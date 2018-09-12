 Призываю Садового и партию "Самопомич" объединиться. За нами пойдут миллионы, - Гриценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, ссылаясь на свой эфир на телеканала "News one".

"Я обращаюсь к Андрею Ивановичу Садовому и партии "Самопомич". Уважаемые друзья, мы с вами имеем общие ценности, общую боль за страну, общее видение путей дальнейшего развития Украины. От Вас сейчас зависит, дадут ли нам разъединить самих себя, чтобы сохранить у власти тех, кто ворует, или привести к власти тех, кто хочет воровать.

Призываю Андрея Садового и партию "Самопомич" объединиться с нами на платформе "Народного доверия". Примите мудрое и единственно верное решение. Тогда за нами пойдут миллионы - и тогда никакой олигархат нас с вами не остановит!"

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