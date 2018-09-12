 "Самопомич" выстрелила себе в ягодицы. Не просто ходить будет трудно, но и сидеть будет сложно, - Гусовский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил экс-глава фракции "Самопомич" в Киевсовете (2014-2018) Сергей Гусовский.
"Я вот могу иллюстрировать ряд историй, внутри "Самопомочи" одеяло очень гнилое. Сейчас жизнь подтвердит. Кто-то говорит, что "Самопомич "себе выстрелила в ногу, я думаю, что она выстрелила себе в ягодицы. Это хуже, потому что это не просто ходить будет трудно, но и сидеть будет сложно", - заявил политик.
Как известно, фракция "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске, о чем заявил на пресс-конференции глава фракции Сергей Гусовский.
Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".
Сам Марченко, за выделение земли родственникам которого и проголосовали депутаты, заявил: Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским. Тем временем "Самопомич" обнародовала результаты своего расслежования: 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли.
Вместе с тем, Гусовский заявил: Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат.
Нет, гниды, 90% украинцев мечтают, чтобы в стране появилась партия, в которой не будет вас, гнилого ворья коррумпированного.
Город ( центр) угробили бездарной архитектурой. Правят провинциалы. Градостроительный совет со специалистами ( известными архитекторам) разорен. На Киев больно смотреть
Если на прошлых выборах я еще сомневался, голосовать за него, или нет - теперь он мне просто отвратителен.
Егор Соболев:
"В июле стало известно, восемь депутатов Киевсовета из фракции "Самопомоч" выделили землю девятому. При поддержке депутатов фракций "Солидарность", "Єдність" и "Батькивщина"."
https://censor.net.ua/news/3084952/iz_samopomochi_isklyucheny_4_deputata_kievsoveta_vmeste_s_glavoyi_fraktsii_gusovskim_egor_sobolev
Источник: https://censor.net.ua/n3084952
Охренеть. Открытие. А что другие ... все белые и пушистые и из "железгого дерева?", такие же - "очень трухлявая изнутри и время это покажет."
Еще время - СТЕРЖНЕЙ не пришло. Они сформируются. Наверняка без партий и трухлявых. Прошедшими путь, умом и сердцем. Без трухлявости. Народу? Такие? Накуй!
А все эти стенания в материале о чем? О фауне или флоре?
а то будет больно не только сидеть и ходить.
Решение "Самопомощи" убить двух зайцев сразу - пропиариться перед выборами и из-за
внутренних раздоров избавиться от самоуправляемой, киевской ячейки . Поможет это им или нет - незнаю, но этот хлыщь гусовский, ведёт себя гнусно. Хорошо, что от него избавились.