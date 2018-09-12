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 Политика Украины
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Все про:кредит (2088) транш (192) Евросоюз (12051) Климкин (1811)

 Украина получит первый транш займа от ЕС уже в этом году, - Климкин

Всего Европейский Союз собирается одолжить нам 1 млрд евро.

Первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза будет перечислен Украине уже в этом году, уверен министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорим про этот год, конечно", – сказал министр в среду в Киеве, отвечая на вопрос о сроках предоставления первого транша макрофинансовой помощи ЕС.

При этом он напомнил, что на днях будет подписан Меморандум программы, предусматривающий, в частности, условия выделения кредита.

Уточнить детали Климкин отказался.

Ранее сообщалось, что 13-14 сентября Киев посетит заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис. Он прилетит в Украину для участия в подписании Меморандума о взаимопонимании, в котором будут закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на 1 млрд евро.

Согласно обнародованным ЕС в начале июля этого года материалам, эта программа макрофинансовой помощи будет действовать 2,5 года с момента подписания Меморандума о взаимопонимании.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи.

18 января 2018 года очередной транш на 600 млн евро был отменен из-за невыполнения нашей страной согласованных условий.

Необходимость в дополнительных внешних заимствованиях возникла в связи с тем, что в ноябре 2017 года миссия МВФ пересмотрела свои оценки потребности Украины во внешнем финансировании, указав на дополнительный разрыв в $4,5 млрд на 2018-2019 гг.

Читайте также на Цензор.НЕТ: ЕК готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, - Домбровскис

Источник: https://censor.net.ua/n3085857
 
 
 Топ комментарии
 
Короче Петя с лесом-кругляком "порешал", нате на поддержку штанов.
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меня мучает вопрос... а нельзя было яныка просто попросить повысить тарифы и уменьшить зарплаты раза в три? Нафига было такой кипиш разводить в стране и разрушать ее экономику?
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Европейский Союз собирается одолжить нам 1 млрд евро. В списке "нам" я есть ? Украина получит первый транш займа от ЕС уже в этом году, - Климкин - Цензор.НЕТ 6792
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ты сын пети? плокулола? нет? тогда в пролете)... а нет... ты есть в списке... в списке тех кто отдавать будет) готовим кошельки, терпилы. Очередное повышение тарифов уже в пути)). майдан работает!)))
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меня мучает вопрос... а нельзя было яныка просто попросить повысить тарифы и уменьшить зарплаты раза в три? Нафига было такой кипиш разводить в стране и разрушать ее экономику?
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Легких путей мы не ищем, мы сначала создаем трудности, а потом героически их преодолеваем. Украина получит первый транш займа от ЕС уже в этом году, - Климкин - Цензор.НЕТ 6457
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Уточнить детали Климкин отказался.

энто соевая гос.тайна !!!
простолюдинам знать не положено !!!
а то нападёт ,знаете кто )))
Источник: https://censor.net.ua/n3085857
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Короче Петя с лесом-кругляком "порешал", нате на поддержку штанов.
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Вы шото таки конкретно знаете за тот кругляк или это чисто с Привоза информация?
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Был законопроект, принятый ВР, который Петя ветировал, т.к. "не соответствовал договоренностям с ЕС".
На повторном голосовании на этой сессии вето не преодолели.
Более подробно искать лень, погуглите сами.
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Ну так вот за это "подробно" я ж и говорил. Не подробно я и сам знаю.
Весь цимес же ж кроется в самом законе, про который многие говорят, но не многие читали.
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Кстати обещали "помощи" на 500 лямов, а вон даже на лярд раскошелились.
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делаем ставки)
сколько раз еще сегодня продублируют эту замечательную новость на цензоре?)
в какой еще стране мира мид занимается выпрашиванием денег и еще гордится этим?)

кто выклянчит больше денег? мид или минфин?)
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Дадут транш, но только после дефолта. Когда будет новый премьер, новый КМ, другой президент и новая ВР.
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рапортует как о победе, вот если бы эти подонки при власти отдавали из своего кармана долги, сомневаюсь, чтоб так радовались очередному кредиту
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина получит первый транш займа от ЕС уже в этом году, - Климкин
 
 
 
 
 
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