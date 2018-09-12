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 США не вмешиваются в процесс предоставления Украине Томоса об автокефалии, - Браунбек

Посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием отметил, что США поддержат положительное решение Вселенского патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"На этапе принятия решения о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви мы не вмешиваемся. Но если такое решение будет принято, мы его поддержим, и если можем быть полезными на этапе его имплементации, мы будем рады помочь", - сказал Браунбек спикеру украинского парламента.

Парубий выразил надежду, что Украина сможет получить "положительное решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской поместной православной церкви уже в этом году".

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По его словам, создание автокефальной Украинской православной церкви – это вопрос не только религии, но и национальной безопасности.

"На украинских территориях, которые временно находятся под российской оккупацией, преследуют людей по религиозному признаку", - сказал глава парламента, отметив, что это касается верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата и крымских татар-мусульман.

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Парубий также выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин "будет использовать религиозный вопрос для воздействия и на парламентские, и на президентские выборы в Украине".

Как известно, именно в октябре ожидается решение Синода о предоставлении Православной церкви в Украине Томоса об автокефалии.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Источник: https://censor.net.ua/n3085904
 
 
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Все возможно. Шведские активисты подали иск против «Северного потока - 2»

https://charter97.org/ru/news/2018/9/12/305048/
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О церкви в Евангелиях не сказано не слова...
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Титанічна, кваліфікована , ефективна й дуже тиха робота проведена Київським Патріархатом.. Не останнім доводом перед Варфоломієм була і кількість православних вірних, котрі вважають себе саме прихожанами УПЦ КП, та тенденція до збільшення з року в рік таких вірних.. Гундяєву не вдалосі зробити з нас "раскольников".. Про піар вуладних мужів з цього питання - промовчу..
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