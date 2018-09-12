 Насалик о ценах на газ: Будет повышение, но я не могу сказать, на сколько

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Поэтому будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на Министерство финансов", - отметил министр.

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Напомним, в Киеве 6 сентября начала работу Миссия Международного валютного фонда. Правительство пытается привлечь пятый транш программы макрофинансирования МВФ в размере почти 2 миллиарда долларов. Средства необходимы для поддержания финансовой стабильности Украины и избежания наступления технического дефолта - ситуации, когда Украина не сможет рассчитаться по кредитным обязательствам.