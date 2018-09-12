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 Политика Украины
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 Цены на газ для населения точно вырастут, - Насалик

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что цены на газ для населения поднимут, как так это является ключевым требованием Международного валютного фонда.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Поэтому будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на Министерство финансов", - отметил министр.

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Напомним, в Киеве 6 сентября начала работу Миссия Международного валютного фонда. Правительство пытается привлечь пятый транш программы макрофинансирования МВФ в размере почти 2 миллиарда долларов. Средства необходимы для поддержания финансовой стабильности Украины и избежания наступления технического дефолта - ситуации, когда Украина не сможет рассчитаться по кредитным обязательствам.

Источник: https://censor.net.ua/n3085937
 
 
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Урррряяяяя! Цены на газ для населения точно вырастут, - Насалик - Цензор.НЕТ 950
Хочу побольше комментариев про патужни рехформи
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Светлое будущее Х**лостана не за горами.
Цены на газ для населения точно вырастут, - Насалик - Цензор.НЕТ 5115
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Рубрика - "Цитаты великих премьерминистров".
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Да теперь заживем по новому. С новыми европейскими тарифами и нищенской зарплатой. Вот такое оно Жити по новому.....
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Да-а-а.. Так, как эти три жида, население Украины за 27 лет независимости ещё никто не обдирал. Просто до костей.
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Бачили очі що купували, - їжте, хоч повилазьте.
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"Кремль не смог отравить Скрипалей. Зато у него получилось отравить жизнь почти 140 миллионам россиян". - Тётя Роза.
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Мясо -120, бензин - 32, хлеб -13....мы уже в европе или еще лучше будет?
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Да уже договорились, повышение будет поэтапное, с октября на 23%, второй этап повышения будет после выборов президента.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦены на газ для населения точно вырастут, - Насалик
 
 
 
 
 
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