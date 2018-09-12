 Требуем отменить незаконный приговор и обеспечить возвращение Сущенко в Украину, - заявление МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу журналиста Романа Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину", - говорится в заявлении МИД Украины

"Короткая продолжительность заседания Верховного суда и проведения слушания в закрытом режиме без допуска украинских и иностранных дипломатов и представителей СМИ в очередной раз показали заказной характер фальсифицированного против Романа Сущенко дела, а также желание российской стороны скрыть от мирового сообщества фактическую контролируемость Кремлем российской судебной системы", - подчеркнули в МИД.

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В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на Россию с целью освобождения и возвращения домой Сущенко и других граждан Украины, которые стали заложниками Кремля.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

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4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.

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