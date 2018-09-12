 Обвинительный акт относительно двух бывших милиционеров киевского "Беркута" направлен в суд, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Указанные лица обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины); незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины); составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении четырех бывших милиционеров "Беркута"

Ранее, по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве, в суд направлены обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве и 13 работников столичного "Беркута".

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