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 Заместитель руководителя местной прокуратуры разоблачен в получении взятки 60 тыс. на Херсонщине, - ГПУ

Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства работником прокуратуры Херсонской области неправомерной выгоды.

 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается: "В ходе досудебного расследования, которое осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области установлено, что заместитель руководителя Генического местной прокуратуры Херсонской области требовал от предпринимателя предоставить неправомерную выгоду в сумме 60 тыс грн за непривлечение к уголовной ответственности, но не инициирования проверки фермерского хозяйства представителями Управления по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Херсонской области.

После передачи предпринимателем неправомерной выгоды, указанного прокурора задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия".

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Источник: https://censor.net.ua/n3085929
 
 
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А как там бриллиантовые прокуроры? Уже отбывают срок ?
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Може,зарплатню їм підвищити вдвічі? Ну або втричі?
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А как там бриллиантовые прокуроры? Уже отбывают срок ?
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нет. онижыдети. нельзя их садить. они могут обидется и уйдут на дамбас бамбас.
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Если зам руководителя берет взятку, то делится с руководителем. Так что можно писать, что оба взяточники.
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В прокуроры, в судьи, в депутаты идут какие-то мутанты: на бабло у них непроизвольная и неуправляемая эрекция конечностей, т.е. рук.
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в получении взятки --- на Херсонщине
-- на Хервзятщине.
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Може,зарплатню їм підвищити вдвічі? Ну або втричі?
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Краще і дешевше їм руки повіддрубувати. Але, на жаль, тоді вони будуть вчеплюватись, як шакали, зубами.
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В какой-то фэнтези читал, что там кандидата на гос. пост сначала кастрировали, а потом воспитывали в правильном направлении... Можно такое и у нас попробовать - хуже однозначно не будет...
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Коэффициент кратности по зарплате = коэффициент кратности по тюремному сроку, не иначе...
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Ото новина)) усі рос.держ.банки постійно отримують рефінансування від НБУ!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаместитель руководителя местной прокуратуры разоблачен в получении взятки 60 тыс. на Херсонщине, - ГПУ
 
 
 
 
 
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