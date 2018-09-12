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Все про:рейдерство (759) Харьковщина (1180) фермер (67) Геращенко Антон (934) Ширяев (3) Азов (179)

 Экс-боец "Азова" Ширяев, подозреваемый в рейдерстве на Харьковщине, задержан, - Геращенко

Сотрудники Нацполиции задержали одного из руководителей организации, участвовавшей в событиях вокруг рейдерского захвата в Харьковской области, бывшего командира роты Нацполиции "Східний корпус" Олега Ширяева Олега.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Сотрудниками полиции задержан в прошлом боец батальона "Азов" Олег Ширяев, который обоснованно подозревается в организации рейдерского нападения на сельхозпредприятие в селе Занки Змиевского района Харьковской области, которая привела к массовым столкновениям и ранениям как граждан, так и полицейских".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция сегодня задержит экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева в связи с ситуацией с рейдерским захватом элеватора на Харьковщине, - Аваков. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие. Позже были обнародованы кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине: "Шакалы". Тем временем в полиции заявили, что группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство". Затем стало известно, что в ходе рейдерского захвата элеватора на Харьковщине в перестрелке были ранены 5 человек, задержаны - более 50. Также были обнародованы кадры перестрелки во время рейдерского захвата элеватора на Харьковщине: "П#дараси й#бані!".

Источник: https://censor.net.ua/n3085865
 
 
 Топ комментарии
 
Организатор банды или мусор или депутат.
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Та читайте новости, еще вчера писали что Ширяев организатор захвата.
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Там с обеих сторон атошники, вот така фуйня.
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Не катит, там бумаги были и смены в реестре, не зря рейдерством назвали.
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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие. Позже были обнародованы кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине:Источник: https://censor.net.ua/n3085865

Оруэлл про это писал в своих произведениях? Наши правители на белое говорят черное и наоборот.
Хочешь развалить государство накажи невиновных, оправдай виноватых.
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Я уже запутался, это ПС vs Азов или нет?
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Ширяев вроде как командовал ротой патрульной полиции "Восточный корпус", а это ни ПС, ни "Азов".
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Понятно, а вчера мокнули Азов в это дело.
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ну, Антонина спать не будет если не прицепит "Азов"
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ваші=фєдєрастичні"правітілі"- з мішпухі пукіна так і діють -по Орвеллу"1984" Екс-бійця "Азова" Ширяєва, підозрюваного в рейдерстві на Харківщині, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9699 а в Україні таким пропукінцям сраною-лопатою-по-хуцпатому-рилу "ЗАУВАЖЕННЯ" роблять та в буцегарні садять
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вот так вот пришел помоч местному населению дал пиз..ы рейдеру менту и ты уже организатор захвата.конченые мрази мусорские
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Та читайте новости, еще вчера писали что Ширяев организатор захвата.
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так стоп! писали что они ЗАЩИЩАЛИ от рейдеров! а потом оказалось, что они - рейдеры?

это как в деле кордовцев!!! они виноваты, но они не виноваты!!!
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Защищал Нацкорпус, пытались отжать азовцы, чего тебе непонятно?
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Ты там было и принимало участие? Давай начинай орать ,что патриотов сажають !
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Согласен, там у вас на параше сплошной беспредел.
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Поскольку, согласно реестру собственник уже другой то, те кто напал на рейдеров автоматически сам становится рейдером Екс-бійця "Азова" Ширяєва, підозрюваного в рейдерстві на Харківщині, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8556
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Антоша, говори кто заказчик, а не переводи стрелки на атошника!
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Просто Антоша таким обстоятельством хочет смягчить наказание и увести внимание от заказчика рейдерского захвата!
Я не уверен, что Ширяев решил заделаться таким способом фермером или передать ферму лугандоской жительнице!
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Это понятно, судя по технике там непростое фермерское хозяйство, а довольно крупная фирма. Было в Днепре или Кропивницком подумал бы на Билцукого.
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а что такое этот схидный корпус - наберите в ютубе! как они под харьковом на блокпостах стояли (может, и сейчас стоят). редкие клоуны и непонятная банда.
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так это рота патрульной полиции, которая была создана "на основе" добровольческого подразделения харьковских фанатов и активистов. Тоесть, им призначили командира и вытеснили всех несогласных оставив название. Ну, типичная история.
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Все там белые и пушистые! Знаем как паи присоединяют к холдингам местных феодалов и как платят за паи...
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ну что зрада?снова патррріотів саджають?
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ага, везде у них зрада! Суд разберется по справедливости!
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якись незрозуміли розбірки між "східним корпусом" та "національний корпусом" між Ширяєвим та Білецьким.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-боец "Азова" Ширяев, подозреваемый в рейдерстве на Харьковщине, задержан, - Геращенко
 
 
 
 
 
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