 Тема переговоров - Украина: Лавров летит в Берлин к Хайко Маасу

Министры иностранных дел проведут встречу в Берлине в пятницу, 14 сентября. Об этом сообщили в МИД Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Сирия, конечно, станет одной из тем в стремлении найти дипломатическое решение, и Украина будет обсуждаться", – отметил спикер немецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас возложил ответственность за урегулирование ситуации в Украине и в Сирии на Россию. Если бы не РФ, ситуация в Украине и в Сирии давно разрешилась бы, сказал дипломат в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, 24 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с Маасом провела в Берлине встречу с Лавровым и начальником Генштаба российской армии Валерием Герасимовым, которому запрещено пересекать границы Евросоюза из-за санкций, введенных в 2014 году после аннексии Крыма Россией.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров заявил, что имеет "сдержанный оптимизм" по поводу введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта на востоке Украины.

В сентябре политические директора министерств иностранных стран "нормандской четверки" обсудят концепцию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: Маас и Климкин обсудили миротворцев ООН на Донбассе, - МИД