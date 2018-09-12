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Все про:Киевсовет (1117) Самопомич (836) Гусовский Сергей (25)

 "Самопомич" выстрелила себе в ягодицы. Не просто ходить будет трудно, но и сидеть будет сложно, - Гусовский. ВИДЕО

Фракция "Самопомич" очень трухлявая изнутри и время это покажет. Они выстрелили себе не в ногу, а в ягодицы, что гораздо хуже.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил экс-глава фракции "Самопомич" в Киевсовете (2014-2018) Сергей Гусовский.

"Я вот могу иллюстрировать ряд историй, внутри "Самопомочи" одеяло очень гнилое. Сейчас жизнь подтвердит. Кто-то говорит, что "Самопомич "себе выстрелила в ногу, я думаю, что она выстрелила себе в ягодицы. Это хуже, потому что это не просто ходить будет трудно, но и сидеть будет сложно", - заявил политик.

Как известно,  фракция "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске, о чем заявил на пресс-конференции глава фракции Сергей Гусовский.

Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".

Сам Марченко, за выделение земли родственникам которого и проголосовали депутаты, заявил: Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским. Тем временем "Самопомич" обнародовала результаты своего расслежования: 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли.

Вместе с тем, Гусовский заявил: Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3085919
 
 
 Топ комментарии
 
Как обличили вора , так вдруг вспомнил подробности из жизни партии! Это низко ! Кто бросается грязью, первый ею и вымазывается!
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Если Самопомощь действительно выгнала депутатов за коррупцию, то что бы там не говорил глист из Прямой кишки Поросенко про выстрелы, но это им только в плюс.
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То він себе не ногою, а сідницею вважає??)))
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Как обличили вора , так вдруг вспомнил подробности из жизни партии! Это низко ! Кто бросается грязью, первый ею и вымазывается!
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та не в ягодиці,а во влагалище вона(самопоміч)собі вистрілила.Тепер не зможе народити ані нових членів,ані нову програму
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Точно - дерьмовое ворье считает, что если партия показательно исключает из своего состава ворье и коррупционеров - значит у этой партии якобы нет будущего.
Нет, гниды, 90% украинцев мечтают, чтобы в стране появилась партия, в которой не будет вас, гнилого ворья коррумпированного.
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Так в открытую себя ЖОП,Й обозвали,так как в них как раз и "выстрелили"
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шо у яицы стрельнули, чтобы больше не размножались?
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Что ж ты, родной, стал раскрывать всем глаза, только когда тебя оттуда выперли пинком в ягодицы? "Самопомич" выстрелила себе в ягодицы. Не просто ходить будет трудно, но и сидеть будет сложно, - Гусовский - Цензор.НЕТ 9560
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Фу , як воно засмерділо , коли від корита поперли . Живе таке одним інстинктом - красти і брехати.
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Как раньше было - член КПСС... А сейчас - жопа Самопомощи...(((
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Є Порох в пороховніцах і є ягоди в ягодіцах🤯😬🤯🤤
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ой, мля, подумаешь, разбегутся тушками по фракциям.
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изя, ну ты же землю дерибанил? дерибанил не отказуйся.... и именно от самопомочи депутатом стал.... а сейчас когда за жопу взяли злорадствуешь?
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Пора Гусовский собирать киевлян, бо то, что Черновецкий и Кличко сделали с Киевом НАЗЫВАЕТСЯ ПОЗОРОМ .
Город ( центр) угробили бездарной архитектурой. Правят провинциалы. Градостроительный совет со специалистами ( известными архитекторам) разорен. На Киев больно смотреть
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Київ знов відродиться, але донецько-совецька навала просто не пройде.
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А что особенного в центре при Кличко построили?
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Кто же за этим Гусовским теперь пойдет после такого?
Если на прошлых выборах я еще сомневался, голосовать за него, или нет - теперь он мне просто отвратителен.
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Если Самопомощь действительно выгнала депутатов за коррупцию, то что бы там не говорил глист из Прямой кишки Поросенко про выстрелы, но это им только в плюс.
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А с другими "глистами" их лидеры не хотят разобраться?

Егор Соболев:
"В июле стало известно, восемь депутатов Киевсовета из фракции "Самопомоч" выделили землю девятому. При поддержке депутатов фракций "Солидарность", "Єдність" и "Батькивщина"."

https://censor.net.ua/news/3084952/iz_samopomochi_isklyucheny_4_deputata_kievsoveta_vmeste_s_glavoyi_fraktsii_gusovskim_egor_sobolev

Источник: https://censor.net.ua/n3084952
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Наверное, нет смысла. Если до сих пор молчат и не берут пример с руководителей Самопомощи, значит считают голосование своих депутатов за земельные участки Гусовскому правильным.
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В Іспанії міністр охорони здоров'я Кармен Монтон подала у відставку через плагіат в магістерській роботі.

Самопоміч встрелила собі в сідницю. Не просто ходити буде важко, а й сидіти буде складно, - Гусовський - Цензор.НЕТ 14
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Но пока тебя, селезня, оттуда не вытурили, то Самопомич была крепка и пушиста. Эгеж, лишенец?
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"Фракция "Самопомич" очень трухлявая изнутри и время это покажет.

Охренеть. Открытие. А что другие ... Самопоміч встрелила собі в сідницю. Не просто ходити буде важко, а й сидіти буде складно, - Гусовський - Цензор.НЕТ 1603 все белые и пушистые и из "железгого дерева?", такие же - "очень трухлявая изнутри и время это покажет."
Еще время - СТЕРЖНЕЙ не пришло. Они сформируются. Наверняка без партий и трухлявых. Прошедшими путь, умом и сердцем. Без трухлявости. Народу? Такие? Накуй!

А все эти стенания в материале о чем? О фауне или флоре?
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Лишь бы фракция не выстрелила себе в задний проход,
а то будет больно не только сидеть и ходить.
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У Тимошенко, была(может и есть) такая же ситуация с кадрами. Сплошное болото, которое пролезло в депутаты с целью наживы. Гусовский, небедный человек, скорее всего финансирование партии, было, в том числе и из его кармана, а долги надо возвращать, как у нас принято через деребан.
Решение "Самопомощи" убить двух зайцев сразу - пропиариться перед выборами и из-за
внутренних раздоров избавиться от самоуправляемой, киевской ячейки . Поможет это им или нет - незнаю, но этот хлыщь гусовский, ведёт себя гнусно. Хорошо, что от него избавились.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Самопомич" выстрелила себе в ягодицы. Не просто ходить будет трудно, но и сидеть будет сложно, - Гусовский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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