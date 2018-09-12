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 Журналисты в регионе ОБСЕ должны иметь возможность работать, не опасаясь запугивания или тюремного заключения, - Дезир призвал РФ освободить Сущенко

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что решение Верховного Суда Российской Федерации оставить приговор украинскому журналисту Роману Сущенко вызывает глубокое разочарование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Я вновь призываю российские власти освободить Романа Сущенко из тюрьмы. Журналисты в регионе ОБСЕ должны иметь возможность работать, не опасаясь запугивания или тюремного заключения", - сказал Дезир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского журналиста Романа Сущенко этапируют в колонию в конце сентября, - Фейгин

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.

Источник: https://censor.net.ua/n3085898
 
 
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