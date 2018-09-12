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 Политика Украины
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 Украина никогда не будет поставлять воду в оккупированный Крым: РФ пытается использовать ситуацию с "Крымским титаном" с целью раскрутки этого вопроса, - Климкин

Глава МИД Украины подчеркнул, что в связи с выбросом ядовитых веществ на заводе "Крымский титан", Россия пытается манипулировать ситуацией с непоставкой Украиной воды на полуостров.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в оккупированный Российской Федерацией Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он пояснил, что сейчас Россия пытается использовать ситуацию с выбросом ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода "Крымский титан" с целью "раскрутки, в том числе на международных площадках, вопроса непоставки воды на оккупированную территорию".

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"Но раскручивать эту проблему не с точки зрения международного права, а вроде заворачивая это в такую гуманитарную обертку. И этого мы должны избежать. Поэтому идем в международные организации только с четкими доказательствами, с измерениями, с тем, что мы получим от наших партнеров", - заявил Климкин, комментируя намерение Украины обратиться к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), если будет подтверждено применение химического оружия в связи с выбросами ядовитых веществ на заводе "Крымский титан".

"Сейчас у нас предварительный контакт состоялся, но мы не будем делать ничего, что даст России этот козырь, чтобы использовать этот вопрос в контексте манипуляций с водой", - заявил Климкин.

"И мы прекрасно знаем обо всех фейковых планах якобы построить эти поставки... Мы этого никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда поставляться не будет", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 405 детей эвакуированы с юга Херсонщины из-за выбросов с "Титана", - ОГА

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3085864
 
   
 Топ комментарии
 
И да...Климкин забыл добавить...
ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ...И ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ!))))
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Постучали - это не то слово.
Снизу ЗАГРЕМЕЛО.
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Если попросить китайцев, они могут разрешить набрать с Байкала, но немного, они и так качают почти весь водосбор.
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Может. У них сейчас затоварка Perrier.
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а клим чугункин не хочет рассказать когда прекратятся поставки электроэнергии и газа на крысм, их тамжынашилюдям - онижыдетям.
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі

стануть вам поперек горла, мокалі є.....
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не уверен
если ахметову выход из мариуполя перекроют
петька пустит воду и никто об этом не узнает
будет как с электричеством

псы. благо вопрос стал не актуален до весны, можно обещать чего хочешь
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Кругом зрада)))
Как вы в таком негативе живете?
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так и есть)
спасибо гройсманам
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он живет не в негативе, а в барнауле.
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не знаю
на отдых летишь?
тебе надо ты и смотри
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видел вчера твои потуги. Пiдлога свiту.
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это был не я
у меня нормальный санузел с унитазом
ты меня с кем то перепутал
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наверное, судя по посту выше нужно интересоваться у него погодой в кудымкаре или засранске, вернее сараске.
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это ты еще не видел вчера его шедевр на украинском языке. Жаль, не догадался копию сделать.
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не ссы
я тебе еще напишу
без петуха на палке сегодня не останешься
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И да...Климкин забыл добавить...
ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ...И ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ!))))
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Короче терпилы с Крысма...
Никакой воды!
Только камни с неба!
И точка...
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а Петр Лексеевич молчит.....
а потом скажет - "Послушал я все стороны, все взвесил и решил - мы никогда не дадим воду проклятым оккупантам, мы дадим воду нашим людям, которые в Крыму страдают и ждут возвращения Уукраины... "
Чего он молчит, когда Украина обсуждает это уже долгое время....?
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Он должен вам лично об этом сказать или вас в Google забанили?
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Natalia Mangion - ссылку дайте на ваш Гугл..., потому что мой ничего кроме как "вернуть Крым мирным путем через экономическое соревнование и социальные перемоги" от Порошенко не находит...
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Роман с камнем - но порошенко не Бульба - порошенко как персонаж это жид - Ярош...
Был там в повести такой....
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Не давайте ему ссылку на наш Гугл. Пусть пользуется своим тамбовским.
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Если он у вас Петр Лексеевич, то вам, что ни дашь, все будет плохо.
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А кацапы уже пишут про "бунт" херсонцев, требующих пустить воду в Крым.
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Да. По уже НТВ показывали - тысячи херсонцев вышли на акцию Herson Ice Bucket Challenge, посвященную нехватке воды в Крыму.
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Вся эта шумиха говорит об обратном, дадут воду
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Насколько я знаю- рашки НИ РАЗУ не просила дать воду в Крым. Она им на наших условиях нафиг не нужна. Это мы раз в полгода сами напоминаем о себе.. говоря: мы согласны вам дать воду если вы выполните то то... В ответ молчание и снова мы повторяем наши условия, которые им не интересны... Но каждый раз нам предьявляют это как перемогу....тьфу
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А какие у нас условия, насколько я помню, Украина ни разу их не называла?
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говорят незадолго до того, как Кеннеди грохнули, на него Папа Док (Франсуа Дювалье) приобиделся и потыкал куклу иголочкой...
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Да уж, с Бароном Самеди шутки плохи...

Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим: РФ намагається використати ситуацію з "Кримським титаном" для розкрутки цього питання, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2900
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та це ж юнга з північно-кримського каналу...
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Коли росіянам потрібен був привід для того, аби розпочати війну в Ічкерії - вони підривали житлові будинки по всій росії, хоронячи під руїнами своїх громадян. Коли вони зрозуміли нарешті, що без української води Криму буде кирдик - вони знов примінили ту ж тактику - навмисно зробили серію викидів на кримському титані, наплювавши на здоровя і життя місцевого населення, аби примусити Україну дати воду в Крим, давлячи на жалость, гуманізм і чєловєчєское состраданіє.
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"Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в оккупированный Российской Федерацией Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России".

Я один это понял как то, что Фирташу под какое-нибудь "Параша-Укр-Энерго", зарегистрированное под 5-й пальмой в 3-м ряду одной банановой страны вода будет? Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим: РФ намагається використати ситуацію з "Кримським титаном" для розкрутки цього питання, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6923
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Почти весь полуостров крым окружён водой . Лаптей и лопат найдётся в каждом дворе , - черпайте и носите ... .
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Вчера вон на 112 и в студии голосовали и телезрители, по поводу давать им воду или нет. Я даже не представлял, что во время войны с парашей 65 процентов населения "за подачу воды" и против блокады лугандона. Или в студии одну вату собрали или тада звонили только ватники. Дурдом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина никогда не будет поставлять воду в оккупированный Крым: РФ пытается использовать ситуацию с "Крымским титаном" с целью раскрутки этого вопроса, - Климкин
 
 
 
 
 
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