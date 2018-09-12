 Березенко даст показания по делу "пленок Онищенко"

Народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко в пятницу, 14 сентября, прибудет в Национальное антикоррупционное бюро для дачи показаний в производстве, в котором фигурируют аудиозаписи беглого народного депутата Александра Онищенко.

Об этом сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

"Я договорился со следователем НАБУ на пятницу. И в 12:00 приду в Бюро, чтобы, наконец, дать показания по этому делу, которое на устах уже более года, по тому ложному обвинению бизнесмена-беглеца Онищенко. Все, что от меня зависит, чтобы помочь следствию, сделаю", – сообщил депутат.

Березенко также готов полностью сотрудничать со следствием, чтобы дело могло пойти в суд.

"У нас абсолютно нормальное сотрудничество и координация со следователями НАБУ. А поэтому, чем скорее мы дадим показания, чтобы дело уже могли передать в суд, тем скорее общество узнает о произошедшем", – добавил нардеп.

Пресс-служба партии также сообщает, что ранее Березенко обращался в правоохранительные органы с инициативой провести расследование так называемых "пленок Онищенко".

Напомним, НАБУ ведет расследование по факту получения некоторыми народными депутатами взятки при голосованиях. В материалах дела говорится, что депутат от "Воли народа" Александр Онищенко, который сейчас скрывается за границей, в 2014-2016 годах неоднократно платил "ряду неустановленных лиц из числа народных депутатов Украины" от 20 до 100 тысяч долларов.

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В частности, НАБУ расследует подкуп во время голосования по отставке глав ГПУ Виктора Шокина и СБУ Валентина Наливайченко, назначение нового генпрокурора Юрия Луценко.

Ранее Онищенко заявлял, что имеет компромат на Президента Украины Петра Порошенко. Мол, в течение года нардеп записывал разговоры с президентом на часы с диктофоном, и у него есть доказательства того, что Порошенко скупал голоса парламентариев для принятия нужных ему законопроектов. В Администрации президента записи разговора назвали "фейком".

Самого Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

Он выехал из Украины в июле 2016-го – после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

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