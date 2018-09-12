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Все про:рейдерство (759) Геращенко Антон (934) Ширяев (3) Азов (179)

 Задержанный по подозрению в рейдерстве Ширяев никогда не имел никакого отношения к "Азову", - заявление полка

Пресс-служба полка "Азов" официально заявила, что задержанный по подозрению в рейдерстве Олег Ширяев не имеет никакого отношения к полку "Азов".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полка "Азов".

В сообщении отмечается: "Несколько часов назад на Facebook-странице народного депутата Антона Геращенко было опубликовано сообщение о задержании полицией Олега Ширяева, бывшего командира спецподразделения полиции особого назначения МВД Украины "Східний Корпус", подозреваемого в организации рейдерского захвата под Харьковом.

В сообщении советник министра внутренних дел называет задержанного бывшим бойцом батальона "Азов", в связи с чем пресс-служба "Азова" официально заявляет, что Олег Ширяев никогда не имел никакого отношения к личному составу нашего подразделения, и требует немедленного опровержения у Антона Геращенко и всех, кто распространил намеренно вброшенній украинскому обществу фейк. Считаем этот инцидент проявлением неуважения к нашему подразделению, ведь его содержание вредит незапятнанной репутации нашего полка, а Олега Ширяева ответственно называем предателем интересов украинского народа, которого никто из нас не назовет человеком слова и чести.

Напоминаем, что в столкновениях, произошедших 11 сентября в селе Занки Змиевского района Харьковской области, от рук вооруженных бандитов, защищавших местных фермеров от рейдерских захватов, пострадали бывшие бойцы полка "Азов", в частности второй командир нашего подразделения Максим Жорин, экс-начальник штаба полка Владислав Соболевский и еще несколько ветеранов Азова, которые, демобилизовавшись из рядов нашего полка, продолжили совместную активную общественную деятельность в рамках партии "Национальный Корпус". Наши побратимы и местные жители получили тяжелые ранения во время стрельбы вооруженных преступников, а один из пострадавших получил сотрясение головного мозга.

Пресс-служба полка "Азов" от имени всех бойцов подразделения выражает обеспокоенность ситуацией, произошедшей и подчеркивает необходимость правомерного привлечения к ответственности всех лиц, причастных к этому преступлению. Мы не простим преступникам крови наших братьев, которые с первых дней войны стояли с нами в одном строю, а сегодня пожертвовали своим здоровьем ради спокойствия украинских граждан в тылу войны, на Харкивщине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция сегодня задержит экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева в связи с ситуацией с рейдерским захватом элеватора на Харьковщине, - Аваков. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие. Позже были обнародованы кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине: "Шакалы". Тем временем в полиции заявили, что группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство". Затем стало известно, что в ходе рейдерского захвата элеватора на Харьковщине в перестрелке были ранены 5 человек, задержаны - более 50. Также были обнародованы кадры перестрелки во время рейдерского захвата элеватора на Харьковщине: "П#дараси й#бані!".

Источник: https://censor.net.ua/n3085889
 
   
 Топ комментарии
 
геращенко лучше знает!
Раз антон сказал, что имеет, значит - имеет. Задержанный по подозрению в рейдерстве Ширяев никогда не имел никакого отношения к "Азову", - заявление полка - Цензор.НЕТ 5766
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а патаму ша антоша мелкий 3.14здежник...в любой теме атошников нада абсирать, да, антоша...
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геращенко лучше знает!
Раз антон сказал, что имеет, значит - имеет. Задержанный по подозрению в рейдерстве Ширяев никогда не имел никакого отношения к "Азову", - заявление полка - Цензор.НЕТ 5766
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Один из двух - лжец ))
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Да что там напутано всё как обычно, Нац.дружины напали на Нац.дружины, а менты пакуют сказали что добробаты.
Національний корпус (партія)
см.9 в списке
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Может не числился официально . Так пол Украины не числится не официально .- нигде .
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а патаму ша антоша мелкий 3.14здежник...в любой теме атошников нада абсирать, да, антоша...
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жирдяй брехати не має права, незабаром перезагрузка
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но жырная антонина уже измазала инфопространство ложью о добробате Азов.
негатив излит в заголовке,и это их цель.
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Ширяев это рота "схидный корпус" харьковские патриоты. Даже Аваков в 2015 лично наградил Ширяева пистолетом форт-14. Эти Непонятные разборки играют на руку жопоблоку и комунякам.
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Та эти министры пистолеты всем направо налево раздаривают .
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а полк азов и ГОшка азов-это и есть разные сущности.об этом все давно знают.
ну,кроме зрады естесственно.бо гошка для того гэбней и создавалась,шоб на этом играть.
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Партии? А причем тут какая-то партия к полку Азов?
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так насиння тоже к настоящему воюющему бат Донбасс себя приплетает
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Національний корпус (партія)
Да просто тут многие не въехали, что тех кого вчера все называли титушками уже давно отпустили, а тех кто с Нац.корпуса защищал колхоз и получил ранения посажен.
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С августа 2015 по сентябрь 2017 был руководителем Гражданского Корпуса «Азов» в Харькове.

Что Национальный корпус что Восточный корпус похожие движения которые вышли из " Патриот Украины" Но они там что-то горшки побили. Да и один хер что за одними что за другими вроде как Аваков стоит.
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Поздно. Вброс сделан. Добробаты подонки
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Антонине главное говна набросать побольше на Азов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанный по подозрению в рейдерстве Ширяев никогда не имел никакого отношения к "Азову", - заявление полка
 
 
 
 
 
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