 В военные вузы в 2018 году поступили более 3,5 тыс. человек, наиболее популярные специальности - разведка, спецназ, морская пехота, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Более 30 процентов лиц, принятых на обучение, являются военнослужащими срочной службы и военной службы по контракту. Около 25 процентов - выпускники военных лицеев, а более более 10 процентов от общей численности поступающих - это дети-сироты, дети из семей погибших военнослужащих и из семей военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции на Донбассе.

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Подготовка военных специалистов осуществляется в области знаний "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы" и в 21 "гражданской" отрасли знаний по лицензированным специальностям и специализациям. Это более 70 специальностей и около 150 специализаций.

Наиболее популярными специальностями военного образования стабильно остаются разведка, спецназ и морская пехота.

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В Минобороны также сообщили об увеличении возрастного ценза для поступающих. Теперь гражданская молодежь, выпускники военных лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, военнослужащие, резервисты и военнообязанные могут вступать в военные учебные заведения с 17 до 30 лет.