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 Тайник с гранатометом и боеприпасами, принадлежащий наемнику РФ, выявлен в Торецке, - Нацполиция. ФОТО

Гранатомет и более тысячи патронов обнаружили на Донетчине полицейские в тайнике наемника, который сейчас воюет против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Тайник с гранатометом и боеприпасами, принадлежащий наемнику РФ, выявлен в Торецке, - Нацполиция 01

В ходе проведения оперативно-профилактической отработки в Торецке полицейские получили оперативную информацию о спрятанном на территории неработающего предприятия схроне оружия.

Выехав по указанному адресу, в заброшенном здании обнаружен и изъят ручной противотанковый гранатомет и более тысячи патронов. 

Тайник с гранатометом и боеприпасами, принадлежащий наемнику РФ, выявлен в Торецке, - Нацполиция 02

Также смотрите: Полицейские Белгород-Днестровского обнаружили и изъяли взрывные устройства типа "земля-воздух", - Нацполиция. ВИДЕО

Полицейские установили, что владельцем боеприпасов является 27-летний местный житель. Еще в 2014 году при захвате города он присоединился к боевикам. С оружием в руках он нес службу на блокпосту террористов и патрулировал улицы.

Тайник с гранатометом и боеприпасами, принадлежащий наемнику РФ, выявлен в Торецке, - Нацполиция 03

Сразу после освобождения Торецка от российских оккупантов террорист вместе с другими боевиками сбежал на оккупированную территорию, а боеприпасы решил спрятать. Сейчас он продолжает воевать против украинских войск и находится в розыске за причастность к незаконным вооруженным формированиям. Ему инкриминируется ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Пограничники обнаружили тайник с боеприпасами возле Золотого-4 на Луганщине, - пресс-центр ОС. ФОТО

По факту обнаружения арсенала дополнительно открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3085930
 
 
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А сколько еще таких не найденных схронов на территории Украины ? До фига.
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...сёня еду по Амбергу -- а у нас выборы... -- бачу -- аж глаза на лоб полезли, плакатик агитационный: На этом столбе будут висеть нацисты! Плактик легальный...*)
Завтра, может ещё такой увижу? -- сфотаю!
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это какой то позор. В столице кригсмарине вывешивать такие плакаты!!!
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...там ещё тюряга рядом... ...и Сименс... ...не разглядел, от какой партии призывы супротив толлерантности? *)
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Сховок із гранатометом і боєприпасами, що належав найманцю РФ, виявлено в Торецьку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1254Дмитро Корчинський

44 хв. ·

Тимур Тумгоєв - учасник північнокавказького антимосковського підпілля, боєць батальону ім. Шейха Мансура, який спільно з восьмим батальоном Української Добровольчої Армії ювоює на східному фронті проти московських окупантів.
Сьогодні нібито на прохання ФСБ був виданий ураїнською стороною московитам через кордон в районі Харкова.
В таку підлість важко повірити, тому ми чекаємо на підтвердження цієї інформації.

Проте, вже зараз варто розпоширювати цю інформацію на своїх сторінках в соцмережах. Якщо він ще не виданий, то небезпека видачі актуальна.Сховок із гранатометом і боєприпасами, що належав найманцю РФ, виявлено в Торецьку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1254
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТайник с гранатометом и боеприпасами, принадлежащий наемнику РФ, выявлен в Торецке, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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