибрані дати немає рейсів"
"Спробуйте змінити дати і/або міста вильоту/прильоту."
из херсона тебя довезут только до админ границы
а дальше попистуешь пешком в родную гавань
до ближайшей маршрутки
???
руководством ВСУ и главнокомандующим которые абсолютно не исполняют своих обязанностей-эта билеты продает, а у тех десятки самолетов в день вылетают с укр.Крыма в РФ без всякого контроля и т.п.