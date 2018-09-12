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Все про:дети (3302) Николаевская область (795) стрельба (2325) суд (21311)

 Суд арестовал пенсионера, открывшего стрельбу по детям в Николаевской области

Центральный районный суд Николаева 12 сентября удовлетворил требование прокуратуры и отправил под стражу на два месяца без права залога 68-летнего мужчину, который ранил троих детей из самодельного устройства для стрельбы в Новой Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  издание "Ник-Вести".

Пенсионер Александр Евграфов пробудет под арестом до 8 ноября, несмотря на отказ родителей пострадавших детей от претензий к мужчине.

Подозреваемый акцентировал, что намерения убивать детей у него не было. Он сказал, что те сильно шумели и даже высказывались к нему нецензурно. А он просто хотел их напугать, поэтому взял самодельное устройство и выстрелил в землю.

Напомним, мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 15 п. 1.2 и ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство", предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Родители детей написали расписки, что им выплатили 10 тысяч гривен материальной компенсации. Они также написали заявления, что не имеют претензий к подозреваемому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина открыл стрельбу по детям на Николаевщине: трое получили ранения, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3085877
 
   
 Топ комментарии
 
Выстрелил в землю и попал в троих... Робин Гуд нервно курит в сторонке.
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Папашка Пашинского, нет? Семейка гадёнышей.
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Папашка Пашинского, нет? Семейка гадёнышей.
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не знаю. писали только про внука. и так вскользь-вскользь... Вы ж знаете, какое у нас качество новостей!
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68 лет, нервишки шалят, не надо доставать таких людей.......
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угу... осиновым колом зафиксировать, чтоб не бегал далеко...
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Фиксировать таких никто не будет, а доставать, таки, не надо.
Повезло, гавнюкам, что не пристрелил никого....
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Идиот это ты или просто тупой утырок! Я не оправдываю дедка, я говорю, что таких трогать не надо чтобы потом не плакать..... Хотя кому это я пишу, дурко не поймёт!
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Правильно, дурко, пусть твои детки подразнят пенсионера.....
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Ну как ты, деточка, предлагаешь воспользоваться твоим "гениальным" советом? Изложи в доступной форме. Доступно должно быть ребёнку 5 лет. Давай! А я посмеюсь.
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УВАЖАТЬ и ПОНИМАТЬ СТАРИКОВ! ФСЁ! И 5 летнему можно обьяснить! Понял, дурко?
А теперь посмейся, дурко!
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не смешно. ты на уровне амёбы. просто мерзко. платный?
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хоть бы фото показали...чтобы понять... неадекватность или психоз или что...?
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говорит что в землю стрелял... - может и на самом деле случайно получилось...
Сейчас встречаются такие детки - цветочки, что ходи и оглядывайся, что бы перо в бок не получить в темном переулке....
Послали наверное старого на йух и его маму несколько раз... - ну и нервы....
Вряд ли действительно убить хотел.... - писали, что от выстрела сам пострадал...
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много известно случаев про "перо в бок" от 5-летней девочки?
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Это происходит из-за таких КОЗЛОВ как ты!!!!1 Вместо того чтобы осадить засранцев вы прикалываетесь со стариков. Обратка неизбежна и не предсказуема!
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закусывать не пробовал? старый мудак слетел с катушек, внучёк-следак помогает ему жЁпой крутить. а виноват я. ты чё курил-то? бамбук? Суд заарештував пенсіонера, який відкрив стрілянину по дітях у Миколаївській області - Цензор.НЕТ 2218
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ТЫ безнадёжен!!!!! Был конфликт со СТАРИКОМ!!!!! "Он сказал, что те сильно шумели и даже высказывались к нему нецензурно"(и зная наших деток я склонен ему верить) Дети должны в таком случае оставить его в покое(далее решать эту проблему должны взрослые). В нашем доме живёт такой дурко как ты, два его малолетних чада постоянно прикалываются(словесное издевательство) из бабульки-соседки, ему пох... Одного его чада от..дили недавно, менты ищут кто ну и тд.....
Если ты так ничего и не понял, то сочувствую твоей старости, А ОНА ПРИДЁТ, С ГАРАНТИЕЙ......
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Таки ты дурак! И с возростом это не пройдёт. И на месте того дедка можешь, в конце концов, оказаться ты....
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ты очень похож на того старого мудака: истеричен и нарциссичен. поэтому и симпатизируешь ему...
а я вот нет. поэтому на месте его не могу оказаться в принципе...
кстати, а кто тебе сказал, что он не врёт? ты в курсе, что у него внучок следак?
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разочаровал. всё на что способен? и за что только тебе платят...
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Выстрелил в землю и попал в троих... Робин Гуд нервно курит в сторонке.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал пенсионера, открывшего стрельбу по детям в Николаевской области
 
 
 
 
 
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