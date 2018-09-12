 Через 2 года в столице появится полноценный Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", - Нищук

Об этом заявил во время презентации выставки, посвященной 85-ой годовщине Голодомора в Украине, министр культуры Евгений Нищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы активизировали работу в этом году. На следующий год мы предполагаем средства - и они поддержаны Министерством финансов - 700 млн грн. Этих денег может не хватить, поэтому привлекаем и общественность, и мировое украинство, а именно Всемирный конгресс украинцев. Мы планируем, что через 2 года музей будет завершен - вторая очередь. То есть будет полноценный музей с самим сооружением, с экспозицией", - подчеркнул Нищук.
Он добавил, что проводится конкурс на концепцию экспозиции, в котором принимают участие специалисты из разных стран, в частности из США и Польши, которые имеют хорошую практику в создании подобных музеев памяти.
Напоминаем, Кабинет министров одобрил представленный Министерством культуры эскизный проект реконструкции музея сметной стоимостью около 772 млн грн в декабре 2017 года. По замыслу архитекторов, вторая очередь мемориального комплекса будет "спрятана" в Днепровский склон. Это не изменит ландшафт и сохранит идею музея - как свечи памяти.
3 апреля 2018 года Гройсман вместе с членами правительства заложил капсулу строительства второй очереди Национального музея.