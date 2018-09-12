 Заместитель руководителя местной прокуратуры разоблачен в получении взятки 60 тыс. на Херсонщине, - ГПУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается: "В ходе досудебного расследования, которое осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области установлено, что заместитель руководителя Генического местной прокуратуры Херсонской области требовал от предпринимателя предоставить неправомерную выгоду в сумме 60 тыс грн за непривлечение к уголовной ответственности, но не инициирования проверки фермерского хозяйства представителями Управления по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Херсонской области.

После передачи предпринимателем неправомерной выгоды, указанного прокурора задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия".

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