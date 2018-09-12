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 Тема переговоров - Украина: Лавров летит в Берлин к Хайко Маасу

Ранее глава МИД ФРГ возложил на Россию ответственность за ситуацию на востоке Украины.

Министры иностранных дел проведут встречу в Берлине в пятницу, 14 сентября. Об этом сообщили в МИД Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Сирия, конечно, станет одной из тем в стремлении найти дипломатическое решение, и Украина будет обсуждаться", – отметил спикер немецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас возложил ответственность за урегулирование ситуации в Украине и в Сирии на Россию. Если бы не РФ, ситуация в Украине и в Сирии давно разрешилась бы, сказал дипломат в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, 24 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с Маасом провела в Берлине встречу с Лавровым и начальником Генштаба российской армии Валерием Герасимовым, которому запрещено пересекать границы Евросоюза из-за санкций, введенных в 2014 году после аннексии Крыма Россией.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров заявил, что имеет "сдержанный оптимизм" по поводу введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта на востоке Украины.

В сентябре политические директора министерств иностранных стран "нормандской четверки" обсудят концепцию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: Маас и Климкин обсудили миротворцев ООН на Донбассе, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3085884
 
 
 Топ комментарии
 
-- Что вы делаете? -- спросил управдом. -- Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру? -- Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! -- завопил Ляпис. (с)
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Странно,мягко говоря, не сторона конфликта летит поговорить об Украине к немцу. кацап летит к немцу поговорить об Украине. Дурдом.
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что значит - лавров летит? совсем писать разучились
быстрый аллюр - галоп или рысь или иноходь... ...а то...летит ... Пегас хренов
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-- Что вы делаете? -- спросил управдом. -- Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру? -- Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! -- завопил Ляпис. (с)
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К сожалению, Украина, просто тема....
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Странно,мягко говоря, не сторона конфликта летит поговорить об Украине к немцу. кацап летит к немцу поговорить об Украине. Дурдом.
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росися вперде d82e7584 - нормально..., не переживай...

Петру Лексеевичу потом по телефону расскажут что там решили....
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Что там могут решить?
Как американцы скажут так и будет
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Вот, уровень пэтьки на международной арене отрицательный показатель имеет, что, собственно, очень противно осознавать.
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Тема переговоров - И-го-го-го-го! Лавров летит в Берлин к Хайко Маасу

fixed
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раше-садисты...

Тема переговоров - Украина: Лавров летит в Берлин к Хайко Маасу - Цензор.НЕТ 7344 Рустем Адагамов‏Подлинная учетная запись @adagamov 13 мин.13 минут назад
Агрохолдинг «Евродон» в Ростовской области давит бульдозерами живых индюшек, потому что не может их прокормить из-за финансовых трудностей. Пиздец какой-то. http://donday.ru/shokiruyuschee-video-zhestokogo-unichtozheniya-indyushek-minibuldozerom-v-kamenolomni.html …

видео
https://twitter.com/i/status/1039887334634864640
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Россия едет крышей с ужасающей быстротой
ЭТО ИХ ИКОНА ВИСЯЩАЯ В ЦЕРКВИ
Тема переговоров - Украина: Лавров летит в Берлин к Хайко Маасу - Цензор.НЕТ 4733

Все общества сатанистов нервно курят в стороне
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Эээ... Это они на полном серьёзе?!
Боюсь предположить, но... может быть, это уже дно?
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фотка зачетная в новости - мерин закусил удила.
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что значит - лавров летит? совсем писать разучились
быстрый аллюр - галоп или рысь или иноходь... ...а то...летит ... Пегас хренов
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Впрочем, в теме конской походки всех переплюнул ученик Эдуарда Шляпникова - чуть менее скрепный (совсем чуть-чуть) Валера Знаменский. У него "две лошадиные ноги других двух поджидали".
Да вообще стих - какой-то некрокошмар... Два всадника-зомби, унизанных шрапнелью (не задалось у него с шинелью, да) - неудивительно, что скакали они на мёртвых конях, сшитых из кусков лошадиных трупов. И призрак, который стоит вокруг - бррр, страсти-то какие...

Играла пуля на столе...

Играла пуля на столе,
Снега февральские летели.
И появились в ночной мгле
Два всадника в шрапнели.

Скача, неслись они в тиши,
Собой сугробы разметая.
Две лошадиные ноги
Других двух поджидали.

Снедалась снедь, сметались яства.
На жизни празднике пустом
Сквозь непроглядное сквозь пьянство
Входил тот всадник в отчий дом.

И молча подошёв к отцу,
Он глянул в глаз ему.
"Отец, скажи мне, ПО-ЧЕ-МУ?
Ты сына предал своему?"

Но взор потупив, тот отец,
Сказал: "Ну что ж, ты молодец!
Я вижу, что с тобой твой друг,
Тот всадник, что стоит вокруг".

"Тот всадник брат мне!" - вскрикнул он -
"Он не изменник, не тевтон!!
Я замерзал, сидел под елью.
А он накрыл меня своей шрапнелью".

"Лишь ты, отец, меня не полюбив,
Отверг сыночка, в пьянстве позабыв.
Но я вернулся, чтоб отдать шрапнель,
Отцу, что выкинул меня под ель".

Играла пуля на столе,
Снега февральские летели.
Стоял в полночной тишине
Старик с потертою шрапнелью.
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по-моему...прикрытый шрапнелью... на всю голову (лучше бы в голову!)
бред...в каждой строчке...
правда жаль отца...у него один глаз, а тут еще и всадник, что стоит вокруг...
старик с потертою шрапнелью
это надо обдумать Тема переговорів - Україна: Лавров летить у Берлін до Гайко Мааса - Цензор.НЕТ 6756
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Повезло коняке, что он не в Штаты летит. В Штатах бы на улице или в предбаннике переговаривался. Запрещено брать с собой лошадь или мула выше первого этажа любого здания в штате Колорадо.
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