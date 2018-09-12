 "Эта история соткана из воровства, нарушения присяги и крышевания наркоторговли", - Филатов помог военному вернуть незаконно отобранный дом в Днепре. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет мэр Днепра Борис Филатов.

Как раз после Дня танкиста, который Украина отмечала 10 сентября, он написал, что к нему обратился танкист, дважды Герой Украины (из них один раз Народный), знаменитый "Адам", человек о чьём мужестве на фронте слагали легенды - Евгений Межевикин.

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"Женя редко когда обращается и никогда с личными просьбами, но если "надо", то "надо". (...)

Если в двух словах, то у Адамова подчинённого, Васи, члены мелкой этнической банды украли дом. Обычная мошенническая схема: фиктивное решение суда, регистрационная служба и пр.

Чем эта история закончится, конечно, вы все уже знаете. Борис Альбертович обложит х@ями полицию, позвонит прокурору, в суде, быть может, пропадет вода, на дом выедут муниципалы, у грузинских жуликов вдруг резко осложнится жизнь, а Вася-танкист и его трое детей заживут снова счастливо. Обычная история мэрского хамства, стучания кулаками и открытого применения админресурса. То, за что Филатова так ненавидят чистоплюи и либералы", - пишет Филатов.

"Васина история - это история скотства каждого её участника. Судьи, вынесшего заочное решение по подложным документам. Полицейского следователя, который всё время "болеет".

Миграционной службы, которая не замечает чужаков, промышляющих в нашей стране, хотя по документам они депортированы (!). Подонков-адвокатов, продавших душу дьяволу за долю малую. Эта история соткана из грязного шепота в ровдэшных кабинетах ("там, за этим, такие люди стоят"), вранья и воровства, нарушения присяги и крышевания наркоторговли".

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А уже в среду, 12 сентября, Филатов написал, что проблема с домом танкиста Васи решена:

"Здравствуйте, это - Вася. Он танкист и у него трое детей. Он воевал под командованием легендарного Адама в ДАПе.

Ещё позавчера бандиты хотели отнять у Васи дом. Сделали фальшивые документы, получили "решение суда" и пытались Васю выселить.

А уже сегодня силовики мэрии в ответ выкинули заезжих квартирантов уже из их жилья на улицу, поменяли замки и опечатали двери.

На каком основании? А на таком.

Как говорится, у нас в стране и к столбу придолбаться можно.

Жёстко и цинично? Да, я умею.

Не будет теперь у Васи во дворе пьяных дебошей, мелкой наркоторговли, гадания и заезжих "мурчиков".

...

Только скорые и безжалостные расправы остановят вал беспредела в стране.

Жульё и бандиты только и рассчитывают на игру "в долгую": суд, адвокаты, "сделаем документы", "дадим денег", "потом все порешаем".

Только скорые расправы и безжалостное причинение встречного ущерба.

Точка".





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