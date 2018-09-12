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 Российские террористы применили минометы калибром 82 мм под Чермалыком. Потерь нет, - пресс-центр ООС

В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружения, запрещенного минского соглашениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Днем противник открывал прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Чермалык, Гнутово и Лебединское. Кроме того, утром российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Чермалык из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо украинских воинов получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе, один из них скончался. За сутки - 33 вражеских обстрела, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3085897
 
 
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Какие ещё - нахуй! - террористы? Вы там совсем ебанулись?! Это вражеские войска.
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_Какой-то рашистский подлец на Цензоре неизменно в своих заголовках называет рашистские оккупационные войска террористами, хотя в оф. сообщении о террористах ни слова. Мерзавец! Вполне в духе "их здесь нет" и "гражданский конфликт"... Так вот вопрос к Цензору: как такая мразь, подпевающая кремлю, сюда затесалась?

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спасибо, что живые!
тримайтеся, соколи ясні....бережи вас Боженька!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские террористы применили минометы калибром 82 мм под Чермалыком. Потерь нет, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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