 Украина никогда не будет поставлять воду в оккупированный Крым: РФ пытается использовать ситуацию с "Крымским титаном" с целью раскрутки этого вопроса, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в оккупированный Российской Федерацией Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он пояснил, что сейчас Россия пытается использовать ситуацию с выбросом ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода "Крымский титан" с целью "раскрутки, в том числе на международных площадках, вопроса непоставки воды на оккупированную территорию".

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"Но раскручивать эту проблему не с точки зрения международного права, а вроде заворачивая это в такую гуманитарную обертку. И этого мы должны избежать. Поэтому идем в международные организации только с четкими доказательствами, с измерениями, с тем, что мы получим от наших партнеров", - заявил Климкин, комментируя намерение Украины обратиться к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), если будет подтверждено применение химического оружия в связи с выбросами ядовитых веществ на заводе "Крымский титан".

"Сейчас у нас предварительный контакт состоялся, но мы не будем делать ничего, что даст России этот козырь, чтобы использовать этот вопрос в контексте манипуляций с водой", - заявил Климкин.

"И мы прекрасно знаем обо всех фейковых планах якобы построить эти поставки... Мы этого никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда поставляться не будет", - подчеркнул министр.

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Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.