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 Политика Украины
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 Призываю Садового и партию "Самопомич" объединиться. За нами пойдут миллионы, - Гриценко

Претендент на кандидаты в президенты, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко призвал мэра Львова Андрея Садового и его политическую силу "Самопомич" к объединению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, ссылаясь на свой эфир на телеканала "News one".

"Я обращаюсь к Андрею Ивановичу Садовому и партии "Самопомич". Уважаемые друзья, мы с вами имеем общие ценности, общую боль за страну, общее видение путей дальнейшего развития Украины. От Вас сейчас зависит, дадут ли нам разъединить самих себя, чтобы сохранить у власти тех, кто ворует, или привести к власти тех, кто хочет воровать.
Призываю Андрея Садового и партию "Самопомич" объединиться с нами на платформе "Народного доверия". Примите мудрое и единственно верное решение. Тогда за нами пойдут миллионы - и тогда никакой олигархат нас с вами не остановит!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В начале осени озвучу четкую позицию", - Садовый о президентской кампании

Источник: https://censor.net.ua/n3085932
 
   
 Топ комментарии
 
А може і цього разу будеш закликати противсіх, а, толян?
зі. В 1му турі так і проголосую, "противсіх" Призываю Садового и партию "Самопомич" объединиться. За нами пойдут миллионы, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1418
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обьединится можно с половинкой, но не с нулем.
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Чтобы не говорил полковник Грицко, он мне не нравится. И шастанье к гибридному барыге по ночам меня тоже как то не впечатляет. Так, что это точно не мой кандидат.как впрочем и Садовой.
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Хриценко Йшов би Ти накуй техкандидат падлошенка
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)) призрак бродит по Украине - призрак выборов. президенты всех семей, обьединяйтесь!
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Два дебила - это сила. И за ними пойдут миллионы дебилов. Так что, в чем-то он прав.
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Взять бы это все поджечь, чтобы жаба никого не давила.
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Украинцы какие выборы могут быть в годы московской агрессии?, да Кремль вам такого Трампленко подгонит ,что вам мало не покажется
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УУУУ , як порохо і юлєботов плющить, як чортів від ладану!
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гричацуев не просто дурак а мыролюбно безальтернативный дурак с элементами вальцманизма.
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а чего ты решил что я за сцыкуна грицацуева переживаю?
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прэлестно. сцыкливый грицацуев хочет повязать своим безальтернативным мыролюбством мусорную самонэмич.
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Сразу видно, что кандидат от народа, этот воровать не будет.
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В ньго файні зуби...
Плганими таке рило не наїси.
І в зраді буде тільки 449 нєдоторканих, так як цей заматиме двУа крісла.
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сьодні на цензорі аншлаг порохоботів ???
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"Самопомич" + Гражданская позиция" = "Самогражданская позиция"...?
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Он уже с Балогой объединился. И с Юлькой.
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не звизди, юлеботы тут слюней ядовитой брызжут не меньше порохоботов!
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Вечно непроходной решил пройти, объединившись
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Однажды лебедь, рак и щука

Везти с поклажей воз взялись...
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Что толян,армию уже почти восстановили,хочешь опять заработать...?,не наелся.говнюк?
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онотолю парабеллум держать нельзя у него мыролюбство.
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Почитал... это жесть
Юлеботы с порохоботами сошлись в экстазе Закликаю Садового і партію "Самопоміч" об'єднатися. За нами підуть мільйони, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1786
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Юлєботів не існує. Це Юліни прихильники. Вони за свій рахунок.
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Не переймайся! І там, і там одні і ті ж. Їх 20-30 на весь Цензор тому і влаштовують коловерть лайна в природі.
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за отсутствием Саакашвили, порошкоботы остервенело набрасываются на следующих кто выше петруччо по рейтингу - на Йульку, Садового и Гриценко))
Бросаюся аки в жопу раненная рысь
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хай щастить! порохатих i косатих вже коробить вiд цiєї новини. воровка з рехформатором мабуть заметушились, ще б пак, "всь пропало, шеф!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываю Садового и партию "Самопомич" объединиться. За нами пойдут миллионы, - Гриценко
 
 
 
 
 
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