Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В ходе проведения оперативно-профилактической отработки в Торецке полицейские получили оперативную информацию о спрятанном на территории неработающего предприятия схроне оружия.
Выехав по указанному адресу, в заброшенном здании обнаружен и изъят ручной противотанковый гранатомет и более тысячи патронов.
Полицейские установили, что владельцем боеприпасов является 27-летний местный житель. Еще в 2014 году при захвате города он присоединился к боевикам. С оружием в руках он нес службу на блокпосту террористов и патрулировал улицы.
Сразу после освобождения Торецка от российских оккупантов террорист вместе с другими боевиками сбежал на оккупированную территорию, а боеприпасы решил спрятать. Сейчас он продолжает воевать против украинских войск и находится в розыске за причастность к незаконным вооруженным формированиям. Ему инкриминируется ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины.
По факту обнаружения арсенала дополнительно открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Завтра, может ещё такой увижу? -- сфотаю!
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Тимур Тумгоєв - учасник північнокавказького антимосковського підпілля, боєць батальону ім. Шейха Мансура, який спільно з восьмим батальоном Української Добровольчої Армії ювоює на східному фронті проти московських окупантів.
Сьогодні нібито на прохання ФСБ був виданий ураїнською стороною московитам через кордон в районі Харкова.
В таку підлість важко повірити, тому ми чекаємо на підтвердження цієї інформації.
Проте, вже зараз варто розпоширювати цю інформацію на своїх сторінках в соцмережах. Якщо він ще не виданий, то небезпека видачі актуальна.