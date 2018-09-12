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 Суд продлил арест подозреваемому в госизмене и терроризме Рубану до конца октября

Экс-руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, подозреваемому в попытке проведения терактов в центре Киева, продолжили меру пресечения - содержание под стражей до конца октября.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ, об этом заявил его адвокат Валентин Рыбин, известный своими пророссийскими взглядами и симпатией к донецким террористам

Очередное заседание по делу подозреваемого в подготовке теракта состоялось 30 августа.

"Владимиру Рубану продлили действие меры пресечения до 30 октября", - сообщил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест подозреваемого в госизмене Рубана до 8 сентября

Напомним, утром 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.

Источник: https://censor.net.ua/n3085855
 
 
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Центра освобождения пленных "офицерский корпус" это так звучит.
А на деле?
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а на деле это и есть шыкаладно мыролюбное сбу.
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а когда же суд?
А это законно продлевать бесконечно предварительный арест ?
А где остальные многочисленные члены банды, которых обещали предъявить общественности?....
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рубен это шыкаладный хенераль шыкаладного сбу по фамилии гарбузюк?
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интересно. еиу хоть обвинение предъявили ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд продлил арест подозреваемому в госизмене и терроризме Рубану до конца октября
 
 
 
 
 
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