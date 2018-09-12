 Замвоенкома задержан в Мариуполе на взятке 300 долларов, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Военнослужащий, действуя умышленно, используя свое служебное положение, требовал 300 долларов за решение вопроса относительно уклонения от прохождения военной службы.

Сразу после взятки замвоенкома был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТполучения ": Сотрудник военкомата задержан на Тернопольщине на взятке 1,4 тыс. долл. , - прокуратура. ФОТО

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также об отстранении его от занимаемой должности.