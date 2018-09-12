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 Трамп подписал указ о санкциях против стран и иностранных организаций, вмешивающихся в выборы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит вводить санкции против иностранцев, пытающихся вмешаться в американские выборы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Дональд Трамп подписал указ о том, что его цель - защитить Соединенные Штаты от иностранного вмешательства во внутренние выборы путем разработки процесса санкций против стран и других субъектов, стремящихся вмешаться", - говорится в сообщении Reuters.

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Государственный департамент и министерство финансов США примут решение о соответствующих санкциях для дальнейшего их введения, заявил журналистам советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Как отмечается, санкции будут включать замораживание активов, ограничение доступа к финансовым учреждениям США и запрет гражданам США инвестировать в компании, внесенные в санкционный список.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085936
 
   
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп подписал указ о санкциях против стран и иностранных организаций, вмешивающихся в выборы в США
 
 
 
 
 
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