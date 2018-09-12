 Украина вышла на правильный путь, - глава миссии МВФ ван Роден о пенсионной реформе

В частности, Миссия анализирует новые реалии пенсионного обеспечения и на сколько они соответствуют предварительным прогнозам авторов реформы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

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"Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения относительно достаточности стимулов для людей, которые бы побуждали их и дальше работать, но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь", - признался ван Роден.

В общем оценка Миссии такова, что реформа дает ожидаемые и ранее обсужденные результаты.

Участники встречи отдельно остановились на разработке закона пенсионного обеспечения военнослужащих. Министр Андрей Рева сообщил, что было много дискуссий и работа над его совершенствованием с последующим принятием продолжается.

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При обсуждении изменений в назначении субсидий, чиновник отметил, что предыдущая система субсидирования была 23 года, в нее время от времени лишь вносились некоторые изменения, теперь, отменив старую, принята новая система субсидирования, что отвечает требованиям времени.

Напомним, пенсионная реформа вступила в силу осенью 2017 года. Ее ключевые новации - сохранение возраста выхода на пенсию, отмена уравниловки, что является справедливым в отношении людей с большим трудовым стажем, отмена налогообложения пенсий и отмена специальных пенсий, а также установление механизма автоматического осовременивания пенсий, что снимает любые политические манипуляции в системе пенсионных выплат.

С октября 2017 года повышенные пенсии получили около 10 млн пенсионеров. При этом удалось не увеличивать дефицит пенсионного фонда - за счет, в том числе, увеличения минимальной заработной платы и детенизации зарплат.

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В апреле 2018 года правительство реализовало второй шаг реформы - осовременило выплаты военным пенсионерам. Более 500 тыс. пенсионеров получили повышенные пенсии и компенсации. Средний размер увеличения составил 1500 грн. Проект закона о пенсионном обеспечении действующих военных, которые уйдут на отдых в следующие периоды, также подготовлен правительством, и теперь документ находится на обсуждении.