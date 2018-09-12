 Банда злоумышленников, грабившая пожилых людей, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
В сообщении отмечается: "В последнее время в полицию Черниговщины начали поступать сообщения о совершении ряда однотипных ограблений и разбойных нападений на жилища сельских пенсионеров. Неизвестные назывались социальными работниками или сборщиками металлолома и проникали в помещения, после чего нападали на стариков, связывали их или наносили им телесные повреждения, требуя отдать сбережения. Получив желаемое, быстро исчезали.
Ошеломленные нападениями люди, особенно с учетом возраста, не могли толком вспомнить приметы разбойников. Только помнили, что те смуглой внешности.
Последнее такое нападение произошло несколько дней назад в Козелецком районе. Представившись соцработником, неизвестный ворвался в дом дедушки, избил его и закрыл в комнате, а сам обшарил весь дом. Между тем сообщница нападающего страховала его действия, оставаясь на улице. Как только злоумышленник нашел спрятанные в сундуке 12000 гривен и забрал, оба скрылись.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, криминальная полиция ГУНП в Черниговской области вычислила подозреваемых. Был разработан план их задержания, к которому были привлечены оперативники Козелецкого отделения полиции и их коллеги из Управления уголовного розыска, а также патрульные полицейские. В результате слаженных совместных действий полиции и работников прокуратуры удалось задержать подозреваемых, которые передвигались на машине.
Задержанные оказались жителями Носовского и Козелецкого районов. Причем лидер преступной группы уже находится в розыске по подозрению в совершении разбойного нападения на Волыни. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
После задержания полицией проведен ряд обысков, в результате которых обнаружены доказательства по последнему нападения на дедушку и ряд материальных ценностей, которые свидетельствуют о занятии злоумышленниками преступной деятельностью - ордена и медали ветеранов, вещи потерпевших, также изъято авто, на котором передвигались преступники.
Сейчас полиция подозревает эту группу в совершении серии разбойных нападений и ограблений в нескольких районах Черниговщины. Также проверяется возможная причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других регионах Украины.
Полиция проводит досудебное расследование. Продолжаются следственные действия".
У ментов даже воровская этика отсутствует....
штаны на арестованном выродке-грабителе точно такие же, как у полицейских, которые его ведут в отдел...
Вы почитайте криминальную хронику на Цензоре с самого утра - везде в бандах менты...
Такого кошмара даже и в Колумбии нет:
крупнейшего колумбийского короля наркоторговли в своё время задержал и арестовал простой капрал дорожной полиции: капралу предложили в качестве взятки целый чемодан, набитый долларами, со словами: "Слушай, капрал, вот здесь столько денег, что тебе и твоей семье их хватит на целых 3 жизни. Возьми чемодан и опусти винтовку."
В ответ полицейский передёрнул затвор и положил всю банду мордой в асфальт. Нарко-король и его свора по сей день отбывают пожизненное заключение.
Но, это весьма неумная постановка, которая вызвала у людей массу нехороших мыслей о полиции и нанесла удар по имиджу МВД.
грабить пожилых людей - бандит
чувствуешь разницу?
Сегодня, Порошенко заявил, про приход IKEA и инвестиционный бум.
А если регистратор изменит собственников IKEA и туда зайдут рейдеры?