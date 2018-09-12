 Рассмотрение апелляции ГПУ на закрытие дела Кернеса 13 сентября будут транслировать онлайн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

"Апелляционный суд Полтавской области сообщает, что при рассмотрении уголовного производства в отношении Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицкого Евгения Николаевича, которое назначено к рассмотрению на 13 ч. 30 мин. 13 сентября 2018 будет осуществляться он-олайн трансляция судебного заседания", - сказано в сообщении.

Также объясняется, что залы судебных заседаний апелляционного суда являются небольшими по размерам и не могут вместить большого количества присутствующих, а потому в соответствии с частью 1 статьи 328 Уголовного процессуального кодекса Украины количество присутствующих в зале судебного заседания может быть ограничено председательствующим в случае недостаточности мест в зале.

Поэтому, как отмечает пресс-служба суда, за ходом рассмотрения данного дела в апелляционной инстанции можно будет следить в режиме онлайн по ссылке.

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Напомним, Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Всех троих обвиняли в пытках активистов Майдана в 2014 году. Судья пояснил, что решение было принято после того, как прокуроры семь раз подряд не явились в суд.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

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2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.