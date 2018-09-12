 Прокуратура утвердила подозрения 22 участникам попытки рейдерского захвата элеватора на Харьковщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
В сообщении отмечается: "Напомним, вчера, 11 сентября, у элеватора, расположенного недалеко от железнодорожной станции "Занки", произошел конфликт со стрельбой с участием общественных активистов.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Ярослав Мышков, в ходе конфликта травмы получил сотрудник полиции. Кроме того, с телесными повреждениями в медицинские учреждения обратились 7 человек, в т.ч. с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших находится на стационарном лечении, другим 6 помощь оказана амбулаторно.
Столкновения предшествовало проникновения на территорию предприятия неустановленных лиц. Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам существующего руководителя хозяйства, никаких действий относительно переоформления прав на предприятие он не совершал. В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия).
Кроме того, начато расследование по факту причинения телесных повреждений работнику правоохранительных органов (ч 2 ст. 345 УК Украины).
Проводятся все необходимые следственные действия. 22 участника столкновений задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие.
Вы как и большевики не смогли распорядиться
захваченной вами властью.
В стране война, разруха и бедность.
Так возьмите пример с Ульянова и введите старый-добрый НЭП(если забыли Новая Экономическая Политика).
И Наш Народ без вашего вмешательства подымет экономику и напоит Казну.
Но " вы", тогда уже не будете оставаться при власти 75лет, а от силы (на радость Всем)
семь с половинной месяцев!
PS. Ато у нас работают только те предприятия, которые приносят прибыль лично вам.
та ладно - подивіться на їхні статки !