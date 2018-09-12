 Экс-боец "Азова" Ширяев, подозреваемый в рейдерстве на Харьковщине, задержан, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Сотрудниками полиции задержан в прошлом боец батальона "Азов" Олег Ширяев, который обоснованно подозревается в организации рейдерского нападения на сельхозпредприятие в селе Занки Змиевского района Харьковской области, которая привела к массовым столкновениям и ранениям как граждан, так и полицейских".

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие. Позже были обнародованы кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине: "Шакалы". Тем временем в полиции заявили, что группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство". Затем стало известно, что в ходе рейдерского захвата элеватора на Харьковщине в перестрелке были ранены 5 человек, задержаны - более 50. Также были обнародованы кадры перестрелки во время рейдерского захвата элеватора на Харьковщине: "П#дараси й#бані!".