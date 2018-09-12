 "Фестиваль вакансий ветеранов АТО" состоится 22 сентября в Днепре

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал активист Александр Хаджинов.

Он отметил: "Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к праздничному семейного "Фестиваля вакансий ветеранов АТО", который состоится 22 сентября в городе Днепр.

В лице "казаков" мы хотим видеть присутствовать как можно больше ребят, кто так же храбро и отважно сегодня защищают нашу Землю, как это делали наши славные предки несколько веков назад.

"Фестиваль вакансий ветеранов АТО" - это платформа для взаимодействия работодателей с теми, кто участвовали в АТО и находятся в поиске новой перспективной работы или переквалификации. Наша цель - помочь героям, которые защищают земли Украины, социализироваться и обеспечить достойное будущее, продемонстрировать, что никто незабытый, и в Украине достаточно неравнодушных людей.

Также будут представлены "ярмарка ветеранского бизнеса" Днепра и области. Вы своими глазами сможете посмотреть на достижения боевых товариши и купить продукцию которая вас заинтересует.

Кроме непосредственной "Ярмарки профессий", фудкорта и детских мастер-классов на наш праздник приедут талантливые музыканты, большинство из которых активно поддерживают наших героев на войне.

22 сентября начиная с 17:00 для вас петь невероятная и душевная Кристина Панасюк, одаренные группы ''VIDVERTO" и "Вертеп", группа "HELP", и конечно же достойные потомки легендарного Максима Зализняка - группа" Гайдамаки ".

Приглашаем ветеранов с семьями посетить этот фестиваль. Отдохнуть с пользой, пообщаться с работодателями, узнать о возможности обучения, можно найти работу, которая вас устраивает, и послушать концерт в кругу побратимов и семей.

Приглашаем всех неравнодушных людей.

Мы искренне ждем Вас в субботу 22вересня с 11:00 до 22:00

по адресу: г.. Днепр, площадь Т.Г. Шевченко, Центральный Парк культуры и отдыха имени. Т. Шевченко

Вход свободный.

Также у работодателей, которые еще не присоединились есть шанс принять участие, и найти себе профессиональных, подготовленных и мотивированных работников и помочь нашим ветеранам, присоединяйтесь! ССЫЛКА НА СОБЫТИЕ