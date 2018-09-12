 Банда злоумышленников, грабившая пожилых людей, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

В сообщении отмечается: "В последнее время в полицию Черниговщины начали поступать сообщения о совершении ряда однотипных ограблений и разбойных нападений на жилища сельских пенсионеров. Неизвестные назывались социальными работниками или сборщиками металлолома и проникали в помещения, после чего нападали на стариков, связывали их или наносили им телесные повреждения, требуя отдать сбережения. Получив желаемое, быстро исчезали.

Ошеломленные нападениями люди, особенно с учетом возраста, не могли толком вспомнить приметы разбойников. Только помнили, что те смуглой внешности.

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Последнее такое нападение произошло несколько дней назад в Козелецком районе. Представившись соцработником, неизвестный ворвался в дом дедушки, избил его и закрыл в комнате, а сам обшарил весь дом. Между тем сообщница нападающего страховала его действия, оставаясь на улице. Как только злоумышленник нашел спрятанные в сундуке 12000 гривен и забрал, оба скрылись.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, криминальная полиция ГУНП в Черниговской области вычислила подозреваемых. Был разработан план их задержания, к которому были привлечены оперативники Козелецкого отделения полиции и их коллеги из Управления уголовного розыска, а также патрульные полицейские. В результате слаженных совместных действий полиции и работников прокуратуры удалось задержать подозреваемых, которые передвигались на машине.

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Задержанные оказались жителями Носовского и Козелецкого районов. Причем лидер преступной группы уже находится в розыске по подозрению в совершении разбойного нападения на Волыни. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

После задержания полицией проведен ряд обысков, в результате которых обнаружены доказательства по последнему нападения на дедушку и ряд материальных ценностей, которые свидетельствуют о занятии злоумышленниками преступной деятельностью - ордена и медали ветеранов, вещи потерпевших, также изъято авто, на котором передвигались преступники.

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Сейчас полиция подозревает эту группу в совершении серии разбойных нападений и ограблений в нескольких районах Черниговщины. Также проверяется возможная причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других регионах Украины.

Полиция проводит досудебное расследование. Продолжаются следственные действия".

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