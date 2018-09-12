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Все про:бюджет (4237) дороги (1687) СБУ (12800) хищение (360)

 СБУ разоблачила председателя одного из поселковых советов Киевщины на присвоении более 700 тыс. бюджетных средств

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили председателя одного из поселковых советов Киевской области и его первого заместителя на присвоении бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дорог.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что должностные лица заключили договоры и оплатили коммерческим структурам работы по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог и тротуаров. Однако стоимость и объемы выполненных работ были искусственно завышены, что позволило злоумышленникам незаконно присвоить более семисот тысяч гривен государственных денег.

Во время санкционированных следственных действий в помещениях поселкового совета, офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Сейчас голове поселкового совета, его первому заместителю и двум представителям подрядных предприятий объявлено о подозрении в совершении преступления.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и полицией".

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Источник: https://censor.net.ua/n3085886
 
 
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Провокаторы и шатуны.

Грося не раз говорил, что это невозможно, ведь у нас все бюджетные закупки через "прозоро".

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а вот поделился бы (себе 30% - им 70%) и никто никого в жизнь бы не разоблачил СБУ разоблачила председателя одного из поселковых советов Киевщины на присвоении более 700 тыс. бюджетных средств - Цензор.НЕТ 7153
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Не треба поспішати розслідувати. Треба назначити 157 експертиз, поплине час, а там, дивись - і використати слухняного на виборах...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ разоблачила председателя одного из поселковых советов Киевщины на присвоении более 700 тыс. бюджетных средств
 
 
 
 
 
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