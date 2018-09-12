 Тема переговоров - Украина: Лавров летит в Берлин к Хайко Маасу

Министры иностранных дел проведут встречу в Берлине в пятницу, 14 сентября. Об этом сообщили в МИД Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Сирия, конечно, станет одной из тем в стремлении найти дипломатическое решение, и Украина будет обсуждаться", – отметил спикер немецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.
Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас возложил ответственность за урегулирование ситуации в Украине и в Сирии на Россию. Если бы не РФ, ситуация в Украине и в Сирии давно разрешилась бы, сказал дипломат в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Напомним, 24 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с Маасом провела в Берлине встречу с Лавровым и начальником Генштаба российской армии Валерием Герасимовым, которому запрещено пересекать границы Евросоюза из-за санкций, введенных в 2014 году после аннексии Крыма Россией.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров заявил, что имеет "сдержанный оптимизм" по поводу введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта на востоке Украины.
В сентябре политические директора министерств иностранных стран "нормандской четверки" обсудят концепцию миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Также на Цензор.НЕТ: Маас и Климкин обсудили миротворцев ООН на Донбассе, - МИД
Петру Лексеевичу потом по телефону расскажут что там решили....
Как американцы скажут так и будет
fixed
Рустем АдагамовПодлинная учетная запись @adagamov 13 мин.13 минут назад
Агрохолдинг «Евродон» в Ростовской области давит бульдозерами живых индюшек, потому что не может их прокормить из-за финансовых трудностей. Пиздец какой-то. http://donday.ru/shokiruyuschee-video-zhestokogo-unichtozheniya-indyushek-minibuldozerom-v-kamenolomni.html …
видео
https://twitter.com/i/status/1039887334634864640
ЭТО ИХ ИКОНА ВИСЯЩАЯ В ЦЕРКВИ
Все общества сатанистов нервно курят в стороне
Боюсь предположить, но... может быть, это уже дно?
быстрый аллюр - галоп или рысь или иноходь... ...а то...летит ... Пегас хренов
Да вообще стих - какой-то некрокошмар... Два всадника-зомби, унизанных шрапнелью (не задалось у него с шинелью, да) - неудивительно, что скакали они на мёртвых конях, сшитых из кусков лошадиных трупов. И призрак, который стоит вокруг - бррр, страсти-то какие...
Играла пуля на столе...
Играла пуля на столе,
Снега февральские летели.
И появились в ночной мгле
Два всадника в шрапнели.
Скача, неслись они в тиши,
Собой сугробы разметая.
Две лошадиные ноги
Других двух поджидали.
Снедалась снедь, сметались яства.
На жизни празднике пустом
Сквозь непроглядное сквозь пьянство
Входил тот всадник в отчий дом.
И молча подошёв к отцу,
Он глянул в глаз ему.
"Отец, скажи мне, ПО-ЧЕ-МУ?
Ты сына предал своему?"
Но взор потупив, тот отец,
Сказал: "Ну что ж, ты молодец!
Я вижу, что с тобой твой друг,
Тот всадник, что стоит вокруг".
"Тот всадник брат мне!" - вскрикнул он -
"Он не изменник, не тевтон!!
Я замерзал, сидел под елью.
А он накрыл меня своей шрапнелью".
"Лишь ты, отец, меня не полюбив,
Отверг сыночка, в пьянстве позабыв.
Но я вернулся, чтоб отдать шрапнель,
Отцу, что выкинул меня под ель".
Играла пуля на столе,
Снега февральские летели.
Стоял в полночной тишине
Старик с потертою шрапнелью.
бред...в каждой строчке...
правда жаль отца...у него один глаз, а тут еще и всадник, что стоит вокруг...
старик с потертою шрапнелью
это надо обдумать