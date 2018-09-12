 Украина получит первый транш займа от ЕС уже в этом году, - Климкин

Первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза будет перечислен Украине уже в этом году, уверен министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы говорим про этот год, конечно", – сказал министр в среду в Киеве, отвечая на вопрос о сроках предоставления первого транша макрофинансовой помощи ЕС.
При этом он напомнил, что на днях будет подписан Меморандум программы, предусматривающий, в частности, условия выделения кредита.
Уточнить детали Климкин отказался.
Ранее сообщалось, что 13-14 сентября Киев посетит заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис. Он прилетит в Украину для участия в подписании Меморандума о взаимопонимании, в котором будут закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на 1 млрд евро.
Согласно обнародованным ЕС в начале июля этого года материалам, эта программа макрофинансовой помощи будет действовать 2,5 года с момента подписания Меморандума о взаимопонимании.
Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи.
18 января 2018 года очередной транш на 600 млн евро был отменен из-за невыполнения нашей страной согласованных условий.
Необходимость в дополнительных внешних заимствованиях возникла в связи с тем, что в ноябре 2017 года миссия МВФ пересмотрела свои оценки потребности Украины во внешнем финансировании, указав на дополнительный разрыв в $4,5 млрд на 2018-2019 гг.
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энто соевая гос.тайна !!!
простолюдинам знать не положено !!!
а то нападёт ,знаете кто )))
Источник: https://censor.net.ua/n3085857
На повторном голосовании на этой сессии вето не преодолели.
Более подробно искать лень, погуглите сами.
Весь цимес же ж кроется в самом законе, про который многие говорят, но не многие читали.
сколько раз еще сегодня продублируют эту замечательную новость на цензоре?)
в какой еще стране мира мид занимается выпрашиванием денег и еще гордится этим?)
кто выклянчит больше денег? мид или минфин?)