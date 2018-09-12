 Сенцова выдвинули на премию ЕП "За свободу мнения" имени Андрея Сахарова

Об этом сообщается в микроблоге Twitter политической группы Европейской народной партии в Европарламенте, информирует Цензор.НЕТ.

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"Украинский кинорежиссер, незаконно заключенный в России, Олег Сенцов - наш кандидат на премию Сахарова 2018 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что Европейская народная партия была создана в 1976 году и включает христианско-демократические и консервативные партии стран Европы. Это одна из крупнейших партий Европы, представленная, кроме Европарламента, во всех политических институтах Европейского союза, а также в Совете Европы.

На сайте ЕНП говорится, что в настоящее время партия включает 77 сторон и партнеров из 41 страны, президентов Европейской комиссии, Европейского совета и Европейского парламента, 8 глав ЕС и 5 глав государств и правительств, не входящих в ЕС, 14 членов Европейской комиссии и крупнейшую группу в Европейском парламенте.

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Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

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После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.