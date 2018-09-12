 Суд арестовал пенсионера, открывшего стрельбу по детям в Николаевской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Ник-Вести".

Пенсионер Александр Евграфов пробудет под арестом до 8 ноября, несмотря на отказ родителей пострадавших детей от претензий к мужчине.

Подозреваемый акцентировал, что намерения убивать детей у него не было. Он сказал, что те сильно шумели и даже высказывались к нему нецензурно. А он просто хотел их напугать, поэтому взял самодельное устройство и выстрелил в землю.

Напомним, мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 15 п. 1.2 и ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство", предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Родители детей написали расписки, что им выплатили 10 тысяч гривен материальной компенсации. Они также написали заявления, что не имеют претензий к подозреваемому.

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