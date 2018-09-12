 Задержанный по подозрению в рейдерстве Ширяев никогда не имел никакого отношения к "Азову", - заявление полка

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полка "Азов".

В сообщении отмечается: "Несколько часов назад на Facebook-странице народного депутата Антона Геращенко было опубликовано сообщение о задержании полицией Олега Ширяева, бывшего командира спецподразделения полиции особого назначения МВД Украины "Східний Корпус", подозреваемого в организации рейдерского захвата под Харьковом.

В сообщении советник министра внутренних дел называет задержанного бывшим бойцом батальона "Азов", в связи с чем пресс-служба "Азова" официально заявляет, что Олег Ширяев никогда не имел никакого отношения к личному составу нашего подразделения, и требует немедленного опровержения у Антона Геращенко и всех, кто распространил намеренно вброшенній украинскому обществу фейк. Считаем этот инцидент проявлением неуважения к нашему подразделению, ведь его содержание вредит незапятнанной репутации нашего полка, а Олега Ширяева ответственно называем предателем интересов украинского народа, которого никто из нас не назовет человеком слова и чести.

Напоминаем, что в столкновениях, произошедших 11 сентября в селе Занки Змиевского района Харьковской области, от рук вооруженных бандитов, защищавших местных фермеров от рейдерских захватов, пострадали бывшие бойцы полка "Азов", в частности второй командир нашего подразделения Максим Жорин, экс-начальник штаба полка Владислав Соболевский и еще несколько ветеранов Азова, которые, демобилизовавшись из рядов нашего полка, продолжили совместную активную общественную деятельность в рамках партии "Национальный Корпус". Наши побратимы и местные жители получили тяжелые ранения во время стрельбы вооруженных преступников, а один из пострадавших получил сотрясение головного мозга.

Пресс-служба полка "Азов" от имени всех бойцов подразделения выражает обеспокоенность ситуацией, произошедшей и подчеркивает необходимость правомерного привлечения к ответственности всех лиц, причастных к этому преступлению. Мы не простим преступникам крови наших братьев, которые с первых дней войны стояли с нами в одном строю, а сегодня пожертвовали своим здоровьем ради спокойствия украинских граждан в тылу войны, на Харкивщине".

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие. Позже были обнародованы кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине: "Шакалы". Тем временем в полиции заявили, что группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство". Затем стало известно, что в ходе рейдерского захвата элеватора на Харьковщине в перестрелке были ранены 5 человек, задержаны - более 50. Также были обнародованы кадры перестрелки во время рейдерского захвата элеватора на Харьковщине: "П#дараси й#бані!".