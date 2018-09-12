 "Самопомич" выстрелила себе в ягодицы. Не просто ходить будет трудно, но и сидеть будет сложно, - Гусовский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил экс-глава фракции "Самопомич" в Киевсовете (2014-2018) Сергей Гусовский.

"Я вот могу иллюстрировать ряд историй, внутри "Самопомочи" одеяло очень гнилое. Сейчас жизнь подтвердит. Кто-то говорит, что "Самопомич "себе выстрелила в ногу, я думаю, что она выстрелила себе в ягодицы. Это хуже, потому что это не просто ходить будет трудно, но и сидеть будет сложно", - заявил политик.

Как известно, фракция "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске, о чем заявил на пресс-конференции глава фракции Сергей Гусовский.

Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".

Сам Марченко, за выделение земли родственникам которого и проголосовали депутаты, заявил: Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским. Тем временем "Самопомич" обнародовала результаты своего расслежования: 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли.

Вместе с тем, Гусовский заявил: Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат.