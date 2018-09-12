 Прокуратура утвердила подозрения 22 участникам попытки рейдерского захвата элеватора на Харьковщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Напомним, вчера, 11 сентября, у элеватора, расположенного недалеко от железнодорожной станции "Занки", произошел конфликт со стрельбой с участием общественных активистов.



Как рассказал руководитель местной прокуратуры Ярослав Мышков, в ходе конфликта травмы получил сотрудник полиции. Кроме того, с телесными повреждениями в медицинские учреждения обратились 7 человек, в т.ч. с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших находится на стационарном лечении, другим 6 помощь оказана амбулаторно.



Столкновения предшествовало проникновения на территорию предприятия неустановленных лиц. Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам существующего руководителя хозяйства, никаких действий относительно переоформления прав на предприятие он не совершал. В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия).



Кроме того, начато расследование по факту причинения телесных повреждений работнику правоохранительных органов (ч 2 ст. 345 УК Украины).



Проводятся все необходимые следственные действия. 22 участника столкновений задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.



Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие.