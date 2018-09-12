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 Пограничники в аэропорту Одессы выявили у гражданина Израиля пистолет, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня во время оформления пассажиров рейса "Одесса-Тель-Авив" пограничники обнаружили у гражданина Израиля оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Пограничники в аэропорту Одессы выявили у гражданина Израиля пистолет, - Госпогранслужба 01

"Во время проверки в багажном отделении сработал пограничный пес на чемодан, который принадлежал 46-летнему иностранцу. В ходе совместного с представителями таможни осмотра этого багажа среди личных вещей был обнаружен травматический пистолет марки "CARRERA GT50" и 48 патронов к нему", - говорится в сообшении.

Пограничники в аэропорту Одессы выявили у гражданина Израиля пистолет, - Госпогранслужба 02

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Пограничники в аэропорту Одессы выявили у гражданина Израиля пистолет, - Госпогранслужба 03

Влажельца багажа вместе с выявленным оружием передали представителям Национальной полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085887
 
   
 Топ комментарии
 
А ещё у израильтянина был обрез.

Пограничники в аэропорту Одессы выявили у гражданина Израиля пистолет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9614
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А может пистолет как раз специально обученный пес и подбросил?
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за димоном следи. Не отвлекайся.
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А может пистолет как раз специально обученный пес и подбросил?
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Быстро извинились, выплатили уважаемую туристу компенсацию за моральный ущерб и посадили в первый класс удобным для него рейсом.....

Грося..., что за херьня происходит?
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Ты боишься, что он в Израиле подстрелит тёщу или Арафата? Так Арафат уже дохлый,а ты тёщин брат? С чего ты так переживаешь?
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стартовый пистолет,причем тут травматическое действия
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****
- А вы слышали, Мойше вчера открыл на Дерибасовской ювелирный магазин!
- Да? Этот тот голодранец Мойша., за которого я подумал? И шо ?
- Да, собственно говоря... ни шо… Сработала сигнализация, и за ним приехали…
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Гражданин Израиля мог затесаться в доверие к Гройсману и травмировать его.
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Застрелиться летел. Как там у Козьмы Пруткова

Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится…
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.

Погоди, безумный, снова
Зелень оживится!
Юнкер Шмидт! честно́е слово,
Лето возвратится!
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk
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То це він в Ізраїль летів? То йому може ше й пощастило. Не знаю, як там в Ізраілі з дозволами на такі цяцьки. Бо якщо дозвіл потрібен, а він його не має... То цілком можливо, що там він сів би надовго.
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Мабуть, хотів захопити літак, щоби долетіти до Тель-Авіва. Інших версіц не бачу. Ще з часів радянського лихоліття пістолет був надійним провідником.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники в аэропорту Одессы выявили у гражданина Израиля пистолет, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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