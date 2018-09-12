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 Политика Украины
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 Насалик о ценах на газ: Будет повышение, но я не могу сказать, на сколько

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что цены на газ для населения поднимут, как так это является ключевым требованием Международного валютного фонда.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Поэтому будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на Министерство финансов", - отметил министр.

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Напомним, в Киеве 6 сентября начала работу Миссия Международного валютного фонда. Правительство пытается привлечь пятый транш программы макрофинансирования МВФ в размере почти 2 миллиарда долларов. Средства необходимы для поддержания финансовой стабильности Украины и избежания наступления технического дефолта - ситуации, когда Украина не сможет рассчитаться по кредитным обязательствам.

Источник: https://censor.net.ua/n3085937
 
 
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Мясо -120, бензин - 32, хлеб -13....мы уже в европе или еще лучше будет?
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Урррряяяяя! Цены на газ для населения точно вырастут, - Насалик - Цензор.НЕТ 950
Хочу побольше комментариев про патужни рехформи
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНасалик о ценах на газ: Будет повышение, но я не могу сказать, на сколько
 
 
 
 
 
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