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 Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян

Вопросом обмена Романа Сущенко и других украинских политзаключенных в России занимается кум Путина Виктор Медведчук.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Существует группа по решению гуманитарных вопросов, Медведчук достаточно активно продолжает заниматься этим: вы знаете, что были успешные попытки, было произведено несколько обменов. Мы рассчитываем, что эта деятельность будет продолжена", -  отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном обмене Сущенко на осужденных в Украине россиян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Являюсь для них олицетворением реванша и выступаю за диалог с руководством ОРДО и ОРЛО,- Медведчук об акции нардепов в Раде

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.

Также смотрите: Сущенко готов написать Путину прошение о помиловании, - Фейгин. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3085912
 
 
 Топ комментарии
 
На більш тепличні умови своєї діяльності після Майдану , як при петі - медведчук навряд чи розраховував в 2014 році.. Отака вона "люстрація" , згідно петі.. Потужно!
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всі вороги Офшоренка - народ України , а всі його друзі - кацапи , олігархи і продажні чинуші .
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Медведчук і Порошенко вступили у змову
Стало відомо, що Петро Порошенко уклав таємну угоду з кумом Путіна Віктором Медведчуком щодо розподілу впливу в Україні та проведення спільної виборчої кампанії, завдяки якій Порошенко збереже владу.
Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян - Цензор.НЕТ 7177
Відповідно до журналістського розслідування, опублікованого на сторінках видання «Аргумент»,Медведчук і Порошенко мають спільний бізнес на зрідженому газу, тобто вони є бізнес-партнерами, які спільно ведуть свої справи. Тож немає нічого дивного, що вони разом розробили новий сценарій, згідно з яким їх вплив і прибутки мають вирости.

За задумом партнерів, вони мають розділити навпіл Україну, піднявши обурення людей щодо публічної проросійської політики Медведчука. Обуренні люди мають піти за Порошенком, який, за домовленістю між ними, публічно буде критикувати «Кума Путіна». Тих людей, хто не схоче йти за Порошенком, будуть «таврувати» прихильниками Медведчука та Росії.
Задум за рівнем цинізму просто вражає, але він вже почав утілюватися в життя! Все почалося з начебто випадкової появи інформації про те, що Медведчук став власником каналів «112» та «News One», та продовжився проросійським виступом Медведчука у прайм-таймі 112-го з «Великим інтерв'ю», яке дуже сколихнуло суспільство - саме так, як і задумали партнери.
За домовленістю далі Порошенко буде лише робити вигляд, що буде боротися з цими каналами та російською пропагандою, насправді ж він не буде нічого робити по суті, і канали спокійно будуть працювати до виборів.
Крім цього, всіх своїх опонентів, починаючи з Тимошенко, партнери вирішили записувати у прихильники Медведчука, тим самим нейтралізуючи їх для діючого «Гаранта». Так, вже «Медведчук заявив про те, що підтримує Тимошенко», але, на жаль, сама Тимошенко про це нічого не знає, і для неї така заява - більше удар, ніж користь. На це і розраховували наші партнери.
Зараз всіх, кого покажуть на «112» чи «News One», ЗМІ, підконтрольні Порошенку, зможуть назвати прихильниками Медведчука. При цьому згаданим людям необов'язково буде з'являтися в ефірах зазначених каналів. Схема така: канали Медведчука начебто просувають опонента Порошенко. Далі вже канали Порошенко оповіщають суспільство про те, що той чи інший політик співпрацює з Медведчуком, називаючи його агентом Кремля.
Як бачите, схема дуже красива і розумна, і захиститися від неї дуже складно, особливо якщо ти не маєш доступу до телеканалів. На це і розраховують «наші друзі».
В результаті цього плану вони мають розділити між собою усіх виборців за принципом «Ти за Медведчука чи проти?», якщо проти, то за Порошенко! Іншого не дано! Тому що всіх інших людей вони планують записати знову ж у прихильники Медведчука, так само, як почали з Тимошенко.
Але зараз суспільство, завдяки інтернету та соціальним мережам, має змогу захистити себе тим, що розповсюдить цю інформацію поміж своїх друзів та знайомих, чим завадить диво-партнерам здійснити свій план щодо збереження цього корупційного режиму на чолі з Порошенко.
Нагадуємо, що ще в 2017 році Народний Депутат України Віктор Чумак заявляв про те, що«Медведчук - не тільки кум Путіна, але і друг Порошенко».
Дивіться відео - Медведчук виконує прохання Порошенка
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Медведчук і Порошенко вступили у змову
Стало відомо, що Петро Порошенко уклав таємну угоду з кумом Путіна Віктором Медведчуком щодо розподілу впливу в Україні та проведення спільної виборчої кампанії, завдяки якій Порошенко збереже владу.
Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян - Цензор.НЕТ 7177
Відповідно до журналістського розслідування, опублікованого на сторінках видання «Аргумент»,Медведчук і Порошенко мають спільний бізнес на зрідженому газу, тобто вони є бізнес-партнерами, які спільно ведуть свої справи. Тож немає нічого дивного, що вони разом розробили новий сценарій, згідно з яким їх вплив і прибутки мають вирости.

За задумом партнерів, вони мають розділити навпіл Україну, піднявши обурення людей щодо публічної проросійської політики Медведчука. Обуренні люди мають піти за Порошенком, який, за домовленістю між ними, публічно буде критикувати «Кума Путіна». Тих людей, хто не схоче йти за Порошенком, будуть «таврувати» прихильниками Медведчука та Росії.
Задум за рівнем цинізму просто вражає, але він вже почав утілюватися в життя! Все почалося з начебто випадкової появи інформації про те, що Медведчук став власником каналів «112» та «News One», та продовжився проросійським виступом Медведчука у прайм-таймі 112-го з «Великим інтерв'ю», яке дуже сколихнуло суспільство - саме так, як і задумали партнери.
За домовленістю далі Порошенко буде лише робити вигляд, що буде боротися з цими каналами та російською пропагандою, насправді ж він не буде нічого робити по суті, і канали спокійно будуть працювати до виборів.
Крім цього, всіх своїх опонентів, починаючи з Тимошенко, партнери вирішили записувати у прихильники Медведчука, тим самим нейтралізуючи їх для діючого «Гаранта». Так, вже «Медведчук заявив про те, що підтримує Тимошенко», але, на жаль, сама Тимошенко про це нічого не знає, і для неї така заява - більше удар, ніж користь. На це і розраховували наші партнери.
Зараз всіх, кого покажуть на «112» чи «News One», ЗМІ, підконтрольні Порошенку, зможуть назвати прихильниками Медведчука. При цьому згаданим людям необов'язково буде з'являтися в ефірах зазначених каналів. Схема така: канали Медведчука начебто просувають опонента Порошенко. Далі вже канали Порошенко оповіщають суспільство про те, що той чи інший політик співпрацює з Медведчуком, називаючи його агентом Кремля.
Як бачите, схема дуже красива і розумна, і захиститися від неї дуже складно, особливо якщо ти не маєш доступу до телеканалів. На це і розраховують «наші друзі».
В результаті цього плану вони мають розділити між собою усіх виборців за принципом «Ти за Медведчука чи проти?», якщо проти, то за Порошенко! Іншого не дано! Тому що всіх інших людей вони планують записати знову ж у прихильники Медведчука, так само, як почали з Тимошенко.
Але зараз суспільство, завдяки інтернету та соціальним мережам, має змогу захистити себе тим, що розповсюдить цю інформацію поміж своїх друзів та знайомих, чим завадить диво-партнерам здійснити свій план щодо збереження цього корупційного режиму на чолі з Порошенко.
Нагадуємо, що ще в 2017 році Народний Депутат України Віктор Чумак заявляв про те, що«Медведчук - не тільки кум Путіна, але і друг Порошенко».
Дивіться відео - Медведчук виконує прохання Порошенка
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В игре "Украина - 5-я колонна расейской педерации" в команде кацапоидов осуществляется замена: вместо получившего оффшорно-роттердамскую травму и уличённого в подыгрыше соперникам гибридного хавбэка Петра Порошенко в игру вступает скраплённо-газовый центр-форвардкум Виктор Медведчук.
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Причем второй ещё и играющий тренер первого со времён совместной деятельности в СДПУ(о)
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у пеці рейтинг як стат. похибка. Який там поділ...
Короче, заказуха від юлі.
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бред в стиле расейского мышления: против мертветчука НЕ значит что за порошенко.. Но кацапам этого не объяснишь, у них только за/против сЦаря, а другие варианты даже в голову не приходят...
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Та да Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян - Цензор.НЕТ 9773 Только открой любую новость и почитай как твои коллеги стецьки нарекают всех ВСЕХ! кто критикует Офшорника и его зграю
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а вот против порошенко-однозначно за хуйла Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян - Цензор.НЕТ 3779.даже не учитывая мертвечука
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Скажи ка, порохобот, а сам-то ты как считаешь - кто против твоего Порошенко, то они подлючие медведчуковцы?
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Против Порошенко не только Кремль играет, но и куча местной гопоты, которой он наступил на горло. Нельзя сказать, что все враги Порошенко - это исключительно люди Медведчука. Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян - Цензор.НЕТ 4821
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всі вороги Офшоренка - народ України , а всі його друзі - кацапи , олігархи і продажні чинуші .
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ныныны,ты зря себя народом провозгласил...ты просто отдельное мнение,не совпадающее со здравым смыслом Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян - Цензор.НЕТ 9655
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твоя кацапська думка дуже "цікава" для нас ... Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян - Цензор.НЕТ 2958
пиши ісчо ... ))
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Ну чому ж? Мені цікаво було б подивитись на гигу у гранаті, який з однієї сторони викривав падлюк, які проти Порошенка і таким чином за Хуйла і в той же час виправдовував Порошенка, який поставив другана Хуйла вирішувати долю країни і полонених. Як така поза називається?
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це звичайне кацапське "двоємисліє" - цілком нормально для них ..))
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Гигу в шпагаті. От прицюцькуватий т9 Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян - Цензор.НЕТ 9866
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Ще цікаво, кому це Лола наступив на горло, крім народу, який він роттердамить разом з Гудком і Хуйлокумом?
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Наступив так, що вороги вже задихаються і незабаром відкинуть копита!
Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян - Цензор.НЕТ 1270
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НБУ выдал рефинанс двум крупным банкам

Альфа-Банк и банк Пивденній привлекли у Национального банка Украины (НБУ) рефинансирование суммарно на 1,315 млрд грн. Об этом FinClub сообщили в пресс-службе НБУ.
Альфа-Банк взял кредит на 835 млн грн, а банк Пивденный - на 480 млн грн
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А це 2017-ий рік.
НБУ ДАВ 4,6 МЛРД ГРН РЕФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ АЛЬФА-БАНКУ, ОЩАДБАНКУ, УКРГАЗБАНКУ
Згідно з інформацією регулятора, 625 млн грн під заставу ОВДП отримав Альфа-Банк, а Ощадбанк та Укргазбанк - по 2 млрд грн.
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Так, может быть, обменять украинских заложников на этого талантливого агента кремля - всех на одного? А кремль найдет ему достойное применение за пределами Украины...
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На більш тепличні умови своєї діяльності після Майдану , як при петі - медведчук навряд чи розраховував в 2014 році.. Отака вона "люстрація" , згідно петі.. Потужно!
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ты очень мягко написал. Там чуть выше крестик, так то я, только рубанул жестко. Неодобрили.
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А менять на кого, Вышинскому еще приговор не вынесли а на обычного бойца не захотят.
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Знайшли ведмедчуку роботу - визволяти з полону, і нащо йому щось більше? Його і зараз матюкають, а президентом - матюкатимуть ще більше.
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Дай Боже, щоби не було.
Але ж тут клянуть-єбукають Пороха...
І не лише тут.
То кого у такому випадку обирати, щоби не його?
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Без инфернального Медведчука Петя, как без рук. Тот же меняет пленных просто зашибись. За двух знаковых мокроделов Александрова и Ерофеева аж целую Надю Савченко.
Ну и,собственно, это все обмены. А чего там Виктор пятый год Фальконом в Кремль и Минск туда-сюда, то есть государственная тайна. Официально - пленных меняет.
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блин, опять на смене какой то регулятор с фобиями
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_Угу... Стус оценил, как медведчук его защитил... Петя, как видно, со Стусом кардинально расходится во взглядах на медведчука и его роль в Украине...
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все, что нужно знать о мирных переговорах, о патриотизме пэти, об окончании войны, от деоккупации крыма.
Кто говорил, что пэтя мощная фигура, все решает и патриот？
Ольо, ксения, шо скажешь？
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Цікаво - начебто весь народу України ПРОТИ участі Медведчука у цьому процесі , але Офшоренку , на думку народа , просто глибоко посрати ?! Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян - Цензор.НЕТ 6369
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Якщо народ України таке відношення ТЕРПИТЬ - отже іншого і не заслуговує ..?
Все логічно .
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я повторяюсь, но, диабетик всех активных локализовал. Одни на фронте, другие уехали за кордон. Все, осталась пенсия и пассивные.
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100%
вочевидь - 300 000 АТОшников це мало , аби в країні щось почалося змінюватись ...
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тем более, что их сажают со скоростью звука. Пакуют атошников безбожно, ибо срется власть
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Заложников держит путин,а не офшоренко или народ Украины.
Поэтому он и диктует участие Медведчука.
Это примерно как продавец ,покупатель,товар и цена.
Вам как покупателю не нравится цена ,ну прошвырнитесь по базарчику поищите другого продавца с таким же товаром.
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Если вы забыли то медведчука рекомендовала Меркель... И если бы не его кандидатура то вряд ли бы РФ вообще проводила бы обмены. Так что нравится нам медведчук или нет, но придется его терпеть что бы освобождать наших ребят.
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угу - от тільки в червні 2014 ще не було ніяких полонених !
А що до обмінів - кого там Мертветчук навимінював , окрім Савченко ?!
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Какой же он благодетель кум врага Украины
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Шоколадная РЫГО-УБЛЮДОЧНАЯ МРАЗЬ, вытащило всю шваль из преисподней. Мало того!! Разрешило ей расправить крылья, быковать из-за безнаказанности и многих поставил решать стратегические вопросы.
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кацапня вже не приховує Шо мертвечук халдЄй хуйла...
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Блять, опять Мертвейчук Что это за хрень творится? Куда ни плюнь - Мертвейчук, причем все знают о его отношении к Украине и действующей власти. На банковой, что одни клоуны остались, не способные мониторить настроения общества? Петя, ты реально тупишь или это какая то твоя игра? Петя, это игра с огнем, должно же быть хоть какое то чувство самосохранения.
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Это такой вопрос-шутка? Или подсказать, куда последний пазлик в мозаике положить?
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кума хуйла, ставленника парашенки миротворцем, хвалит подстилка хуйла. Что еще вам нужно доказать, соевые？
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Прикольно буде , якщо Хуйло зробить своєму Куму подарунок - Мертведчук визволить декілька заручників і , на цьому , побудує свою передвиборчу компанію ... Наступним президентом України може бути кум Хуйла ? Вопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян - Цензор.НЕТ 7259
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а еСЧе пару ешелонов китайской гречки для баМбушеГ,которую хйуло віменяет у китайцев за байкал...и все будет порешано
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На це й розрахунок )(уйла. Втім, можлива заміна Мертведчука на інше прізвище, але суть торгу незмінний - всунути наступним президентом )(уйловську маріонетку.
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Тем более БЮТ уже пролез в парламент за счет Савченко,которую Медведчук освободил.
Учитывая что Савченко была зпвербована еще в тюрьме и мы наблюдали ее спектакль в телевизоре налицо совместная выгода.
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Онуфрій-визволитель був. Тепер передвиборчий образ мертвечука-визволителя під режисурою пуйла.
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єтот и візволит, и заадвакатит ...як Стуса ,у свій час(((
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Вот мне интересно, что значит, что Медведчук активно занимается обменом. Он сутками сидит в офисе и названивает Путину, Вова давай обменяем? Как только Путину станет выгодно, обмен состоится. Но припишут Медведчуку
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По стопам Кобзона - тот тоже что-то на что-то вечно менял и при этом пестню пел.
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якби Медведчук був успішним перемовником, то всі наші бранці давно б були вдома в Україні
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письков...ты громче и чаще хвали этого хрена, до хрипоты и.... тошноты
***
охрипший, но ответственный петух..... по утрам бросает камни в окна
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югик, ты ж не забудь что рашистскому шпиону вышинскому надо тоже впаять и не 14 как сущенко, а 20 лет, чтобы обменять его на сущенко и на еще одного украинца.... но ты ж этого не сделаешь ? побоишься всяких чмырей типа новинского или бойко или вилкула..... блин всему вас учить надо как кретинов каких то!!!!
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Посмотрите как активно враг продвигает в Украину сепара мертвечyка через своего агента Лолиту Липецкую.
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Ну, Медведчук сепаром Вами назван наверное сгоряча,в этом он не замечен, а вот то, что он скорее всего гарантия перед Пу для возможного отставного будущего Порошенко, то то, таки да.
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А кто он если не сепар и враг Украины? Публично признал Крым за мордором и нелегально принимает кремлинов на своей вилле в Крыму.
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югик, посади на кичу медведчука а потом мы его одного сразу на всех наших обменяем! я думаю хуйло на это пойдет! хотя можно еще и всю компанию про рашистов с рады в его камеру запихать.... тогда хуйло и хряка нам впридачу отдаст!!!!
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Пральна anti-colorados писал, что чем ближе к выборам, тем больше будет манипуляций, когда тому или другому кандидату или серому кардиналу(льше) будут отдаваться для обмена некоторое кол-во украинских заложников для поднятия рейтинга. Консервы бутут стимулироваться человеческими жизнями. Мертвейчук первый на очереди, в украинском социуме настойчиво модель когда его участие намертво привязывают к освобождению украинских заложников. Формируется некий образ - хоть и кум и вражина, но нашишь люди ослобоняются. Беспроигрышное внедрение агента влияния. Скоро на сцену полезут и другие освободители, которым хуйло, по мере лояльности к ним, будет выделять кар бланш, а полезные дурни будут петь об этом хором Александрова
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100%. Сейчас он громко "освободит" кого. Дурни подумают- хороший чувак. И канал у него хороший. И добкин со швалью, которые сидеть должны, оттуда рассказывают, как нам плохо жить. И многие поддакнут. И еще жена на 1+1 танцульки танцует, такая няшка!

Вот так и отмывают из дерьма плохих дядей.
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Главная Новости Общество - новости Дело ИЛ-76: Суды оттягивают рассмотрение исков к террористам, общество безучастно
Дело ИЛ-76: Суды оттягивают рассмотрение исков к террористам, общество безучастно

20:02, 12 сентября
Общество

Во вторник, 11 сентября, в Красногвардейском районном суде Днепра перенесли заседание по искам родственников погибших десантников (ИЛ -76) к террористам "ЛНР" Игорю Плотницкому, Андрею Патрушеву и Алексею Гурееву.

Об этом сообщил адвокат Виталий Погосян в Facebook.

Главари террористов обвиняются по ч. 3 ст. 258 УК Украины - террористический акт.

На заседании планировалось объявление 38 гражданских исков потерпевших, но судебное заседание таки не состоялось.

"Прошел год после того, как судьи Бабушкинского районного суда Днепропетровска безосновательно взяли самоотвод по делу Плотницкого И.В и других, которые обвиняются по ч.3 ст. 258 УК Украины. О том, что о самоотводах было заявлено незаконно свидетельствует ответ нацполиции, которая проверила факт возможного вмешательства в систему автораспределения дел, и выяснила, что вмешательство не было.

Относительно судей, которые незаконно взяли самоотвод, я подал соответствующие жалобы в Высший совет правосудия, однако результата никакого до сих пор нет.

В Красногвардейском районном суде Днепропетровска, куда передали дело, слушания проходят очень медленно, очень часто просто переносятся", - написал Погосян.

В связи с этим он озвучил вопрос, где заинтересованность общества и общественности в скорейшем вынесении приговора?
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Т . е . никто этим заниматься не будет . ( песков может нести пургу , а кум медведчука всегда не при делах - замкнутый круг ) .
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей злодій медведчук і вся його рідня!
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Пошла активная раскрутка Медведчука. И сразу с двух сторон. Теперь нет ни малейшего сомнения - связка - Порошенко - Медведчук- Путин активно работает. И РФия делает ставку на Порошенко. А теперь, Героям слава!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопросами обмена активно занимается Медведчук, - Песков о возможности обмена Сущенко на осужденных в Украине россиян
 
 
 
 
 
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