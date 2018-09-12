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 Минэкологии внедряет электронные билеты для посетителей зоны отчуждения ЧАЭС

В тестовом режиме заработала система "Электронный билет".

Как считают в Минэкологии, система усовершенствует двустороннюю связь с посетителями, обеспечит прозрачность процессов прохождения заявки для посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, а также позволит сэкономить более 400 тысяч листов бумаги ежегодно, передает Цензор.НЕТ.

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"Из-за растущего спроса от граждан создание удобной инфраструктуры и качественных сервисов для посетителей стало важными задачами, которые Агентство должно выполнить. Внедрение электронного билета обеспечит оперативность, комфорт и прозрачность процедур посещения зоны отчуждения, но главным критерием остается обеспечение радиационной безопасности во время нахождения на этой территории", - подчеркивает глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Виталий Петрук.

По словам директора Государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" Андрея Наумова, благодаря процессам автоматизации новой системы упрощается процедура подачи заявлений для посещения зоны отчуждения и сокращаются сроки для их обработки. Кроме того, процессы обработки и создания программ посещения предусматривают двустороннюю связь с заявителями, что обеспечивает прозрачность процессов.

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Он, также отметил, что в настоящее время система будет работать параллельно с нынешним методом подачи заявлений, как пилотная. Результаты будут проанализированы и на основе выводов система будет доработана. После подачи заявки через Систему, до момента выставления счета, будут приниматься только технические правки.

Источник: https://censor.net.ua/n3085928
 
   
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"Из-за растущего спроса от граждан" - вот это обеспечил клиентурой Григорович! Прут значит как на горячие пирожки Мінекології впроваджує електронні квитки для відвідувачів зони відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 5331 И на что там смотреть - всё уже исхожено-истоптано, вывезено, разворовано.
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- Удивительное дело, - размышлял Остап, - как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение..(с)
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я с сыном пару лет назад была в Чернобыле
он после "Сталкера"хотел посмотреть всё в живую,зрелище я вам скажу...
паралельно с нами была иностранная група - немцы,французы,поляки
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинэкологии внедряет электронные билеты для посетителей зоны отчуждения ЧАЭС
 
 
 
 
 
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