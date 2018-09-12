 Тайник с гранатометом и боеприпасами, принадлежащий наемнику РФ, выявлен в Торецке, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе проведения оперативно-профилактической отработки в Торецке полицейские получили оперативную информацию о спрятанном на территории неработающего предприятия схроне оружия.

Выехав по указанному адресу, в заброшенном здании обнаружен и изъят ручной противотанковый гранатомет и более тысячи патронов.

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Полицейские установили, что владельцем боеприпасов является 27-летний местный житель. Еще в 2014 году при захвате города он присоединился к боевикам. С оружием в руках он нес службу на блокпосту террористов и патрулировал улицы.

Сразу после освобождения Торецка от российских оккупантов террорист вместе с другими боевиками сбежал на оккупированную территорию, а боеприпасы решил спрятать. Сейчас он продолжает воевать против украинских войск и находится в розыске за причастность к незаконным вооруженным формированиям. Ему инкриминируется ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины.

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По факту обнаружения арсенала дополнительно открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.