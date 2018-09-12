 СБУ разоблачила председателя одного из поселковых советов Киевщины на присвоении более 700 тыс. бюджетных средств

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что должностные лица заключили договоры и оплатили коммерческим структурам работы по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог и тротуаров. Однако стоимость и объемы выполненных работ были искусственно завышены, что позволило злоумышленникам незаконно присвоить более семисот тысяч гривен государственных денег.

Во время санкционированных следственных действий в помещениях поселкового совета, офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Сейчас голове поселкового совета, его первому заместителю и двум представителям подрядных предприятий объявлено о подозрении в совершении преступления.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и полицией".

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