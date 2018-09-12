 Пограничники в аэропорту Одессы выявили у гражданина Израиля пистолет, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Во время проверки в багажном отделении сработал пограничный пес на чемодан, который принадлежал 46-летнему иностранцу. В ходе совместного с представителями таможни осмотра этого багажа среди личных вещей был обнаружен травматический пистолет марки "CARRERA GT50" и 48 патронов к нему", - говорится в сообшении.

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Влажельца багажа вместе с выявленным оружием передали представителям Национальной полиции.

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