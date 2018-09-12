 Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Существует группа по решению гуманитарных вопросов, Медведчук достаточно активно продолжает заниматься этим: вы знаете, что были успешные попытки, было произведено несколько обменов. Мы рассчитываем, что эта деятельность будет продолжена", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном обмене Сущенко на осужденных в Украине россиян.
Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.
4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.
Стало відомо, що Петро Порошенко уклав таємну угоду з кумом Путіна Віктором Медведчуком щодо розподілу впливу в Україні та проведення спільної виборчої кампанії, завдяки якій Порошенко збереже владу.
Відповідно до журналістського розслідування, опублікованого на сторінках видання «Аргумент»,Медведчук і Порошенко мають спільний бізнес на зрідженому газу, тобто вони є бізнес-партнерами, які спільно ведуть свої справи. Тож немає нічого дивного, що вони разом розробили новий сценарій, згідно з яким їх вплив і прибутки мають вирости.
За задумом партнерів, вони мають розділити навпіл Україну, піднявши обурення людей щодо публічної проросійської політики Медведчука. Обуренні люди мають піти за Порошенком, який, за домовленістю між ними, публічно буде критикувати «Кума Путіна». Тих людей, хто не схоче йти за Порошенком, будуть «таврувати» прихильниками Медведчука та Росії.
Задум за рівнем цинізму просто вражає, але він вже почав утілюватися в життя! Все почалося з начебто випадкової появи інформації про те, що Медведчук став власником каналів «112» та «News One», та продовжився проросійським виступом Медведчука у прайм-таймі 112-го з «Великим інтерв'ю», яке дуже сколихнуло суспільство - саме так, як і задумали партнери.
За домовленістю далі Порошенко буде лише робити вигляд, що буде боротися з цими каналами та російською пропагандою, насправді ж він не буде нічого робити по суті, і канали спокійно будуть працювати до виборів.
Крім цього, всіх своїх опонентів, починаючи з Тимошенко, партнери вирішили записувати у прихильники Медведчука, тим самим нейтралізуючи їх для діючого «Гаранта». Так, вже «Медведчук заявив про те, що підтримує Тимошенко», але, на жаль, сама Тимошенко про це нічого не знає, і для неї така заява - більше удар, ніж користь. На це і розраховували наші партнери.
Зараз всіх, кого покажуть на «112» чи «News One», ЗМІ, підконтрольні Порошенку, зможуть назвати прихильниками Медведчука. При цьому згаданим людям необов'язково буде з'являтися в ефірах зазначених каналів. Схема така: канали Медведчука начебто просувають опонента Порошенко. Далі вже канали Порошенко оповіщають суспільство про те, що той чи інший політик співпрацює з Медведчуком, називаючи його агентом Кремля.
Як бачите, схема дуже красива і розумна, і захиститися від неї дуже складно, особливо якщо ти не маєш доступу до телеканалів. На це і розраховують «наші друзі».
В результаті цього плану вони мають розділити між собою усіх виборців за принципом «Ти за Медведчука чи проти?», якщо проти, то за Порошенко! Іншого не дано! Тому що всіх інших людей вони планують записати знову ж у прихильники Медведчука, так само, як почали з Тимошенко.
Але зараз суспільство, завдяки інтернету та соціальним мережам, має змогу захистити себе тим, що розповсюдить цю інформацію поміж своїх друзів та знайомих, чим завадить диво-партнерам здійснити свій план щодо збереження цього корупційного режиму на чолі з Порошенко.
Нагадуємо, що ще в 2017 році Народний Депутат України Віктор Чумак заявляв про те, що«Медведчук - не тільки кум Путіна, але і друг Порошенко».
Дивіться відео - Медведчук виконує прохання Порошенка
форвардкум Виктор Медведчук.
Короче, заказуха від юлі.
пиши ісчо ... ))
Альфа-Банк и банк Пивденній привлекли у Национального банка Украины (НБУ) рефинансирование суммарно на 1,315 млрд грн. Об этом FinClub сообщили в пресс-службе НБУ.
Альфа-Банк взял кредит на 835 млн грн, а банк Пивденный - на 480 млн грн
НБУ ДАВ 4,6 МЛРД ГРН РЕФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ АЛЬФА-БАНКУ, ОЩАДБАНКУ, УКРГАЗБАНКУ
Згідно з інформацією регулятора, 625 млн грн під заставу ОВДП отримав Альфа-Банк, а Ощадбанк та Укргазбанк - по 2 млрд грн.
Але ж тут клянуть-єбукають Пороха...
І не лише тут.
То кого у такому випадку обирати, щоби не його?
Ну и,собственно, это все обмены. А чего там Виктор пятый год Фальконом в Кремль и Минск туда-сюда, то есть государственная тайна. Официально - пленных меняет.
Кто говорил, что пэтя мощная фигура, все решает и патриот？
Ольо, ксения, шо скажешь？
Все логічно .
вочевидь - 300 000 АТОшников це мало , аби в країні щось почалося змінюватись ...
Поэтому он и диктует участие Медведчука.
Это примерно как продавец ,покупатель,товар и цена.
Вам как покупателю не нравится цена ,ну прошвырнитесь по базарчику поищите другого продавца с таким же товаром.
А що до обмінів - кого там Мертветчук навимінював , окрім Савченко ?!
Учитывая что Савченко была зпвербована еще в тюрьме и мы наблюдали ее спектакль в телевизоре налицо совместная выгода.
***
охрипший, но ответственный петух..... по утрам бросает камни в окна
Вот так и отмывают из дерьма плохих дядей.
Главная Новости Общество - новости Дело ИЛ-76: Суды оттягивают рассмотрение исков к террористам, общество безучастно
Дело ИЛ-76: Суды оттягивают рассмотрение исков к террористам, общество безучастно
20:02, 12 сентября
Общество
Во вторник, 11 сентября, в Красногвардейском районном суде Днепра перенесли заседание по искам родственников погибших десантников (ИЛ -76) к террористам "ЛНР" Игорю Плотницкому, Андрею Патрушеву и Алексею Гурееву.
Об этом сообщил адвокат Виталий Погосян в Facebook.
Главари террористов обвиняются по ч. 3 ст. 258 УК Украины - террористический акт.
На заседании планировалось объявление 38 гражданских исков потерпевших, но судебное заседание таки не состоялось.
"Прошел год после того, как судьи Бабушкинского районного суда Днепропетровска безосновательно взяли самоотвод по делу Плотницкого И.В и других, которые обвиняются по ч.3 ст. 258 УК Украины. О том, что о самоотводах было заявлено незаконно свидетельствует ответ нацполиции, которая проверила факт возможного вмешательства в систему автораспределения дел, и выяснила, что вмешательство не было.
Относительно судей, которые незаконно взяли самоотвод, я подал соответствующие жалобы в Высший совет правосудия, однако результата никакого до сих пор нет.
В Красногвардейском районном суде Днепропетровска, куда передали дело, слушания проходят очень медленно, очень часто просто переносятся", - написал Погосян.
В связи с этим он озвучил вопрос, где заинтересованность общества и общественности в скорейшем вынесении приговора?