 Экзархи направленные в Украину от Вселенского патриарха будут содействовать строительству автокефальной церкви, - представитель Константинопольского патриархата Эммануил

Об этом заявил митрополит Галльский Эммануил, местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя, сообщает итальянское агентство церковных новостей SIR, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отмечается, главная миссия экзархов Константинопольского патриархата заключается в содействии контактам, наведении мостов, поощрении диалога и содействии строительству поместной независимой Церкви.
"Два экзархи призваны проложить путь к автокефалии. Следует отметить, что в этом случае процесс не менее важен, чем цель. Фактически благодаря этому процессу различные ветви Украинской православной церкви могут быть сближены", - заявил митрополит Галльский Эммануил.
По его словам, патриарх Варфоломей стремится защищать украинскую церковь, за которую он "несет ответственность, поскольку митрополит Киевский канонически зависит от юрисдикции Вселенского патриархата, несмотря на то, что в 1686 году Московскому патриархату было предоставлено право посвятить митрополита Киевского".
Поэтому, отметил митрополит, Константинополь несет двойную ответственность - как в православном мире в целом, так и в Украине в частности.
Как известно, именно в октябре ожидается решение Синода о предоставлении Православной церкви в Украине Томоса об автокефалии.
Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
он кто по должности в церковной иерархии?
Спасибо Пороху за это!
Спасибо Пороху за это!
Долларовые вклады вернут россиянам в рублях
Банк ВТБ подготовил план на случай новых санкций США, которые могут включать в том числе запрет на операции в долларах для российских госбанков. Чтобы выполнить обязательства перед клиентами, рассматриваются разные возможности: одна из них - это конвертация долларовых вкладов в рубли, сообщил в интервью Business FM глава ВТБ Андрей Костин.
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/dollarovye-vklady-vernut-rossiyanam-v-rublyakh-1027527879
Пусть бдят.
Нужное дело делают - кто бы что не говорил.
2. Прокуратура Автономной Республики Крым установила личности 900 преступников из т.н. "самообороны Крыма" http://atr.ua/news/178056-prokuratura-ark-ustanovila-licnosti-900-ucastnikov-samooborony-kryma3. Погружаемся в русский мир: "Под Симферополем пропали три ребенка. Между тем, пользователи соцсетей сообщают об участившихся попытках похищения детей. Некоторые сетуют на то, что дирекции многих школ дали родителям распоряжение обязательно встречать детей с занятий" http://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/pod-simferopolem-propali-tri-rebenka/ 4. Два бухих оккупанта из т.н. "росгвардии" - Алексей Пыжьянов и Данис Тимиркин - 17 декабря 2017 года убили жителя Севастополя. Оккупанты осудили убийц на 4 и 6 лет за "причинение тяжкого вреда здоровью", но не за убийство, т.к. сочли, что смерть потерпевшего наступила "по неосторожности" https://ru.krymr.com/a/news-sotrudniki-rosgvardii-poluchili-realnye-sroki-za-izbienie-do-smerti-sevastopolca/29484539.html7. В Феодосии не скучают - военная база как-никак: "Ребят, а что за кипишь-то? Ходил по улице сегодня, а там проезжала куча машин полиции, обычные машины и какие-то большие. Все менты в бронежилетах и шлемах, вооружены неплохо". Ответы: "Цирк на гастролях", "Маски-шоу", "Посадки ожидаются", "(Очень упоротый коммуняка пишет) Да всё норм. Это сборы внутренних войск, которые в Краснокаменке базируются. Они периодически приезжают толпой в Фео. Всё норм", "(Из Ольгино пишет) Бояться надо было при Украине", "Чего бояться надо было тогда?", "(Ольгино стандартно отвечает) Сейчас бы война была похлеще, чем на Донбассе" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10398234443119820818. С детьми, эвакуированными из Армянска, что-то происходит. То ли повальная инфекция, причем сразу во всех санаториях; то ли последствия химического отравления. Правду никто не скажет: "Ребята, детям Армянска плохо. Спустя 2 недели начали проявляться последствия. Многочисленные обращения к врачам по всем санаториям. В самом Армянске инфекционка забита. У детей рвота и понос". Комментарии: "Мы в Черноморском. Такая же проблема была (боль в животе и рвота), и ещё там куча всего! Еще 5 семей с нами лежат с различными диагнозами! С Армянска! Мы в санатории пробыли всего сутки. Остальное время в больнице!", "Моя жена и дочка в Бригантине, в Евпатории. Ребёнку стало плохо ночью, и она такая не одна. Слышал, в Саках такая же ситуация. Сегодня заберу их домой", "Евпатория, санаторий Смена. У нас осталось буквально пару мамочек, которые с детками не болеют. У остальных температура. У нас утром рвота была и 39,1 ночью, но не ротавирус. Все в шоке. Мы не понимаем, почему и что тому виной", "Кто уехал и проживают в санаториях, у того почти все детки заболели", "Мы в Саках. У ребенка температура", "Сегодня ночью мы приехали по скорой, у детей рвота. Мы в санатории Гагарина. С нами же поступило ещё 3 детей с Мечты - тоже с отравлением и рвотой!", "У меня подруга в Мечте. Говорит, заболеваемость среди мам и деток массовая! Все кашляют, температура", "У пожилых тоже проявляются рвота и понос", "У меня сегодня у ребенка тоже температура и рвота. Мы вообще из Крыма уехали ещё в день эвакуации" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1039846231751774210. Немного о пользе санкций, которых никто не боится, и высоких зарплатах, которые обещали оккупанты предателям: "Конечно, я понимаю, что это руководство Почты россии читать не будет. Но неужели такая нехватка кадров, что на Московской (в Ялте) из 4 окон всегда работает одно! Стояли в очереди 1,5 часа, и перед носом сказали: Мы закрыты! Жалуйтесь, мол, на здоровье куда и кому хотите! Анонимно". Ответы: "Я стояла зимой с грудничком в очереди больше 2-х часов", "Ну так за копейки никто работать не будет", "Ну так иди туда работай за 10 тыс. Скоро вообще почты не будет, мне кажется. ЗП там - это просто издевательство над людьми", "Вы чего, у нас зарплата 30000-40000. У пудина спросите!!!", "Сдэк (курьерская доставка) из Краснодара в Ялту маааленького конверта - 700 р. Для сравнения, из Краснодара в Москву - 150 р", "Вы еще за Сбербанк скажите. Нет в Крыму её (Почти россии), есть федеральное государственное унитарное предприятие «ПОЧТА КРЫМА». Санкции" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/103982220818774835210. Оккупанты сообщили, что стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму составила 4 036 руб. в расчете на одного человека (это голодная смерть). При этом стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 14 739 руб. В россии - 15 000. А что тогда должен был снизить мост, если в россии стоимость фиксированного набора выше, чем в оккупированном ею Крыму? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/103985097289235251711. Оккупанты заявили, что "с начала 2018 года в Крыму отдохнуло 5,6 млн туристов, что на 30% выше уровня аналогичного периода прошлого года". Как и предполагал, по итогам 2018 года нарисуют цифру, превосходящую РЕАЛЬНЫЙ поток туристов, который был до оккупации - 6 млн человек https://ru.krymr.com/a/news-turizm-v-krymu-vlasti-kryma/29483885.html12. Новости из темного царства, а конкретно из Севастополя. Очень ватный знакомый потерял два магазина из трех. Оба находились в торговых центрах. В одном поменялся хозяин (продал или тупо отжали - история умалчивает). Другой - в закрытом оккупантами "Муссоне". Что делать дальше и чего ждать - не знает.13. Много в Интернете пишут про протесты в рашке. Но в Керчи вата про это говорить просто боится. Решил вызвать их на разговор по этой теме. В ответ услышал, что это "Америка и либералы нам жить мешают". Но другие темы (Сирия, Украина, госдолг США) обсуждают, аж трясутся. В этом им раша "СМИ" мозг хорошо промыли.14. Тошнит от россии. Россия - страна-дерьмо. Земели, которые за рф, вы долбо*бы.P.S. Закончу выпуск сообщением жительницы Симферополя: "Вчера в 18:00 по улице Севастопольской, одной из центральных улиц Симферополя, как раз напротив парка Шевченко, проехали под сопровождающий вой полицайской сирены четыре военные машины оккупантов - БТР и три Урала. Весь троллейбус смотрел на проезжающую технику. У людей были разные выражения лиц: неподдельный интерес, испуг и брезгливое подергивание плечами. Рашистские военные машины стали визитной карточкой Крыма". КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Гениально задумано, правда - жрецы с таким умным видом рассказывают про всякую чепуху и стадо "ручку золотит", что аж завидно