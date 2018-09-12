 Российские террористы применили минометы калибром 82 мм под Чермалыком. Потерь нет, - пресс-центр ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Днем противник открывал прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Чермалык, Гнутово и Лебединское. Кроме того, утром российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Чермалык из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

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