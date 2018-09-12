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 Конституционный суд открыл производство по электронному декларированию для антикоррупционных активистов, - Денисова. ДОКУМЕНТ

Производство открыто по представлениям уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, а также 65 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений закона "О предотвращении коррупции".

В среду, 12 сентября, Конституционный суд объединил указанные производства в дело, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Людмилы Денисовой.

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Она объяснила, что обжаловала определенные нормы Закона Украины "О предупреждении коррупции", за которые Верховная Рада проголосовала в марте прошлого года как не отвечающие Конституции Украины.

"Они устанавливают дополнительные ограничения дискриминационного характера, нарушают право людей на личную и семейную жизнь, принцип равенства граждан и многие другие основополагающие принципы", - считает Денисова.

По мнению украинского омбудсмена, дополнительная нагрузка на гражданское общество в Украине противоречит европейским ценностям. Она выразила надежду, что всестороннее рассмотрение данного дела Конституционным судом обеспечит эффективную защиту конституционных прав и свобод граждан Украины.

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Конституционный суд открыл производство по электронному декларированию для антикоррупционных активистов, - Денисова 01
Конституционный суд открыл производство по электронному декларированию для антикоррупционных активистов, - Денисова 02
Конституционный суд открыл производство по электронному декларированию для антикоррупционных активистов, - Денисова 03
Конституционный суд открыл производство по электронному декларированию для антикоррупционных активистов, - Денисова 04

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Конституционный суд открыл производство по электронному декларированию для антикоррупционных активистов, - Денисова 05
Конституционный суд открыл производство по электронному декларированию для антикоррупционных активистов, - Денисова 06

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Напомним, Верховная Рада 23 марта 2017 года 268 голосами одобрила закон №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей, либо членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности. С тех пор было несколько попыток

4 апреля 2018 года Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять за основу два законопроекта об отмене электронного декларирования для антикоррупционных организаций.

Людмила Денисова направила в Конституционный суд представление с требованием отменить е-декларирования для общественных активистов в июне этого года.

65 народных депутатов подписали Конституционное представление о признании положений пункта 5 части первой статьи 3, абзаца третьего части третьей статьи 45 Закона Украины "О предотвращении коррупции" от 14 октября 2014 № 1700-VII и пункта 2 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц" от 23 марта 2017 такими, которые не отвечают Конституции Украины. Документ направили в КС в июле.

Источник: https://censor.net.ua/n3085918
 
 
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А ЗА РОТЕРДАМ И ЗА ТОПЛИВО ДЛЯ АРМИИ ВТРИДОРОГА ОН НЕ ХОЧЕТ ОТКРЫТЬ
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Коли по самій Денісовій НАБУ відкриє провадження? Це ще та кримська ворюга!
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