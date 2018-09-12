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 В военные вузы в 2018 году поступили более 3,5 тыс. человек, наиболее популярные специальности - разведка, спецназ, морская пехота, - Минобороны

В 2018 году в высшие военные учебные заведения Министерства обороны Украины принято более 3,5 тыс. человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Более 30 процентов лиц, принятых на обучение, являются военнослужащими срочной службы и военной службы по контракту. Около 25 процентов - выпускники военных лицеев, а более более 10 процентов от общей численности поступающих - это дети-сироты, дети из семей погибших военнослужащих и из семей военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции на Донбассе.

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Подготовка военных специалистов осуществляется в области знаний "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы" и в 21 "гражданской" отрасли знаний по лицензированным специальностям и специализациям. Это более 70 специальностей и около 150 специализаций.

Наиболее популярными специальностями военного образования стабильно остаются разведка, спецназ и морская пехота.

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В Минобороны также сообщили об увеличении возрастного ценза для поступающих. Теперь гражданская молодежь, выпускники военных лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, военнослужащие, резервисты и военнообязанные могут вступать в военные учебные заведения с 17 до 30 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3085896
 
 
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Извините, что не по теме. Но не вижу подходящей.
Решение об автокефалии Украинской православной церкви подтверждено.
Митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) подтвердил в интервью L'Agenzia Società per l'Informazione Religiosa, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви принято Константинопольским патриархом Варфоломеем, пишет Радио «Свабода».
Как утверждает митрополит Галльский Эммануил, Константинопольский патриарх Варфоломей принял решение, «помня о своей ответственности как материнской Церкви и в ответ на просьбы украинского народа после глубокого анализа этого вопроса».
По словам митрополита Эммануила, патриарх Варфоломей намерен защищать украинскую церковь, за которую он «несет ответственность, поскольку митрополит Киевский канонически зависит от юрисдикции Вселенского патриархата, несмотря на то, что в 1686 году Московскому патриархату было предоставлено право рукоположить митрополита Киевского».
Он добавляет, что процесс предоставления автокефалии не должно быть причиной разделения или раскола Православной церкви, а назначение Вселенским патриархатом двух экзархов в Украину должно «подчеркнуть решимость Варфоломея в успешном разрешении разногласий между украинскими православными». Фактически, благодаря этому процессу, различные ветви Украинской православной церкви могут быть сближены, говорит митрополит галльской.
Ранее были только неофициальные сообщения о том, что на встрече патриарха Константинопольского и патриарха Московского и всея Руси Кирилла первый сообщил второму о решении установить в Украине автокефальную церковь.
РПЦ назвала действия Константинопольского патриархата в Украине «подлыми и вероломными».
Беларуский экзархат Русской православной церкви выступил против «агрессивного вмешательства» Константинопольского патриархата во «внутренние дела» РПЦ в Украине (ганьдьба три раза). Обращение размещено на сайте БПЦ.

https://nn.by/?c=ar&i=215818&lang=ruhttps://nn.by/?c=ar&i=215833&lang=ru
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Це приємна та суттєва новина для православних українців. Незалежна Україна - Незалежна церква.
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В курсі підготовки розвідників присутні психологічні дисципліни плюс постійний нагляд психологів. Якщо помітять відхилення або моральну нестійкість "вати", то знайдуть способи або позбутися такої, або випустити з "обмеженою дієздатністю", як колись випустили ху*ла.
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Извините, что не по теме. Но не вижу подходящей.
Решение об автокефалии Украинской православной церкви подтверждено.
Митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) подтвердил в интервью L'Agenzia Società per l'Informazione Religiosa, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви принято Константинопольским патриархом Варфоломеем, пишет Радио «Свабода».
Как утверждает митрополит Галльский Эммануил, Константинопольский патриарх Варфоломей принял решение, «помня о своей ответственности как материнской Церкви и в ответ на просьбы украинского народа после глубокого анализа этого вопроса».
По словам митрополита Эммануила, патриарх Варфоломей намерен защищать украинскую церковь, за которую он «несет ответственность, поскольку митрополит Киевский канонически зависит от юрисдикции Вселенского патриархата, несмотря на то, что в 1686 году Московскому патриархату было предоставлено право рукоположить митрополита Киевского».
Он добавляет, что процесс предоставления автокефалии не должно быть причиной разделения или раскола Православной церкви, а назначение Вселенским патриархатом двух экзархов в Украину должно «подчеркнуть решимость Варфоломея в успешном разрешении разногласий между украинскими православными». Фактически, благодаря этому процессу, различные ветви Украинской православной церкви могут быть сближены, говорит митрополит галльской.
Ранее были только неофициальные сообщения о том, что на встрече патриарха Константинопольского и патриарха Московского и всея Руси Кирилла первый сообщил второму о решении установить в Украине автокефальную церковь.
РПЦ назвала действия Константинопольского патриархата в Украине «подлыми и вероломными».
Беларуский экзархат Русской православной церкви выступил против «агрессивного вмешательства» Константинопольского патриархата во «внутренние дела» РПЦ в Украине (ганьдьба три раза). Обращение размещено на сайте БПЦ.

https://nn.by/?c=ar&i=215818&lang=ruhttps://nn.by/?c=ar&i=215833&lang=ru
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Це приємна та суттєва новина для православних українців. Незалежна Україна - Незалежна церква.
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А повара , что не популярные ? По моему самое то .
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учитывая, что в Украине было 33 военных вуза - это просто понты....
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Слышал типо от знакомого знакомого, что там в одном отделе разведки почти одна вата учится.... Надеюсь он преувеличивает...
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В курсі підготовки розвідників присутні психологічні дисципліни плюс постійний нагляд психологів. Якщо помітять відхилення або моральну нестійкість "вати", то знайдуть способи або позбутися такої, або випустити з "обмеженою дієздатністю", як колись випустили ху*ла.
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Хотілося б вірити, але здається Ви ідеалізуєте пострадянські вузи...
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В одесской академии как раз на факультете разведки учится мой побратим , уже на 3-м курсе , не один раз к нему в гости заезжал , да и когда в 16-м году там я учился на офицерских курсах , общался , чего чего , а ваты там точно нет.
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Больших конкурсов вроде бы не было,в отличие от блатных специальностей в СБУ и МВД..
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Люди знают куда, зачем и на что идут. Поэтому неизбежно оккупанты будут отправлены из Украины туда и к тому, откуда пришли. Жаль, что не скоро...
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А пытать пленных - это какая специальность? В военные вузы в 2018 году вступило более 3,5 тыс. человек, наиболее популярные специальности - разведка, спецназ, морская пехота, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3788

Полоненого було розпитано. В военные вузы в 2018 году вступило более 3,5 тыс. человек, наиболее популярные специальности - разведка, спецназ, морская пехота, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4547
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ военные вузы в 2018 году поступили более 3,5 тыс. человек, наиболее популярные специальности - разведка, спецназ, морская пехота, - Минобороны
 
 
 
 
 
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