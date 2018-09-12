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 Замвоенкома задержан в Мариуполе на взятке 300 долларов, - прокуратура. ФОТО

В среду, 12 сентября, на взятке задержан заместитель военного комиссара-начальника мобилизационного отделения одного из районных военкоматов Мариуполя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Замвоенкома задержан в Мариуполе на взятке 300 долларов, - прокуратура 01

Военнослужащий, действуя умышленно, используя свое служебное положение, требовал 300 долларов за решение вопроса относительно уклонения от прохождения военной службы.

Сразу после взятки замвоенкома был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также об отстранении его от занимаемой должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3085858
 
 
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"А вот я взяток не беру"---"Так вам никто и не предлагает" Замвоенкома задержан в Мариуполе на взятке 300 долларов, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8727.Краіна хвора.Одужання прийде не скоро,бо хвороба дуже тяжка.Як колись казала одна неповажна людина-"...не треба скігліті.треба браті лопати і работаті"
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так вот чо петья увеличил срок призыва?!, чоб наесться успели??)))
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я так понял, петя тебе в штаны насрал, пока ты о нем пост грязным пальцем карябал?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗамвоенкома задержан в Мариуполе на взятке 300 долларов, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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