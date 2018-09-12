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Все про:прокуратура (3300) рейдерство (759) Харьковщина (1180) фермер (67)

 Прокуратура утвердила подозрения 22 участникам попытки рейдерского захвата элеватора на Харьковщине

Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрения 22 участникам конфликта в с. Занки по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Напомним, вчера, 11 сентября, у элеватора, расположенного недалеко от железнодорожной станции "Занки", произошел конфликт со стрельбой с участием общественных активистов.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Ярослав Мышков, в ходе конфликта травмы получил сотрудник полиции. Кроме того, с телесными повреждениями в медицинские учреждения обратились 7 человек, в т.ч. с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших находится на стационарном лечении, другим 6 помощь оказана амбулаторно.

Столкновения предшествовало проникновения на территорию предприятия неустановленных лиц. Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам существующего руководителя хозяйства, никаких действий относительно переоформления прав на предприятие он не совершал. В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия).

Кроме того, начато расследование по факту причинения телесных повреждений работнику правоохранительных органов (ч 2 ст. 345 УК Украины).

Проводятся все необходимые следственные действия. 22 участника столкновений задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие.

Источник: https://censor.net.ua/n3085934
 
 
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"Господа" БПП-пэшники и "правящая коалиция".
Вы как и большевики не смогли распорядиться
захваченной вами властью.
В стране война, разруха и бедность.
Так возьмите пример с Ульянова и введите старый-добрый НЭП(если забыли Новая Экономическая Политика).
И Наш Народ без вашего вмешательства подымет экономику и напоит Казну.
Но " вы", тогда уже не будете оставаться при власти 75лет, а от силы (на радость Всем)
семь с половинной месяцев!
PS. Ато у нас работают только те предприятия, которые приносят прибыль лично вам.
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Вы ... не смогли распорядиться захваченной вами властью

та ладно - подивіться на їхні статки ! Прокуратура утвердила подозрения 22 участникам попытки рейдерского захвата элеватора на Харьковщине - Цензор.НЕТ 5985
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А де ж оперетивне перекриття району, де робота поліції та СБУ на випередження?!!!!!!При комуністах очільники міліції та СБУ уже б партквитки склали та пішли хвости крутити бичкам в народному господарстві.....доїхали за 28 років до провалля.....
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При коммунистах главным рейдером было государство, отобравшее у народа всю частную собственность. Прокуратура затвердила підозри 22 учасникам спроби рейдерського захоплення елеватора на Харківщині - Цензор.НЕТ 5987
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хай вже краще держава, а не бритоголові ублюдки на чолі з якимось баригою.
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А с чего вы взяли что подобные захваты происходят без использования админресурса? Вы думаете чего полицейские бездействовали? Это просто что шум в СМИ поднялся поэтому пошла видимость работы. А так сколько таких захватов происходит в тихую.
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Дурнуватні казочки Я там прожив півжиття, і все своїми очима бачив. На рівні райцентру, обласного центру, села. А ти про самий верх, про Шарафа Рашидова почитай. Про Юрія Чурбанова, зятя Брєжнєва. Про його дочку Галину. І т.д.
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Подождите, их же было больше сотни? Где остальные? Или остальные ето оказались мусора?
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Это не хулиганство это банальный разбой. Пока не начнут их сажать за разбой будет в Украине "Дикий Запад"!
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поки народ не здобуде право відправляти копняком під зад керівника любого державного органу за неналежну роботу, доти в нас не тільки Дикий Захід буде, у нас буде клоака світового маштабу. За Конституцією народ є джерелом влади.....таким джерелом, що не може нікого з посади попросити на три веселих букви.....У нас в Конституції фікція - народ не має влади.....
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Мне больше всего в этой истории бесит игра в дурачков. В Харькове все прекрасно знает кто занимается подобным, кто им помогает, кто крышует. Да и Аваков 100% знает так как сам не последний человек в Харькове.
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Беспредельный бандитский разбой теперь у нас называется "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия"?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура утвердила подозрения 22 участникам попытки рейдерского захвата элеватора на Харьковщине
 
 
 
 
 
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