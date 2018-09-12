 Журналисты в регионе ОБСЕ должны иметь возможность работать, не опасаясь запугивания или тюремного заключения, - Дезир призвал РФ освободить Сущенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Я вновь призываю российские власти освободить Романа Сущенко из тюрьмы. Журналисты в регионе ОБСЕ должны иметь возможность работать, не опасаясь запугивания или тюремного заключения", - сказал Дезир.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.