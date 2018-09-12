 Пограничники в аэропорту Одессы выявили у гражданина Израиля пистолет, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
"Во время проверки в багажном отделении сработал пограничный пес на чемодан, который принадлежал 46-летнему иностранцу. В ходе совместного с представителями таможни осмотра этого багажа среди личных вещей был обнаружен травматический пистолет марки "CARRERA GT50" и 48 патронов к нему", - говорится в сообшении.
Влажельца багажа вместе с выявленным оружием передали представителям Национальной полиции.
Грося..., что за херьня происходит?
- А вы слышали, Мойше вчера открыл на Дерибасовской ювелирный магазин!
- Да? Этот тот голодранец Мойша., за которого я подумал? И шо ?
- Да, собственно говоря... ни шо… Сработала сигнализация, и за ним приехали…
Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится…
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.
Погоди, безумный, снова
Зелень оживится!
Юнкер Шмидт! честно́е слово,
Лето возвратится!