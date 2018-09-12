 Минэкологии внедряет электронные билеты для посетителей зоны отчуждения ЧАЭС

Как считают в Минэкологии, система усовершенствует двустороннюю связь с посетителями, обеспечит прозрачность процессов прохождения заявки для посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, а также позволит сэкономить более 400 тысяч листов бумаги ежегодно, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за растущего спроса от граждан создание удобной инфраструктуры и качественных сервисов для посетителей стало важными задачами, которые Агентство должно выполнить. Внедрение электронного билета обеспечит оперативность, комфорт и прозрачность процедур посещения зоны отчуждения, но главным критерием остается обеспечение радиационной безопасности во время нахождения на этой территории", - подчеркивает глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Виталий Петрук.
По словам директора Государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" Андрея Наумова, благодаря процессам автоматизации новой системы упрощается процедура подачи заявлений для посещения зоны отчуждения и сокращаются сроки для их обработки. Кроме того, процессы обработки и создания программ посещения предусматривают двустороннюю связь с заявителями, что обеспечивает прозрачность процессов.
Он, также отметил, что в настоящее время система будет работать параллельно с нынешним методом подачи заявлений, как пилотная. Результаты будут проанализированы и на основе выводов система будет доработана. После подачи заявки через Систему, до момента выставления счета, будут приниматься только технические правки.
- Удивительное дело, - размышлял Остап, - как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение..(с)
он после "Сталкера"хотел посмотреть всё в живую,зрелище я вам скажу...
паралельно с нами была иностранная група - немцы,французы,поляки