 Минэкологии внедряет электронные билеты для посетителей зоны отчуждения ЧАЭС

Как считают в Минэкологии, система усовершенствует двустороннюю связь с посетителями, обеспечит прозрачность процессов прохождения заявки для посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, а также позволит сэкономить более 400 тысяч листов бумаги ежегодно, передает Цензор.НЕТ.

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"Из-за растущего спроса от граждан создание удобной инфраструктуры и качественных сервисов для посетителей стало важными задачами, которые Агентство должно выполнить. Внедрение электронного билета обеспечит оперативность, комфорт и прозрачность процедур посещения зоны отчуждения, но главным критерием остается обеспечение радиационной безопасности во время нахождения на этой территории", - подчеркивает глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Виталий Петрук.

По словам директора Государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" Андрея Наумова, благодаря процессам автоматизации новой системы упрощается процедура подачи заявлений для посещения зоны отчуждения и сокращаются сроки для их обработки. Кроме того, процессы обработки и создания программ посещения предусматривают двустороннюю связь с заявителями, что обеспечивает прозрачность процессов.

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Он, также отметил, что в настоящее время система будет работать параллельно с нынешним методом подачи заявлений, как пилотная. Результаты будут проанализированы и на основе выводов система будет доработана. После подачи заявки через Систему, до момента выставления счета, будут приниматься только технические правки.