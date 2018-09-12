 Экзархи направленные в Украину от Вселенского патриарха будут содействовать строительству автокефальной церкви, - представитель Константинопольского патриархата Эммануил

Об этом заявил митрополит Галльский Эммануил, местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя, сообщает итальянское агентство церковных новостей SIR, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается, главная миссия экзархов Константинопольского патриархата заключается в содействии контактам, наведении мостов, поощрении диалога и содействии строительству поместной независимой Церкви.

"Два экзархи призваны проложить путь к автокефалии. Следует отметить, что в этом случае процесс не менее важен, чем цель. Фактически благодаря этому процессу различные ветви Украинской православной церкви могут быть сближены", - заявил митрополит Галльский Эммануил.

По его словам, патриарх Варфоломей стремится защищать украинскую церковь, за которую он "несет ответственность, поскольку митрополит Киевский канонически зависит от юрисдикции Вселенского патриархата, несмотря на то, что в 1686 году Московскому патриархату было предоставлено право посвятить митрополита Киевского".

Поэтому, отметил митрополит, Константинополь несет двойную ответственность - как в православном мире в целом, так и в Украине в частности.

Как известно, именно в октябре ожидается решение Синода о предоставлении Православной церкви в Украине Томоса об автокефалии.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.