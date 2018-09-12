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 Через 2 года в столице появится полноценный Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", - Нищук

В Министерстве культуры рассчитывают, что через 2 года в Киеве появится полноценный Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора".

Об этом заявил во время презентации выставки, посвященной 85-ой годовщине Голодомора в Украине, министр культуры Евгений Нищук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы активизировали работу в этом году. На следующий год мы предполагаем средства - и они поддержаны Министерством финансов - 700 млн грн. Этих денег может не хватить, поэтому привлекаем и общественность, и мировое украинство, а именно Всемирный конгресс украинцев. Мы планируем, что через 2 года музей будет завершен - вторая очередь. То есть будет полноценный музей с самим сооружением, с экспозицией", - подчеркнул Нищук.

Он добавил, что проводится конкурс на концепцию экспозиции, в котором принимают участие специалисты из разных стран, в частности из США и Польши, которые имеют хорошую практику в создании подобных музеев памяти.

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Напоминаем, Кабинет министров одобрил представленный Министерством культуры эскизный проект реконструкции музея сметной стоимостью около 772 млн грн в декабре 2017 года. По замыслу архитекторов, вторая очередь мемориального комплекса будет "спрятана" в Днепровский склон. Это не изменит ландшафт и сохранит идею музея - как свечи памяти.

3 апреля 2018 года Гройсман вместе с членами правительства заложил капсулу строительства второй очереди Национального музея.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085920
 
   
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А главными экспонатами там станут мордяки Парашенко и Гройсмана.
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В 32-33 р.р. через станцію Коломия (тоді Станіславська обл. під окупацією Польщі) проходили ешелони з СРСР на Західну Європу зі збіжжям, м"ясом, продуктами. На станції постійно чергували містяни: під час стоянки з вагонів лунали дитячі крики і плач. Родичі в центральних і східних областях, котрі винищувались кацапськими окупантами шляхом штучного голодомору, вкидали дітей у вагони, щоб не померли з голоду. На деяких дітях були приколені записки з іменами і адресами, на деяких не було, деякі були мертвими. Польські жандарми не заважали і люди брали тих дітей до себе у сім"ї. Кацапським окупантам і їхнім посіпакам - вічне прокляття!
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...Через 2 года в столице появится полноценный Национальный музей "Мемориал жертв "життя по новому""
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез 2 года в столице появится полноценный Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", - Нищук
 
 
 
 
 
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