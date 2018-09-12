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Все про:ограбление (1147) Нацполиция (8142) Черниговщина (484)

 Банда злоумышленников, грабившая пожилых людей, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция Черниговщины задержала группу злоумышленников, которые под видом соцработников проникали в помещения пожилых селян, применяя насилие, отбирали у них драгоценности и деньги.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

В сообщении отмечается: "В последнее время в полицию Черниговщины начали поступать сообщения о совершении ряда однотипных ограблений и разбойных нападений на жилища сельских пенсионеров. Неизвестные назывались социальными работниками или сборщиками металлолома и проникали в помещения, после чего нападали на стариков, связывали их или наносили им телесные повреждения, требуя отдать сбережения. Получив желаемое, быстро исчезали.

Ошеломленные нападениями люди, особенно с учетом возраста, не могли толком вспомнить приметы разбойников. Только помнили, что те смуглой внешности.

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Последнее такое нападение произошло несколько дней назад в Козелецком районе. Представившись соцработником, неизвестный ворвался в дом дедушки, избил его и закрыл в комнате, а сам обшарил весь дом. Между тем сообщница нападающего страховала его действия, оставаясь на улице. Как только злоумышленник нашел спрятанные в сундуке 12000 гривен и забрал, оба скрылись.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, криминальная полиция ГУНП в Черниговской области вычислила подозреваемых. Был разработан план их задержания, к которому были привлечены оперативники Козелецкого отделения полиции и их коллеги из Управления уголовного розыска, а также патрульные полицейские. В результате слаженных совместных действий полиции и работников прокуратуры удалось задержать подозреваемых, которые передвигались на машине.

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Задержанные оказались жителями Носовского и Козелецкого районов. Причем лидер преступной группы уже находится в розыске по подозрению в совершении разбойного нападения на Волыни. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

После задержания полицией проведен ряд обысков, в результате которых обнаружены доказательства по последнему нападения на дедушку и ряд материальных ценностей, которые свидетельствуют о занятии злоумышленниками преступной деятельностью - ордена и медали ветеранов, вещи потерпевших, также изъято авто, на котором передвигались преступники.

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Сейчас полиция подозревает эту группу в совершении серии разбойных нападений и ограблений в нескольких районах Черниговщины. Также проверяется возможная причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других регионах Украины.

Полиция проводит досудебное расследование. Продолжаются следственные действия".

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Банда злоумышленников, грабившая пожилых людей, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция 01
Банда злоумышленников, грабившая пожилых людей, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция 02
Банда злоумышленников, грабившая пожилых людей, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция 03
Банда злоумышленников, грабившая пожилых людей, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция 04
Банда злоумышленников, грабившая пожилых людей, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/n3085938
 
   
 Топ комментарии
 
судя по штанам это реформированный мент
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legionary - без сомнений...., тем более грабить пожилых это ментовский почерк...

У ментов даже воровская этика отсутствует....
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Вот именно это и не вмещается в сознание, что каждый день на цензоре потоком идут сообщения о том, что везде в бандах менты.

Такого кошмара даже и в Колумбии нет:

крупнейшего колумбийского короля наркоторговли в своё время задержал и арестовал простой капрал дорожной полиции: капралу предложили в качестве взятки целый чемодан, набитый долларами, со словами: "Слушай, капрал, вот здесь столько денег, что тебе и твоей семье их хватит на целых 3 жизни. Возьми чемодан и опусти винтовку."

В ответ полицейский передёрнул затвор и положил всю банду мордой в асфальт. Нарко-король и его свора по сей день отбывают пожизненное заключение.
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судя по штанам это реформированный мент
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legionary - без сомнений...., тем более грабить пожилых это ментовский почерк...

У ментов даже воровская этика отсутствует....
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чото тварюки на ликвидированных не похожи..
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В сознание не вмещается: ведь в самом деле задержанный скорее всего бывший мент:

штаны на арестованном выродке-грабителе точно такие же, как у полицейских, которые его ведут в отдел...
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Anton Zhurawski - а чего не вмещается?

Вы почитайте криминальную хронику на Цензоре с самого утра - везде в бандах менты...
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Вот именно это и не вмещается в сознание, что каждый день на цензоре потоком идут сообщения о том, что везде в бандах менты.

Такого кошмара даже и в Колумбии нет:

крупнейшего колумбийского короля наркоторговли в своё время задержал и арестовал простой капрал дорожной полиции: капралу предложили в качестве взятки целый чемодан, набитый долларами, со словами: "Слушай, капрал, вот здесь столько денег, что тебе и твоей семье их хватит на целых 3 жизни. Возьми чемодан и опусти винтовку."

В ответ полицейский передёрнул затвор и положил всю банду мордой в асфальт. Нарко-король и его свора по сей день отбывают пожизненное заключение.
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Это постановочное фото. Взяли полицейского и сняли, как преступника. Умнее надо быть немного.
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Спасибо, А П 6 : хоть успокоили. В самом деле, фото однозначно постановочное.

Но, это весьма неумная постановка, которая вызвала у людей массу нехороших мыслей о полиции и нанесла удар по имиджу МВД.
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скажи тогда, умный человек, а зачем они это сделали? зачем аж национальной и полиции распространять фейки?
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не отвлекайся товарищ, пукай в баллон, зимой пригодится...
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От тебя будет зависеть, добрый человек. Раскрывай свой рот пошире и ни за что не переживай. Без горячего не останешься.
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ликвидировали и обезвредили, вещи разные! Банду зловмисників, яка грабувала літніх людей, ліквідовано на Чернігівщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2318
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Та это автор перепутал, его в роддоме тоже перепутали.
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грабишь єлеватор - рейдер
грабить пожилых людей - бандит
чувствуешь разницу?
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Ликвидирована и задержана ето совсем разные вещи. У нас ликвидируют только предприятия и патриотов а преступников задерживают.
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тебе везёт - ты не патриот и не предприятие...)))
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(с) "Банда злоумышленников, грабившая пожилых людей..." - Правительство, что ли?
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Вчера рейдеры с оружием захватили предприятие под Харьковом, расстреляв рабочих, перед этим регистратор там в наглую изменил собственников.
Сегодня, Порошенко заявил, про приход IKEA и инвестиционный бум.
А если регистратор изменит собственников IKEA и туда зайдут рейдеры?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБанда злоумышленников, грабившая пожилых людей, ликвидирована на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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