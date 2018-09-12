 Суд арестовал пенсионера, открывшего стрельбу по детям в Николаевской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Ник-Вести".
Пенсионер Александр Евграфов пробудет под арестом до 8 ноября, несмотря на отказ родителей пострадавших детей от претензий к мужчине.
Подозреваемый акцентировал, что намерения убивать детей у него не было. Он сказал, что те сильно шумели и даже высказывались к нему нецензурно. А он просто хотел их напугать, поэтому взял самодельное устройство и выстрелил в землю.
Напомним, мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 15 п. 1.2 и ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство", предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Родители детей написали расписки, что им выплатили 10 тысяч гривен материальной компенсации. Они также написали заявления, что не имеют претензий к подозреваемому.
Повезло, гавнюкам, что не пристрелил никого....
А теперь посмейся, дурко!
Сейчас встречаются такие детки - цветочки, что ходи и оглядывайся, что бы перо в бок не получить в темном переулке....
Послали наверное старого на йух и его маму несколько раз... - ну и нервы....
Вряд ли действительно убить хотел.... - писали, что от выстрела сам пострадал...
Если ты так ничего и не понял, то сочувствую твоей старости, А ОНА ПРИДЁТ, С ГАРАНТИЕЙ......
а я вот нет. поэтому на месте его не могу оказаться в принципе...
кстати, а кто тебе сказал, что он не врёт? ты в курсе, что у него внучок следак?