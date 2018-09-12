 Запускается программа по развитию предпринимательской деятельности для ветеранов войны на Донбассе и их семей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Структура программы:

1. Интенсивный бизнес курс "Предпринимательство: открытие собственного дела", который продлится с октября 2018 г. по январь 2019 г. и состоит из 7 модулей, каждый из которых длится 2 дня. Интенсивный курс включает также самостоятельную работу между модулями.

2. Весенняя менторская поддержка. Ветераны будут работать с наставниками для подготовки бизнес-плана с февраля по май 2019 г. Украинская Социальная Академия и партнеры обеспечат как онлайн, так и индивидуальное наставничество. После этого этапа каждый участник программы должен иметь доработанный бизнес-план собственного проекта в соответствии с рекомендациями эксперта.

3. Конкурс бизнес-планов и определения победителей, которые получат поддержку. В мае 2019 г. ветераны представят свои бизнес-планы перед экспертной группой, выберет 5 лучших проектов в Сумах и Каменце-Подольском.

4. Финальная церемония награждения. 10 финалистов представят свои бизнес-планы в г..Киеве в июне 2019 г., из которых четыре лучшие выберут для получения финансирования для старта в размере 1500 долларов США каждая.

5. Информационно-консультационная поддержка бизнеса ветеранов (июнь-сентябрь 2019).

Задачи проекта:

- содействие в создании собственного (семейного) бизнеса в условиях высокого уровня безработицы в Украине, реализации организаторских способностей военнослужащих и формировании класса законопослушных налогоплательщиков;

- Психологическая реабилитация участников проекта с целью повышения их мотивации к активной социальной адаптации в гражданское общество с рыночной системой отношений;

- содействие в трудоустройстве участников проекта с целью улучшения условий жизни семей военнослужащих;

Ценность программы:

Благодаря программе ее участники будут уметь составлять собственный бизнес-план, узнают об успешных проектах социального предпринимательства, которые уже реализованы в Украине и за рубежом, получат практические полезные навыки менеджмента, финансов, маркетинга, лидерства и права. Также слушатели программы получат уникальную базу контактов специалистов-экспертов.

Место проведения: город Сумы и город Каменец-Подольский.

Условия участия:

Участником проекта может стать бойцы АТО и военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также участие в проекте могут принимать взрослые члены семей вышеупомянутых категорий военнослужащих.

Возраст участника проекта не должен превышать 50 лет.

Ссылка для регистрации в программе: https://goo.gl/forms/jpoliYRZ6beihjW42

Проведение этой программы стало возможным благодаря финансовой поддержке канадско-украинского фонда.