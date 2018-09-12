 Украинского журналиста Романа Сущенко этапируют в колонию в конце сентября, - Фейгин

Украинский журналист Роман Сущенко, которого суд в России приговорил к 12 годам строгого режима за шпионаж, может быть этапирован в место отбывания наказания в конце сентября или начале октября. Об этом его защитник Фейгин заявил в комментарии изданию ГОРДОН, передает Цензор.НЕТ.

"Мы еще не получили на руки апелляционное определение. Его нам предоставят в течение шести – семи дней. Почитаем, что там, и в зависимости от этого будем выбирать дальнейшую тактику. Безусловно, приговор мы обжалуем. Не исключено, что дойдем и до ЕСПЧ. Время есть, сроки не поджимают. Надо понять, почему не учли наши доводы, чтобы снизить срок хотя бы до 10 лет. Я уже не говорю об оправдании, на котором мы настаивали. Ведь защита не признает вину Сущенко", – сказал Фейгин.

Адвокат считает, что руководству Украины стоит переключить внимание с режиссера Олега Сенцова на его подзащитного.

"Высшее руководство Украины может попытаться договориться с РФ об обмене Сущенко на кого-то из тех, кто интересен Москве. Возможно, есть смысл переключиться с Сенцова на Сущенко и попытаться освободить его. Но это мое личное мнение. Куда могут этапировать Сущенко, неизвестно. Эта информация скрывается до момента его прибытия в колонию. Тут мы ничего сделать не можем. Даже если мы подаем кассацию, его все равно этапируют. Это не связанные вещи", – резюмировал Фейгин.

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Напомним, 4 июня Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Р.Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сегодня, 12 сентября, Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. 12 сентября Сущенко в России окончательно осудили на 12 лет в колонии строгого режима.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Его адвокат Марк Фейгин заявил, что Сущенко готов написать Путину прошение о помиловании.

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