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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2433) пленки (40) Онищенко Александр (528) Березенко (67)

 Березенко даст показания по делу "пленок Онищенко"

Депутат называет свидетельства Онищенко ложными и обещает сделать все, чтобы помочь следствию.

Народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко в пятницу, 14 сентября, прибудет в Национальное антикоррупционное бюро для дачи показаний в производстве, в котором фигурируют аудиозаписи беглого народного депутата Александра Онищенко.

Об этом сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

"Я договорился со следователем НАБУ на пятницу. И в 12:00 приду в Бюро, чтобы, наконец, дать показания по этому делу, которое на устах уже более года, по тому ложному обвинению бизнесмена-беглеца Онищенко. Все, что от меня зависит, чтобы помочь следствию, сделаю", – сообщил депутат.

Березенко также готов полностью сотрудничать со следствием, чтобы дело могло пойти в суд.

"У нас абсолютно нормальное сотрудничество и координация со следователями НАБУ. А поэтому, чем скорее мы дадим показания, чтобы дело уже могли передать в суд, тем скорее общество узнает о произошедшем", – добавил нардеп.

Пресс-служба партии также сообщает, что ранее Березенко обращался в правоохранительные органы с инициативой провести расследование так называемых "пленок Онищенко".

Напомним, НАБУ ведет расследование по факту получения некоторыми народными депутатами взятки при голосованиях. В материалах дела говорится, что депутат от "Воли народа" Александр Онищенко, который сейчас скрывается за границей, в 2014-2016 годах неоднократно платил "ряду неустановленных лиц из числа народных депутатов Украины" от 20 до 100 тысяч долларов.

Читайте также: Холодницкий через адвоката предложил мне дать показания Нацполиции по делу против НАБУ, - Онищенко.

В частности, НАБУ расследует подкуп во время голосования по отставке глав ГПУ Виктора Шокина и СБУ Валентина Наливайченко, назначение нового генпрокурора Юрия Луценко.

Ранее Онищенко заявлял, что имеет компромат на Президента Украины Петра Порошенко. Мол, в течение года нардеп записывал разговоры с президентом на часы с диктофоном, и у него есть доказательства того, что Порошенко скупал голоса парламентариев для принятия нужных ему законопроектов. В Администрации президента записи разговора назвали "фейком".

Самого Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

Он выехал из Украины в июле 2016-го – после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Также на Цензор.НЕТ: Расследование "газового дела" нардепа Онищенко завершено. Участники коррупционной схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн, - НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085863
 
 
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Брехать будет. Там его патрон заляпан по самые уши.
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за хозяина обдрыщенко всех порвёт шо тузик грелку )))
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он сидеть должен за воровство с кононенко еще в киевраде а при пете пошел на повышение
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"Березенко даст показания по делу "пленок Онищенко" - долго готовили легенду против Онищенко, видимо сильно тупой, этот Березенко, никак не мог заучить правильный сценарий.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБерезенко даст показания по делу "пленок Онищенко"
 
 
 
 
 
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