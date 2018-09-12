 Украина получит первый транш займа от ЕС уже в этом году, - Климкин

Первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза будет перечислен Украине уже в этом году, уверен министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорим про этот год, конечно", – сказал министр в среду в Киеве, отвечая на вопрос о сроках предоставления первого транша макрофинансовой помощи ЕС.

При этом он напомнил, что на днях будет подписан Меморандум программы, предусматривающий, в частности, условия выделения кредита.

Уточнить детали Климкин отказался.

Ранее сообщалось, что 13-14 сентября Киев посетит заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис. Он прилетит в Украину для участия в подписании Меморандума о взаимопонимании, в котором будут закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на 1 млрд евро.

Согласно обнародованным ЕС в начале июля этого года материалам, эта программа макрофинансовой помощи будет действовать 2,5 года с момента подписания Меморандума о взаимопонимании.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи.

18 января 2018 года очередной транш на 600 млн евро был отменен из-за невыполнения нашей страной согласованных условий.

Необходимость в дополнительных внешних заимствованиях возникла в связи с тем, что в ноябре 2017 года миссия МВФ пересмотрела свои оценки потребности Украины во внешнем финансировании, указав на дополнительный разрыв в $4,5 млрд на 2018-2019 гг.

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